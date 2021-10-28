Розенберри - Хармий из Иудеи
Сквозь решетчатые окна двухкомнатного дома Хармия начал проникать тусклый утренний рассвет. С противоположной стороны улицы доносился крик осла, которому вторил осел, стоявший на улице чуть поодаль.
Во внутреннем дворе запел петух.
Хармий, высокий двенадцатилетний подросток,вздрогнул и проснулся. Вспомнив, что его ждет сегодня,он быстро вскочил на ноги, свернул толстое одеяло, слу¬
жившее ему кроватью, и положил его возле одеял мамыи Ребы.
Услышав глухую возню, вздохнул и перевернулся Авий, младший брат Хармия.
— Авий, вставай, — затормошил Хармий брата, надевая на копну своих черных непослушных волос судхар, — ты не забыл? Сегодня возвращается папа!
Брат тут же вскочил и протер глаза. Отец отправился в Иерусалим на праздник Пасхи и обещал вернуться через двенадцать дней.
Хармий потуже затянул поношенный льняной пояс и накинул поверх туники коричневый халат. Когда отца не было дома, он чувствовал себя очень одиноким. Однако на этот раз он с нетерпением жда/r его возвращения не только поэтому.
— Я попрошу у мамы разрешения подождать папу у ворот, — сказал окончательно проснувшийся Авий. Не надевая судхара и халата, он вышел из комнаты и стал подниматься на крышу по каменной лестнице на наружной стороне дома, где мама и Реба мололи необходимое на день зерно. Хармий, перепрыгивая через ступеньки, побежал за ним.
— Мама, можно мы подождем папу возле северных ворот? — спросил Авий, глянув в сторону Иерусалима.
— Только после ужина. Если вы пойдете сейчас, то вам придется слишком долго ждать. Он, скорее всего, вернется поздно вечером, — улыбнувшись, ответила
мама, продолжая молоть зерно.
— Ты помнишь как поздно мы вернулись с праздника Пасхи в прошлом году? — спросил брата Хармий.
Наоми Розенберри - Хармий из Иудеи
Типография «Благодать»
Наоми Розенберри - Хармий из Иудеи - Содержание
Глава 1. Ты разве не купил ослика?
Глава 2. Секрет Бенони
Глава 3. Вопрос Хармия
Глава 4. Хармий в Иерусалиме
Глава 5. Праздник седмиц
Глава 6. Жатва пшеницы
Глава 7. Гончар Тир
Глава 8. Сбор винограда
Глава 9. Тир ищет слугу
Глава 10. Караван идет
Глава 11. Хармий платит за иглу
Глава 12. Праздник кущей
Глава 13. Вспашка и сев
Глава 14. Хармий шьет сумку
Глава 15. Рынок в Иерусалиме
Глава 16. Пасха
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