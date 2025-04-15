Приветствуем Вас от имени издателей, вновь настольного календаря «Евангельский Советник», которого, Вы держите в руках. На протяжение многих лет стоял вопрос его издания, но по некоторым причинам он не был издан.

По мере приближения юбилейного праздника 140-лстия Евангельского пробуждения на Руси, вопрос его издания напоминал все чаще и чаще, тем более, что он сам стал юбилейным (1928-2008) гг. Он пришел к нам не совсем, таким как Вы видите его (одну из его страниц как он выглядел, прилагаем в конце). После длительной компьютерной реставрации, в студии было принято решение издать, хотя неоднократно преследовал один и тот же вопрос: стоит ли, ведь теперь столько новой литературы,״ но посчитали, что стоит.

Основным фокусом работы нашей студии «История христианства на Руси»» на протяжение длительного времени и есть исследование вопросов служения христиан-баптистов, их культура, и несгибаемость их веры в испытаниях. Потому и предлагаем этот добрый «Евангельский Советник» как ценный материал, который поможет правильно ориентироваться в духовной жизни (если подходить к чтению материала его на каждый день).

О том, как подобный материал служил в церквах в те далекие времена, говорят результаты тех христиан, которые отстояли истину Христову и сумели верно, передать эстафету евангельского учен ия последующ им по колен иям, дошедшую и до нас.

Надеемся, что этот «советник» окажет духовную помощь людям разного возраста, детей и взрослых, разных национальностей, и вероисповеданий посредством правильного пользования. Мы решили издать его таким, как он был, не меняя ничего, кроме чисел и дней. Старались сохранить его прежний образ, но время изменило его цвет. Надеемся, что прочитывая этот календарь в кругу семьи, как это делали наши отцы, (фото на его обложке), Вы сможете получить духовную поддержку, и он поможет Вам разобраться в непростых жизненных ситуациях.

Настольный календарь Евангельский советник на 1928 год

Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова, Ленинград, Столярный, 18, В.С.Е.Х., Всесоюзный совет евангельских христиан. – Факсимильное издание. – Ашфорд: Славянское миссионерское издательство, 2007. – 168 с.

В прежнее время мы издавали настольный календарь, который назывался: ״Добрым Советником“. Теперь мы издаем календарь под названием: ״Евангельский Советник“.

В основу этого издания положена та мысль, что эта книга должна содержать полезные советы в евангельском духе—двоякого рода: 1) советы общеполезные для внешней жизни человека: хозяйственной, трудовой и т. п. 2) советы, полезные для внутренней или духовной жизни человека.

Настоящий выпуск календаря, действительно, содержит советы обоих родов. В нем читатель найдет ценные сведения для своей хозяйственной деятельности и — не менее ценные указания для правильной духовной жизни.

Странички на каждый день дадут читателю духовную пищу, но мы особенное внимание обращаем на то, что в этом выпуске, ״Евангельского Совегника“ включен весь ״Библейский Указатель“, содержащий весьма ценные указания дня правильного чтения Библии.

Красною нитью через все страницы ״Евангельского Советника" проходит указание на Чудного Советника (Ис. 9,6), Который Один дает совершенные советы для спасения и освящения душ человеческих, и помогает привести их в исполнение.

Из этого явствует, что ״Евангельский Советник" является с различных точек зрения ценным изданием для всякого христианина.

Все, кто нуждается в добром совете, должны иметь ״Евангельский Советник".

Да благословит Господь эту полезную книгу для души всякого читателя.

И. С. Проханов

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