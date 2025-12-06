«Бог удивлен». Это совершенно неожиданная мысль! Смелость этой мысли действительно достойна внимания всех христиан: мужчин, женщин, молодежи.

Удивляющийся Бог! Как это должно быть трогательно - узнать причину Божьего «удивления»! На первый взгляд это - маловажное дело. Но если мы готовы тщательно обдумать его, то мы обнаружим, что оно является чрезвычайной важностью для каждого, кто верит в Иисуса Христа. Нет ничего более многозначительного и жизненно важного для нашего духовного благополучия.

Бог дивился, что нет заступника (Ис. 59:16). Но это было в далекие времена, до прихода Иисуса Христа, полного милости и истины, - до излияния Духа Святого, полного милости и силы, который подкрепляет нас в немощах наших, который «Сам ходатайствует за нас» и находится в нас (Рим. 8:26). Да, это было до действительно удивительных обещаний нашего Спасителя в отношении молитвы; до того, как люди многое познали о молитве; в те дни, когда жертвы за собственные грехи казались важнее, чем смиренные просьбы за других грешников.

Насколько больше должно быть удивление Божие в наше время! Ибо как мало среди нас тех, которые знают, как молиться, чтобы быть услышанным! Каждый из нас определенно готов признать, что он считается с молитвой. Но кто из нас действительно верит в силу молитвы? Прежде чем мы продолжим, позволь тебя очень серьезно попросить со всей серьезностью отнестись к тому, что написано в этих главах. Ибо все зависит от молитвы.

Научи нас молиться

Название немецкого издания: „Der kniende Christ“

Перевод с немецкого: Эльза Шапошникова

1. издание на русском языке 2008 год 10.000 шт.

Steinhagen: Samenkorn, 2008. - 162 с.

ISBN 978-3-936894-48-6

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