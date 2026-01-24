Нахман - В поисках мира

Раби Нахман из Бреслева (Браслава) рассматривает мир как динамическое равновесие противоположных сил. В данном издании собраны уроки, раскрывающие метафизическую природу мира. Мир (Шалом) здесь трактуется как одно из имен Бога и как фундаментальный клей, удерживающий мироздание от распада.

Автор объясняет, почему мир невозможен без истины и как молитва способствует интеграции разрозненных аспектов человеческого «Я». Сборник объединяет уроки из «Ликутей Моаран», советы и афоризмы, выстраивая стройную систему достижения целостности. Это глубокое исследование того, как духовная работа отдельного человека влияет на глобальное состояние гармонии во Вселенной.

Раби Нахман из Бреслева – В поисках мира – Избранные уроки, советы, афоризмы Раби Нахмана из Бреслева об обретении мира и гармонии

Перевод Давида Шенкаря. – Иерусалим: Студия Клик, 2023. – 67 с.

Раби Нахман из Бреслева – В поисках мира - Содержание

Предисловие переводчика