В этом сборнике Джеймс Хиллман и его единомышленники деконструируют миф о Нарциссе, обращая внимание на забытые детали: роль нимфы Эхо, зеркальную гладь воды и цветок, вырастающий на месте смерти героя.

Авторы показывают, что нарциссизм — это не избыток любви к себе, а её трагический недостаток, попытка души «увидеть» себя там, где нет плоти. Книга анализирует современную культуру потребления, потребность в признании и хрупкость «Я». Исследование помогает понять, почему нарциссическая травма является ключевой для человека XXI века и как превратить «заточение в зеркале» в плодотворное созерцание.

Нарциссизм. Сборник под редакцией Джеймса Хиллмана. Spring №67

М: «Касталия», 2021. — 280 стр.

ISBN 978-5-521-16246-8

Нарциссизм. Сборник под редакцией Джеймса Хиллмана. Spring №67 - Содержание

Примечание редакции

Письма в редакцию

1. Чарльз Бур - Дорогие, клянусь, у меня нет Гермеса

2. Грег Могенсон - Крадучись к Вифлеему. Возможный взгляд на стыд

3. Анаис Спитцер - В зеркале мифа. Эдип, Эрос и Нарцисс

4. Джеймс Э. Сигел - Идея Микрокосма. Новые интерпретации

5. Кристофер Р. Стоунз - Румпельштильцхен. Вина, сожаление и трансформация

6. Том Читэм - Человек Без Своего Ангела

7. Карл Левенсон - Платон и чувственное

8. Скотт Беккер и Роджер Кнудсон - Память о мертвых. Архетипический подход к трауру

9. Энн Маккой - Кое-что о Мэри. Воспоминания о Мэри Бэнкрофт

10. Роберт Хендерсон - Мы Будем Знать, Где Мы Находимся, Когда Доберемся Туда Интервью с Джозефом Хендерсоном

11. Майкл Ортис Хилл - В еще одно сердце. Глава из Сборника имен

12. Энрике Пардо - Электричество в аду. Заметки о творчестве Ромео Кастеллуччи и похвала Италии