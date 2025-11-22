Населли - Змей и Змееборец
Кто не любит хороших историй о победе над драконом? Недаром классическая литература изобилует такими рассказами — мы любим их! Но почему?
Истории о змееборцах — это отзвук самой великой Истории
Мы любим сказания о победах над драконами, потому что в них звучит отзвук величайшей Истории — грандиозного библейского нарратива. Истории, созвучные главной Истории, наполняют наше сердце радостью и трепетом. Чаще всего это художественный вымысел — как, например, «Властелин колец» Толкина. Величественные саги находят в душе столь глубокий отклик именно потому, что в них звучит мотив самой великой Истории. А великая История — истинна.
Краткая формула, передающая суть библейского повествования, звучит так: «Победи дракона — получи невесту!»8 Повествование вращается вокруг трех главных персонажей:
- Змей (злодей — сатана);
- Дева в беде (народ Божий);
- Змееборец (главный герой — Иисус).
Змей стремится обольстить и поглотить девушку, но Змееборец сокрушает змея.
Змей — это собирательный термин, охватывающий и змей, и драконов. Это широкая категория: змеи и драконы — лишь разновидности змея. Греческое слово $\delta \rho \acute{\acute{\alpha}} \kappa \omega \nu$ (дракон), как объясняет лингвист-эксперт по древнегреческому, означает «чудовищный змей» — «при этом древние греки не представляли дракона как крылатое, огнедышащее существо с когтями»’.
Эндрю Дэвид Населли - Змей и Змееборец
Редакторы серии: Дейн Ортлунд и Майлз Ван Пелт. Пер. с англ. — Самара : Благая весть, 2025. — 146 с.
ISBN 9-785745-419683
Эндрю Дэвид Населли - Змей и Змееборец - Содержание
- Предисловие к серии
- Предисловие к книге
- Введение. Почему нам нравятся истории о змееборцах
- 1. Змей-обольститель в Бытии 3
- 2. Змеи и драконы в Библии — часть 1: Добрый, злой и главный змей
- 3. Змеи и драконы в Библии — часть 2: Шесть потомков змея
- 4. Пожирающий дракон в Откровении 12 и 20
- Заключение. Жизнь в свете истории о змее и Змееборце
- Приложение. Как часто в Библии прямо упоминаются змеи?
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