Данная книга посвящена истории отечественного религиоведения XX – начала XXI в. Однако читатель без труда убедится в том, что центральное место здесь занимает советский период этой истории. Почему так? Ответ, как кажется, более или менее очевиден: в силу его наибольшей проблематичности. Рассмотрим эту проблематичность

подробнее.

Наука о религии советской эпохи представила весьма солидный набор идей, открытий, значимых в науке имен, школ и институций. В ее рамках определенным образом формулировались вопросы, проектировались исследовательские стратегии, предлагались ответы, велись дискуссии – как следствие, можно констатировать, что исследование этой мысли является важным делом в рамках чисто академического изучения истории религиоведения. Еще более важно то, что, занимая своего рода «срединное» положение между дореволюционным и постсоветским этапами, эта мысль оказывается чем-то вроде «ключа» к пониманию истории отечественного религиоведения в целом.

«Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в России ХХ – начала XXI в.

сост., предисл., общ. ред. К. М. Антонова

2-е изд.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. 264 с.

ISBN 978-5-7429-1000-8

«Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в России ХХ – начала XXI в. - Оглавление

Предисловие. Основные проблемы изучения истории религиоведения советского времени

Часть I. Новые стратегии в изучении истории отечественного религиоведения

Раздел 1. Опыты проблемной характеристики К. М. Антонов. От дореволюционной науки о религии советскому религиоведению: становление «советской» формации дискурса о религии К. М. Антонов. Этос отечественного религиоведения 1920–80-х годов

Раздел 2. Институты и сообщества П. Н. Костылев. Религиоведение в Московском университете в первой половине XX века К. А. Колкунова. Социология отечественного религиоведения: метод Р. Коллинза



Часть II. Case studies

Раздел 1. История концепций Р. О. Сафронов. Изучение «сект» в советском религиоведении: терминология и подходы Т. А. Фолиева. II Ватиканский собор и социальная доктрина Католической Церкви в оценке советских религиоведов

Раздел 2. Западное религиоведение в зеркале научного атеизма Р. О. Сафронов. Теория религии Эмиля Дюркгейма в советском религиоведении: восприятие и (не) понимание К. М. Антонов. Идеи Вильгельма Шмидта в истории российского религиоведения: полемика, апология, рецепция

Раздел 3. Научный атеизм в практическом измерении К. А. Колкунова. Атеистическая пропаганда в художественной литературе 1950–60-х годов Т. А. Фолиева Религиозная социализация и воспитание в трактовке советских религиоведов

Раздел 4. Историко-библиографические изыскания Е. В. Воронцова. Религиоведческие издания в России (2000–2013) А. В. Кольцов. История и теория науки о религии в СССР. Аннотированный указатель отечественной литературы



Заключение

Summary

Сведения об авторах

Contributors

Post scriptum

«Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: актуальные проблемы научного изучения религии в России ХХ – начала XXI в. - Post scriptum

Тот факт, что тираж нашей небольшой книжки разошелся довольно быстро, а реакция коллег на нее оказалась довольно бурной, — заставляет думать, что осуществленное нами «целостное и содержательное высказывание об истории российского религиоведения» (П. Н. Костылев) не пропало даром: предложенные подходы и сделанные выводы вызвали недоумение не только у читателей, но и у нас самих, а это залог того, что исследования в намеченном направлении будут продолжены. Накопившаяся за последние годы критическая масса опубликованных текстов позволяет говорить об оформлении «истории отечественного религиоведения» как особого предметного поля и религиоведческой субдисциплины. Можно надеяться, что наша работа внесла в этот процесс свой вклад. Вместе с тем развернувшаяся дискуссия подтвердила, как нам кажется, сделанный в Заключении вывод о том, что время для написания полноценной «Истории российского религиоведения» еще не пришло: слишком велика степень концептуальной неопределенности, слишком много непроработанного материала, слишком крепко держатся в сознании исследователей восходящие к давним временам неотрефлектированные стандартные представления. По тем же причинам представляется недостаточным простое накопление эмпирического материала путем архивных и биобиблиографических исследований.

Выход, как представляется, следует искать в исследованиях «среднего уровня»: диахроническом монографическом рассмотрении конкретных проблем (происхождения религии, ее «корней», форм, этапов и логики ее истории, современных тенденций, структуры религиоведческого знания, его практического применения в педагогике, политике, атеистической пропаганде и проч.), аспектов (помимо чисто идейного, социального, институционального, этического, политического, педагогического и проч.), специфики интерпретации ключевых понятий («религия», «церковь», «секта», «свобода совести», «свободомыслие», «пережиток» и др.), религиоведческих субдисциплин (социологии религии, психологии религии, истории религии и конкретных религий, истории атеизма и др.), философской разработки идеологических оснований науки о религии («научный атеизм»), их истоков и предпосылок в истории мысли, наконец, несмотря на все сказанное о деперсонализации, творческих биографий выдающихся религиоведов. Такой подход, как представляется, будет принуждать исследователей к высокой степени концептуальной определенности, рефлексивности и ясности мышления и тем самым позволит им организовать большие массивы эмпирического материала, подготовив его для обобщений более высокого уровня.