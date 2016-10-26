Найти истину... - Стен Тэлчин

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Во Славу Божью

Этель, Джуди и Энн.

Верующим, которые должны обо всем узнать.

Всем пытливым, с жаждущим правды сердцами.

И просто любознательным.

Стен Тэлчин - Найти истину - Свидетельство

Перевод с английского

Тамары Глаголевской Фойт Найти истину: Свидетельство. — Корнталь: Свет на Востоке, 2006. — 176 с. ISBN 3-935435-74-6

Стен Тэлчин - Найти истину - Свидетельство - Содержание

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО С ДЖУДИ?

ИСТОРИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ

ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ

ХЕЙДИ

ВО ЧТО Я ВЕРЮ?

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

ЗАКЛЮЧАЮЩИМИ ЗАВЕТ

НАПРЯЖЕННОСТЬ УСИЛИВАЕТСЯ

ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ОПЯТЬ ВМЕСТЕ

ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС

КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ ЖИТЬ?

С ТЕХ ПОР

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОРОЧЕСТВА И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ ПРИМЕЧАНИЕ

Стен Тэлчин - Найти истину - Свидетельство - Из книги

Первый вопрос, на который мне предстояло ответить, был — верю ли я в Бога?



Дело не в теории. Я больше не собираюсь копаться в философствованиях великих биологов и ботаников. Хоть я и мог бы «предоставить» Дарвину право голоса, на что он вполне имеет право, но в данный момент его мнение для меня не важно. Я ставлю вопрос перед самим собой, и отвечать на него предстоит только мне.



Начав размышлять, я вспомнил все прочитанное, и из этого следовало, что у любого, кто верил в «Создателя», не хватает какого-то шарика в голове. Все открытия указывали на то, что Земле уже миллиарды лет, а тем самым явно подтверждалось — библейский Бог просто является плодом человеческой фантазии.



Мне вспомнилось, как в детстве я слышал слова о том, что «Бог — просто вымысел человека». Человек создал Бога по своему подобию, утверждали многие, потому что Он не мог вынести реальной действительности бытия. И все в том же духе: «Бог помогает уйти от действительности». «Религия годится только для коров и католиков». Не только эти, но и другие подобные «остроумные высказывания» ставили своей задачей возвысить «остроумов» над толпой — пусть все узнают, что есть человек, который может стоять на своих ногах, а не дожидаться, когда кто-то поможет. Добившийся всего сам человек, который знал, что жизнь одна и другой не дано, всех предупреждает: «Постарайтесь прожить эту жизнь как можно полнее, ведь живым из нее вам не выйти!»



Размышляя об этом, я сидел у себя в комнате, и вдруг мне пришла в голову мысль, что высказывания других о Боге мне известны, но вот что я сам о Нем думаю — этого мне высказывать не приходилось. Да и вообще я не помнил, чтобы когда-нибудь приходилось говорить по этому поводу с кем-либо другим — с родителями, братьями, сестрами, друзьями, даже с женой. Мы почему-то просто не затрагивали этот вопрос. Слушая разговоры о Боге всю свою жизнь, я однако не чувствовал, что кто-то старается надавить на меня, на мое отношение к Нему.



Все же временами я и сам обращался к Богу. Помню такой случай, когда мне было лет семь. В то время мы жили в уилльямсбургской части Бруклина, в четырехэтажном многоквартирном доме номер 375 на Пуласки Стрит. Рядом с домом был пустырь, на котором рабочие бывало разводили костер и периодически варили в ведрах смолу и потом по веревке поднимали эти ведра на крышу.



В один прекрасный день, когда рабочие ушли, мы, дворовые мальчишки, увидели, что они оставили ведро со смолой, которое все еще варилось над костром. Бенжи, один из самых взрослых мальчишек, нашел где-то ручку от метлы и подозвал нас к себе. Продев эту ручку от метлы через ручку ведра, Бенджи взялся за один конец и приказал мне взяться за другой. Так как он был старше, я повиновался. Мы дружно подняли ведро и понесли. Ведро было тяжелым и поэтому стало передвигаться в мою сторону. Можете себе представить: чем ближе ко мне передвигалось ведро, тем тяжелее, казалось, оно становилось. Меня уже обдавало жаром смолы.



— Мне тяжело! — закричал я.

— Ничего, держись, — буркнул он.

***

Старый конфликт, существовавший на протяжении всей истории человечества...

Вполне современная семья старается найти ответы на вопросы о своем многовековом культурном наследии...

Правдивая история, ошеломляющая читателя пророчествами, полностью исполнившимися в наши дни...

Найти Истину... - книга, в которой рассказывается об одной дружной семье, раздираемой противоречиями трагического исторического конфликта. Это рассказ о необычном «исцелении».

Вняв просьбам своей дочери, автор начинает поиски, возвращаясь назад, в прошлое... Наряду с этим он сталкивается с внутренним конфликтом, разрешение которого требует изменения всей его жизни. Вместе с автором читатель отправится в путешествие к истокам иудаизма и узнает о глубоком, тесном единстве между иудаизмом и христианством, познакомится с целительной силой духовности, которая может освободить вас от бремени самых тяжких событий вашей жизни, вы узнаете о том, как этой семье удалось разрешить казалось бы неразрешимые противоречия...