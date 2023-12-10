Трудно рассказать о большой жизни человека в коротком книжном вступлении. А ведь всегда хочется сказать много хорошего о том, кого любишь и глубоко уважаешь. Но люди веры и так хорошо знают Виктора Евстафьевича Наркевича, духовного деятеля, проповедника, пионера русских радиопрограмм в Америке. Много полезных и нужных дел совершил Виктор Наркевич. Но главное дело его жизни — это бескорыстное и беззаветное служение Господу.

Выпускник знаменитого Виттон колледжа объездил все штаты Америки, многие страны, неся людям горячее Слово Божьей Правды. 13 лет верующие доверяли ему ответственный пост секретаря нашего Союза.

Есть еще одна замечательная, истинно христианская черта в характере брата Виктора Наркевича. Обладая большим духовным авторитетом и опытом, он всегда готов подать руку помощи, поощрить и сердечно напутствовать молодых служителей на ниве Божьей. Лично для меня и моей супруги брат Наркевич всегда является духовным воспитателем и советником.

В предлагаемую читателям книгу вошла только малая часть из литературно-духовного архива Виктора Евстафьевича. С большим чувством ответственности и с глубокой душевной заинтересованностью автор рассматривает проблемы современности в свете Библейских истин.

Виктор Наркевич – Эфирные волны

Издание Славянского Миссионерского Служения. США, б.г. – 144 с.

Виктор Наркевич – Эфирные волны - Содержание

П Р О 3 А

Вступление Алексея Леоновича

Победа над сатаной

Библейский Христос

Церковь торжествующая

ПОЭЗИЯ