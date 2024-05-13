Найлинь - Все мои ментальные демоны

Первопричина большинства человеческих проблем скрыта в мозге. Если вы забываете ключи, выходя из дома, — возможно, у вас не все в порядке с памятью; если пропускаете строчки в книге или теряетесь в разговоре — не исключено, что у вас нарушена концентрация внимания; если не можете подать хорошую идею на работе — наверное, ваш мозг недостаточно креативен, чтобы соответствовать требованиям; если стареете и забываете сказанное в мгновение ока — похоже, стареет ваш мозг; если не можете заснуть или испытываете тяжесть в груди сразу после засыпания — скорее всего, у вас расстройство сна; если не перестаете думать о возлюбленном или возлюбленной ни на минуту — вполне вероятно, у вас зависимость от отношений…

Иногда вас несколько дней подряд ничего не радует, мир кажется серым. Очень похоже на депрессию. Порой вы не можете успокоиться несколько недель подряд и чувствуете, что должно произойти что-то плохое; тогда, возможно, у вас тревожное расстройство. Если мысль о разговоре с людьми пугает вас, не исключено, что вы социофоб. Если постоянно моете руки, многократно проверяете, заперли ли дверь, и тратите время на бесконечное повторение ритуалов, у вас может быть навязчивое состояние. Если вас не волнует мнение других, а их страдания даже приносят некоторое удовольствие, возможно, вы немного психопат. Если постоянно откладываете что-то на завтра, то на самом деле тянет время ваш мозг. Если кто-то из вас видел то, чего нет, и слышал несуществующие голоса, при этом считая, что все окружающие плохо к вам относятся, а может, даже наносили себе вред, то, возможно, вы столкнулись с галлюцинациями и бредом — эти когнитивные искажения бывают не только у шизофреников. Если в один момент вы в эйфории и вам море по колено, а спустя какое-то время считаете себя никчемным и жалким — поздравляю: вы в мире биполярного расстройства…

Дорогие читатели, несомненно, в этой книге вы найдете себя! Ни у кого нет идеального мозга или абсолютно «нормального». Мозг каждого человека в той или иной степени «несовершенен» или «аномален». Иногда «отклонения» носят эмоциональный характер, порой связаны с когнитивной составляющей, но в любом случае они способны влиять на вашу повседневную работу и учебу, жизнь, дружеские и интимные отношения.

Может, вы кажетесь себе человеком с высоким интеллектом, но эмоционально чувствительны, переменчивы и склонны думать обо всем в негативном ключе; или считаете себя человеком с высоким эмоциональным интеллектом и IQ, но вам трудно сосредоточиться; или вы спокойны и прекрасно владеете ситуацией, но никогда никому не признаетесь, что бо2льшую часть времени не способны сопереживать. В этой книге я хочу рассказать вам о том, что идеальной нормальности не существует, это ложная посылка, а ненормальность — это норма.

Найлинь, Яо - Все мои ментальные демоны - Научно доказанные способы борьбы с депрессией, бессонницей, СДВГ, тревожным, биполярным и другими расстройствами

Пер. с кит. Н. Власовой. — Москва : МИФ, 2024. — 370 c. — (Ментальная терапия).

ISBN 978-5-00214-337-5

Найлинь, Яо - Все мои ментальные демоны – Содержание

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