365 дней этого года мы проведем вместе с Иисусом на горе Благословения. Совершая путешествие через всю Нагорную проповедь, мы ежедневно и последовательно будем исследовать библейские тексты. В отличие от другой подобной христианской литературы, в предлагаемой читателю книге рассматриваются не только 111 стихов из Евангелия от Матфея 5-7 гл., но и дополнительные библейские стихи, содержание которых тесно связано с тематикой и целью Нагорной проповеди.

Нагорная проповедь Иисуса Христа представляет чудесное основание для ежедневных исследований на протяжении года, поскольку касается почти всех аспектов христианской веры и жизни. Кроме того, она рассматривает эти доктринальные вопросы и проблемы практической жизни в контексте Евангелия.

Существует множество книг на тему Нагорной проповеди, однако мной использованы труды лишь четырех авторов, как особенным образом вспомогательные в избранном мной направлении. Это: «Принципы счастливой жизни » Э.Уайт, двухтомный трудД.МартинаЛлойд-Джонса «Исследования Нагорной проповеди », «ЕвангелиеотМатфея—Книга о Христе » Фредерика Дейла Брунера и некоторые труды Уильяма Баркли на тему Нагорной проповеди. Подготовка этого труда была бы невозможной без профессиональной помощи моей секретарши Бонни Берее.

Джордж П. Найт - С Иисусом на горе Благословений

Календарь утренних чтений

Киев, Издательство «Джерело життя», 1998

Джордж П. Найт - С Иисусом на горе Благословений - Содержание

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