Так что же составляет тождество человеческой личности? Самая популярная философская теория такова: мы остаемся теми же личностями в том случае, если обладаем достаточным количеством тех же физических частей или частей, полученных в результате постепенной замены, связанных с реализованными ментальными свойствами.

Мое существование в качестве личности состоит в обладании мною ментальными свойствами, а мое существование в качестве той же личности, что и на прошлой неделе, состоит в обладании мною более или менее теми же физическими частями. Кто-то может полагать, что некоторые части важнее других: для продолжения существования личность нуждается в том же мозге или в большей части того же самого мозга.

Но суть данной теории в том, что продолжение моего существования состоит в сохранении существования некоего множества моих конкретных физических частей, связанных с ментальными свойствами. Тем не менее эта теория должна быть ошибочной, так как знание о том, что произошло со всеми моими физическими частями (неважно, какие конкретные сведения о них считать существенными) не всегда покажет вам, что случилось со мной. Конкретная судьба всех физических частей совместима с двумя моими совершенно разными судьбами.

«Наука и человеческая природа: российская и западная перспектива»

Международная конференция, 6–8 ноября 2008 г.

Отв. ред. В.К. Шохин

М. : ИФРАН, 2009. 207 с.

ISBN 978-5-9540-0153-2.

«Наука и человеческая природа: российская и западная перспектива» - Содержание

Введение

ТЕОРИЯ

Прусс А.Р. Искусственный интеллект и тождество личности (пер. с англ. В.В.Васильева)

Суинберн Р. Субстанциальный дуализм (пер. с англ. В.В.Васильева)

Васильев В.В. «Трудная проблема сознания» и два аргумента в пользу интеракционизма

Гаспарян Д.Э. О физическом и логическом типах отношений между сознанием и телом

ИСТОРИЯ

Фокин А.Р. Проблема соотношения души и духа в греческой и латинской патристике

Брэдшоу Д. Ум и сердце на христианском Востоке и Западе (пер. с англ. Д.К.Маслова)

Свящ. Владимир Шмалий. Основные направления русской богословской антропологии XX в.

Шохин В.К. Индийская атмавада и психофизический дуализм

ЭКСПЕРИМЕНТ

Лау Х. Волевые акты и функция сознания (пер. с англ. Д.К.Маслова)

Стамп Э. Модусы знания: аутизм, художественный вымысел и восприятие в перспективе второго лица (пер. с англ. А.Б.Толстова)

Маркум Дж.А. Происхождение и природа человека: митохондриальная Ева и y-хромосомный Адам (пер. с англ. А.Е.Рудневой)

Сведения об авторах

«Наука и человеческая природа: российская и западная перспектива» - Введение

Состоявшаяся 6–8 ноября 2008 г. в американском г.Вако (Уэйко, шт. Техас) конференция «Наука и человеческая природа: российская и западная перспектива» стала уже четвертой в рамках сотрудничества Учреждения РАН Институт философии (ИФ РАН), Синодальной богословской комиссии (СБК) РПЦ и межконфессионального англо-американского Общества христианских философов (ОХФ). Первая конференция «Пресвятая Троица» проходила 6–9 июня 2001 г. в Свято-Даниловом монастыре в Москве, вторая – «Космология и теология» – 30 января – 1 февраля 2003 г. в университете Нотр-Дам (шт. Индиана), третья – «Проблема зла и теодицеи» – 6–9 июня 2005 г. в ИФ РАН. Каждая их них демонстрировала «единство в многообразии» методов и подходов к решению одних и тех же проблем со стороны историко-философской традиции (ИФ РАН), патристического богословия (СБК) и аналитической философии (ОХФ), и различия этих трех типов дискурса обеспечивали подлинный диалог, вызывая неизменный интерес как у участников, так и у гостей названных форумов.

Не составила исключения проходившая в обстановке оживленной дискуссии и последняя из конференций, материалы которой мы представляем читателю. Она не состоялась бы без решающей финансовой поддержки Фонда Дж. Темплтона, но в ее организации приняли участие также ОХФ и несколько институций баптистского Бэйлорского университета (г. Вако): философский факультет, институт веры и образования, служба проректора и колледж искусств и наук. Бэйлорский университет принял участников конференции с традиционным техасским гостеприимством: все, что можно было увидеть значительного в Вако – музей истории техасских рейнджеров, естественно-исторический, музей напитков и т. д. – не ушло из поля зрения гостей, радушные вечерние встречи были продолжением дневных заседаний, а те проходили в конференц-зале великолепной Библиотеки имени знаменитого английского поэта XIX в. Роберта Браунинга, построенной и оборудованной благодаря спонсорству супругов Армстронгов в стиле итальянского неоклассицизма.

Тематический формат Бэйлорской конференции можно было бы определить (в противоположность темам предшествовавших – см. выше) как широко междисциплинарный, что вполне соответствует антропологической проблематике. В первом из зачитанных докладов (А.Прусса) обсуждалась чисто философская проблема возможности личностной трактовки носителей искусственного интеллекта, в последнем (Дж. Джэкобса) – чисто богословская тема аспектов обужения в православной мысли, в остальных – самый разнообразный спектр тем: от обоснования психофизического дуализма до аутизма, от вопросов генетики и сочетаемости креационизма с эволюционной теорией до индийских соответствий западным теориям сознания.