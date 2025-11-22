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Населли - Змей и Змееборец

Эндрю Дэвид Населли - Змей и Змееборец
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology
Series Краткие исследования по библейскому богословию (6 books)

Кто не любит хороших историй о победе над драконом? Недаром классическая литература изобилует такими рассказами — мы любим их! Но почему?

Истории о змееборцах — это отзвук самой великой Истории

Мы любим сказания о победах над драконами, потому что в них звучит отзвук величайшей Истории — грандиозного библейского нарратива. Истории, созвучные главной Истории, наполняют наше сердце радостью и трепетом. Чаще всего это художественный вымысел — как, например, «Властелин колец» Толкина. Величественные саги находят в душе столь глубокий отклик именно потому, что в них звучит мотив самой великой Истории. А великая История — истинна.

Краткая формула, передающая суть библейского повествования, звучит так: «Победи дракона — получи невесту!»8 Повествование вращается вокруг трех главных персонажей:

  1. Змей (злодей — сатана);
  2. Дева в беде (народ Божий);
  3. Змееборец (главный герой — Иисус).

Змей стремится обольстить и поглотить девушку, но Змееборец сокрушает змея.

Змей — это собирательный термин, охватывающий и змей, и драконов. Это широкая категория: змеи и драконы — лишь разновидности змея. Греческое слово $\delta \rho \acute{\acute{\alpha}} \kappa \omega \nu$ (дракон), как объясняет лингвист-эксперт по древнегреческому, означает «чудовищный змей» — «при этом древние греки не представляли дракона как крылатое, огнедышащее существо с когтями»’.

Эндрю Дэвид Населли - Змей и Змееборец

Редакторы серии: Дейн Ортлунд и Майлз Ван Пелт. Пер. с англ. — Самара : Благая весть, 2025. — 146 с.
ISBN 9-785745-419683

Эндрю Дэвид Населли - Змей и Змееборец - Содержание

  • Предисловие к серии
  • Предисловие к книге
  • Введение. Почему нам нравятся истории о змееборцах
  • 1. Змей-обольститель в Бытии 3
  • 2. Змеи и драконы в Библии — часть 1: Добрый, злой и главный змей
  • 3. Змеи и драконы в Библии — часть 2: Шесть потомков змея
  • 4. Пожирающий дракон в Откровении 12 и 20
  • Заключение. Жизнь в свете истории о змее и Змееборце
  • Приложение. Как часто в Библии прямо упоминаются змеи?
Views 214
Rating 5.0 / 5
Added 22.11.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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