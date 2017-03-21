Хотя Иоанн Златоуст известен в первую очередь как выдающийся проповедник ранней церкви, среди патрологов не угасает интерес к его христологическим взглядам. В работах, посвященных учению о Христе у Златоуста, мы практически не находим серьезных попыток показать взаимосвязь этого доктринального учения с церковной жизнью. Однако, как будет показано в этой книге, правильно понять учение о Христе вне представлений Златоуста о христианской жизни просто невозможно. Христологические взгляды Златоуста - пастырские и практическое в своей сути - неотделимы от христианской жизни в церковном контексте.

Церковная карьера Иоанна Златоуста началась в 386 г. н. э., когда его рукоположили на священническое служение в Антиохии, а в 398 году он стал епископом в Константинополе. События, связанные с Никейским и Константинопольским соборами, остались позади. Эфесский собор назначат лишь через два с половиной десятилетия после Иоанновой смерти в 407 году, а Халкидонский собор соберется только через два десятка лет после Эфесского. В оросе Константинопольского собора в 381 году подтвердили сказанное в Никейском символе веры, подчеркнув единосущность Христа с Отцом (против арианства), его полное человечество и божественность (против аполлинаризма) и различие лиц в Троице (против савеллианства). Вопрос о соотношении человеческой и божественной природ во Христе еще не поднимался в этот период церковной истории. По следовавшие друг за другом в V веке несторианские и евтихианские споры, которые привели соответственно к Эфесскому (в 431 году) и Халкидонскому (в 451 году) соборам, и вопросы, касающиеся со единения двух природ, было ли оно просопическим (личностным) или ипостасным, пока не поднимались. Таким образом, Златоуст нес свое служение в тот период церковной истории, когда на соборном фронте было относительное затишье.

Златоуст наставлял верующих сначала в Антиохии (как священник), а затем в Константинополе (как епископ) - двух исторически ключевых городах на христианском Востоке, а потому его экзегетические проповеди служат важным источником информации для понимания взаимосвязи учения и жизни в святоотеческой мысли. При беглом чтении экзегетических трудов Златоуста заметно, что в основе его проповеди лежала пастырская опека, а его доктринальные размышления неразрывно связаны с христианской жизнью и церковным богослужением. Ученые обращали мало внимания на тесную взаимосвязь учения и жизни в святоотеческом богословии в целом и в богословии Златоуста в частности. Разделяя доктринальные представления Златоуста и его пастырские наставления, они получают лишь блеклое представление о его христологическом учении. Христологические воззрения Златоуста - это не просто какая-то умозрительная теория, они носят пастырский характер. Рассматривая святоотеческий подход к христологическим вопросам, необходимо принимать во внимание взаимосвязь вероучения и жизни, а также окружение, в котором они формулировались, что мы сделали в анализе экзегетических комментариев Златоуста на Евангелие от Иоанна и Послание к Евреям.

Ашиш Дж. Найду - Преображение во Христе - Учение о Христе и христианской жизни в трудах Иоанна Златоуста

Пер. с англ. Сергея Калюжного - Черкассы: Коллоквиум, 2017 - 324 с.

ISBN 978-966-8957-59-8

Ашиш Дж. Найду - Преображение во Христе - Учение о Христе и христианской жизни в трудах Иоанна Златоуста - Содержание

Предисловие к русскоязычному изданию

Предисловие к англоязычному изданию

Список сокращений

Введение

1. Жизнь Иоанна Златоуста

2. Чтение и толкование Писания в ранней церкви

3. Учение о Христе в беседах Златоуста на Евангелие от Иоанна

4. Учение о Христе в беседах Златоуста на Послание к Евреям

Заключение

Библиография

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Ашиш Дж. Найду - Преображение во Христе - Учение о Христе и христианской жизни в трудах Иоанна Златоуста - Введение

Наше исследование состоит из четырех частей. В первой главе приводится краткий обзор жизненного пути Златоуста и исторической обстановки того времени. Мы начнем с биографического исследования, в котором рассматривается церковная карьера Златоуста как священника в Антиохии и епископа в Константинополе. Во вто рой главе мы поговорим о нем как об экзегете в связи с так называемыми александрийской и антиохийской школами толкования. Здесь мы покажем, как александрийские и антиохийские ученые понимали и применяли Писание, и как это делал Златоуст. Изучение святоотеческой экзегезы в обеих школах показывает, что и в Александрии, и в Антиохии исходили из одинаковых предпосылок и преследовали одну и ту же цель: созидание церкви. Мы полагаем, что александрийскую и антиохийскую школы лучше рассматривать как две отдельные традиции в ранней церкви, в которых Христос представлен как с духовной, так и с практической стороны. В толковании Златоуста наиболее очевидна тесная связь между учением и применением, теорией и практикой.

В третьей и четвертой главах мы проанализируем толкования Златоустом Евангелия от Иоанна и Послания к Евреям, воссоздавая его христологические взгляды, которые рассматриваются с позиции трехуровневой структуры: онтологического обсуждения, посреднического характера таинств и практических соображений. В третьей главе описывается толкование Златоустом Евангелия от Иоанна и обсуждается его учение о Христе с трех ракурсов, соответствующих трехуровневой аналитической структуре. Первый ракурс, который мы назвали христологией восстановления, связан с размышлениями Златоуста о воплощении и его сотериологическом значении. Здесь рассматриваются онтологические взгляды Златоуста и то, как они соотносятся с его учением о спасении. Второй ракурс, названный христологией участия, касается сакраментальных размышлений Зла тоуста. Здесь особое внимание уделяется его пониманию евхаристии и подчеркивается важная роль соучастия в его богословии. Третий ракурс, который называется практическая христология, относится к праксиологической стороне христологических представлений Златоуста в их связи с добродетельной христианской жизнью.

В четвертой главе толкование Златоустом Послания к Евреям исследуется также в трех ракурсах. Во-первых, это христология отождествления, где рассматриваются представления Златоуста об онтологической непрерывности существования Логоса-Сына в его воплощении и после вознесения. Здесь обсуждается сотериологи-ческое значение подлинности человеческого опыта Христа. Второй ракурс называется христологией посредничества. Здесь исследуются отношения между сакраментальной и священнической сторонами богословия Златоуста в их связи с личностью Христа. Последний ракурс называется христологией благодати, где рассматриваются христологическая и харитологическая (т. е. благодатной) стороны богословия Златоуста в их связь с христианской жизнью.

Исследование толкований упомянутых выше новозаветных книг показывает, что христологические взгляды Златоуста можно определить как христологию единства для наставления: идея Логоса-Сына как единственного субъекта во Христе имеет сакраментальное и праксиологическое значения. Христологический портрет в проповеди Златоуста показывает преемственность личности Логоса-Сына во Христе, его сакраментальное присутствие в церкви, теле Христа, и его преображающую силу в христианах, благодаря которой они уподобляются Христу. Мы покажем, что понимание Златоустом христианской жизни - не что иное, как практическое применение его христологии единства.

Огромное наследие творений Златоуста, сохранившееся в рукописях, свидетельствует о том, насколько радушно он принимается церковью; именно по этой причине до сих пор не было подготовлено ни одного полного критического издания его произведений.[1] Греческий текст Патрологии Миня - это бенедиктинское издание, начало которому положил Монфокон (13 тт., 1718-1738; пересмотренное из дание в 1834-1840).[2] Критические издания отдельных бесед Златоуста можно найти в «Христианских источниках» (Sources chretiennes).[3] По мимо довольно устаревших английских переводов произведений Златоуста, содержащих его экзегетические проповеди и комментарии в первом выпуске «Никейских и пост-никейских отцов» (Nicene and Post-NiceneFathers [NPNF]), более современные переводы его проповедей, бесед и комментариев можно найти в серии «Отцы церкви» (Fathers of the Church [FOC]).[4] Учитывая отсутствие критических изданий комментариев Златоуста на Евангелие от Иоанна и Послание к Евреям, в нашем исследовании мы используем греческий текст из PG, том 59 (Евангелие от Иоанна) и том 63 (Послание к Евреям). В отдельных случаях мы будем обращаться к современному английскому изданию. По причине отсутствия современного английского перевода бесед Златоуста на Послание к Евреям мы используем пе ревод из NPNF (том четырнадцатый) с небольшими изменениями. Беседы на Евангелие от Иоанна мы цитируем по изданию FOC (тома тридцать третий и сорок первый).[5]





[1] Баур говорит о существовании порядка двух тысяч манускриптов в ката логах европейских и иерусалимских библиотек. См. Baur, S.Jean Chrysostome et ses oeuvres dans Vhistoire litteraire. По подсчетам Янг, это число должно доходить до трех-четырех тысяч. Young, From Nicaea to Chalcedon, 157. Полный список сочинений Златоуста можно найти в Geerard, Claris Patrum Graecorum. Титанический труд по каталогизации рукописей и отделению подлинных текстов от ложных проделали в недавнем прошлом. См. Aubineau, Codices Chrysostomici Graeci I: Hrilanniae et Hi-berniae; Carter, Codices Chrysostomici Graeci II: Germaniae; and Aldama, Repertorium pseudochrysostomicum.

[2] Patrologiae corpus completum. Series Graeca. 47-64.

[3] В этих книгах содержится как критическое издание греческого текста, так и современный французский перевод.

[4] NPNF First Seriesy 9-14. Современные английские переводы включают в себя Chrysostom, Homilies on Genesis trans. Hill, FOC 74, 82, 87; Chrysostom, Commentary on the PsalmSy trans. Hill. FOC 1-2.

[5] В русском переводе творения Иоанна Златоуста будут цитироваться по из данию Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста, М.: «Ковчег», 2006 (том V, «Беседы на Евангелие от Иоанна» и том VII, «Толкование на послание к Евреям»). При необходимости в текст комментариев будут вноситься изменения для более точного соответствия английскому тексту, на основании ко торого автор развивает свою мысль. - Прим. перев.