Первая в России христианская политическая организация просуществовала всего несколько лет, а споры о ней не утихают больше века. Основатели и активные деятели хорошо известны, но всех участников установить невозможно: здесь не выдавали партбилетов и формальное членство не фиксировали, присущая партиям иерархия отсутствовала. Это было в полной мере братство – духовная общность веровавших в Божественность Иисуса Христа. Каждый чувствовавший единство в понимании должного и недолжного устройства жизни, словом и делом помогавший добиться заявленных целей свободно входил в Братство. В разное время таковыми были: К. М. Аггеев, С . А. Алексеев (Аскольдов), Н. С. Багатурова, И. А. Беневский, С. Н. Булгаков, Г. Д. Векилов, Д. Д. Галанин, А. С. Глинка (Волжский), А. В. Ельчанинов, П. А. Ивашёва, В. Н. Лашнюков, Е. Г. Лундберг, В. П. Свенцицкий, Б. Е. и В. Е. Сыроечковские, П. А. Флоренский, Д. В. и О. В. Шер, В. Ф. Эрн.

В их упованиях органически срослись и дали новый плод три ветви русской мысли, тянувшиеся трудами А. С. Хомякова, И. С. и К. С. Аксаковых, Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьёва к соборности сознания, справедливому общественному устройству и Христовой правде богочеловечества. А корнем было Евангелие, питающее живое древо соками святоотеческого предания.

Нашедшие Град - История Христианского братства борьбы в письмах и документах

Ссост., предисл., коммент. С. В. Черткова. - М.: Кучково поле; Спасское дело, 2017. - 472 с., 4 л. ил.

ISBN 978-5-9950-0830-9 (ООО «Кучково поле»)

ISBN 978-5-99065 1 0-2-9 (НП «Спасское дело»)

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