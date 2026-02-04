Насстрём - Фрейя - Великая Богиня Севера
Бритт-Мари Насстрём - Фрейя - Великая Богиня Севера
Касталия, 2022 год — 278 стр.
ISBN 978-5-521-18666-2
Бритт-Мари Насстрём - Фрейя - Великая Богиня Севера - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
I. ИСТОЧНИКИ ПО ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОЙ РЕЛИГИИ
II. БОГИНЯ ФРЕЙЯ В ЛИТЕРАТУРЕ
III. ПРЕДЫДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БОГИНИ ФРЕЙИ
IV. ТАИНСТВЕННАЯ HEPTA
V. СЛАСТОЛЮБИВЫЕ ВАНЫ
VI. ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ СЕВЕРА
VII. ФРЕЙЯ, ФРИГГ И ДРУГИЕ БОГИНИ В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ
VIII. ПЛОДОРОДИЕ, БИТВА И СУДЬБА: ДИСЫ, ВАЛЬКИРИИ И НОРНЫ В ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ
IX. БОГИНЯ И ГЕРОЙ
X. ФРЕЙЯ И ВЕЛИКАНЫ: ПРЕДЫСТОРИЯ «ПЕСНИ О ТРЮМЕ»
XI. КТО УБИЛ КОРОЛЯ?
XII. ЗАБЫТАЯ БОГИНЯ: ФРЕЙЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОЦЕССА ХРИСТИАНИЗАЦИИ
СОКРАЩЕНИЯ И ПЕРВОИСТОЧНИКИ
ИЗДАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ ЦИТИРУЕМЫХ ТЕКСТОВ
ЛИТЕРАТУРА
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