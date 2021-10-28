Сквозь решетчатые окна двухкомнатного дома Хармия начал проникать тусклый утренний рассвет. С противоположной стороны улицы доносился крик осла, которому вторил осел, стоявший на улице чуть поодаль.

Во внутреннем дворе запел петух.

Хармий, высокий двенадцатилетний подросток,вздрогнул и проснулся. Вспомнив, что его ждет сегодня,он быстро вскочил на ноги, свернул толстое одеяло, слу¬

жившее ему кроватью, и положил его возле одеял мамыи Ребы.

Услышав глухую возню, вздохнул и перевернулся Авий, младший брат Хармия.

— Авий, вставай, — затормошил Хармий брата, надевая на копну своих черных непослушных волос судхар, — ты не забыл? Сегодня возвращается папа!

Брат тут же вскочил и протер глаза. Отец отправился в Иерусалим на праздник Пасхи и обещал вернуться через двенадцать дней.

Хармий потуже затянул поношенный льняной пояс и накинул поверх туники коричневый халат. Когда отца не было дома, он чувствовал себя очень одиноким. Однако на этот раз он с нетерпением жда/r его возвращения не только поэтому.

— Я попрошу у мамы разрешения подождать папу у ворот, — сказал окончательно проснувшийся Авий. Не надевая судхара и халата, он вышел из комнаты и стал подниматься на крышу по каменной лестнице на наружной стороне дома, где мама и Реба мололи необходимое на день зерно. Хармий, перепрыгивая через ступеньки, побежал за ним.

— Мама, можно мы подождем папу возле северных ворот? — спросил Авий, глянув в сторону Иерусалима.

— Только после ужина. Если вы пойдете сейчас, то вам придется слишком долго ждать. Он, скорее всего, вернется поздно вечером, — улыбнувшись, ответила

мама, продолжая молоть зерно.

— Ты помнишь как поздно мы вернулись с праздника Пасхи в прошлом году? — спросил брата Хармий.

Наоми Розенберри - Хармий из Иудеи

Типография «Благодать»