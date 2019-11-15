Обыкновенно особенность православной традиции и православного сознания представляется формулой: это Церковь Предания. Нередко она развивается соображениями о том, что именно такое представление наиболее адекватно выражает суть апостольского преемства. При этом достаточно часто на этом месте рассуждения обрываются, словно бы тема предания и апостольского преемства такой констатацией и исчерпывается. Между тем главные трудности нас поджидали бы как раз на пути объяснения образа присутствия Предания в жизни православной церкви, а также его значения и способов идентификации. Думается, правда, что такая привычка не означает лишь небрежности, невнимания или неведения. Скорее всего, мы сталкиваемся здесь с нечасто идентифицируемой, но явно наличествующей проблемой.

Я бы выразил ее в форме дилеммы: является ли Предание данностью или оно представляет собой область усилия. Если первое, тогда речь о Предании впадает в знакомое русло, когда мы вспоминаем о различных воспроизводящихся в истории церкви практиках, отражающих или даже в некоторых трактовках чуть ли не образующих Предание церкви. Иногда именно в них со ссылкой на св. Василия Великого видят чуть ли не основное выражение Предания Церкви. Трудности богословского характера при такой трактовке возникают разве только тогда, когда надо определить формы и практики жизни церковных людей, в которых Предание может не являться, или хотя бы где его присутствие может быть проблематично.

Наиболее распространенные искажения церковной жизни - Их содержание и пути преодоления

Материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 5-6 июня 2015 г.)

М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016. 266 с. : ил.

ISBN 978-5-89100-168-8

Научное издание

Наиболее распространенные искажения церковной жизни - Их содержание и пути преодоления - Содержание

Слово перед началом конференции проректора Свято-Филаретовского православно христианского института Дмитрия Гасака

Приветствие участникам конференции ректора Свято-Филаретовского православно-христианского института свящ. Георгия Кочеткова

Приветствие участникам конференции заместителя декана богословского факультета Университета имени Лучиана Благи свящ. Иоанна Мирчи Елчу

Давид Гзгзян Предание в богословии и практике православия: норма и искажения

Себастьян Молдован Императив: норма, закон, заповедь, приказ, порядок, дисциплина, власть. Онтотеологическая перспектива

Свящ. Николае Кифэр Соблюдаем или нарушаем? Соотнесение современных реалий церковной жизни с канонико-литургическими постановлениями вселенских соборов

Владимир Якунцев Проблема суеверий среди прихожан и путь освобождения от них в процессе катехизации. Размышления катехизатора на основе практики

Сведения об участниках

Наиболее распространенные искажения церковной жизни - Их содержание и пути преодоления - Слово перед началом конференции проректора Свято-Филаретовского православно-христианского института Дмитрия Гасака

Досточтимые отцы, уважаемые коллеги, братья и сестры, мы очень рады видеть в нашем Свято-Филаретовском институте делегацию из Университета им. Лучиана Благи в Сибиу. Некоторое время назад между нашими учебными заведениями был подписан договор о сотрудничестве. В прошлом году мы с А. М. Копировским участвовали в конференции, посвященной эпохе Константина Брынковяну (ее материалы уже опубликованы). А сегодня мы принимаем наших румынских коллег в рамках конференции, которая посвящена наиболее распространенным искажениям церковной жизни, их содержанию и поиску путей их исправления. По моему мнению, для совместного разговора, по сути первого в таком масштабе, тема выбрана довольно рискованная.

Но мы можем идти на риск общения, диалога и богословской дискуссии для того, чтобы углубляться в познании православной традиции, истории церкви и лучше понимать, что происходит в современной церковной жизни в России и в Румынии (а может быть, и шире). Также важно размышлять о том, каковы перспективы церковной жизни в наших странах и в наших церквах. Наша конференция будет иметь очень простой формат. За полтора дня прозвучат четыре доклада, которые обозначат тему. Мы надеемся, что каждое из этих выступлений будет соответствующим образом обсуждаться. Все приглашаются свободно общаться и дискутировать столько, сколько понадобится. Может быть, в процессе обсуждения откроются какие-то другие темы как для нынешней дискуссии, так и для будущих подобных встреч.