Найти истину... - Стен Тэлчин

Тэлчин - Найти истину
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Во Славу Божью
Во Славу Божью
Этель, Джуди и Энн.
Верующим, которые должны обо всем узнать.
Всем пытливым, с жаждущим правды сердцами.
И просто любознательным.
Верующим, которые должны обо всем узнать.
Всем пытливым, с жаждущим правды сердцами.
И просто любознательным.
Стен Тэлчин - Найти истину - Свидетельство
Перевод с английского
Тамары Глаголевской Фойт
Тамары Глаголевской Фойт
Найти истину: Свидетельство. — Корнталь: Свет на Востоке, 2006. — 176 с.
ISBN 3-935435-74-6
Стен Тэлчин - Найти истину - Свидетельство - Содержание
- ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
- ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО С ДЖУДИ?
- ИСТОРИЯ НАШЕЙ СЕМЬИ
- ПОИСКИ НАЧИНАЮТСЯ
- ХЕЙДИ
- ВО ЧТО Я ВЕРЮ?
- ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
- ЗАКЛЮЧАЮЩИМИ ЗАВЕТ
- НАПРЯЖЕННОСТЬ УСИЛИВАЕТСЯ
- ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ
- ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
- ОПЯТЬ ВМЕСТЕ
- ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС
- КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ ЖИТЬ?
- С ТЕХ ПОР
ПРИЛОЖЕНИЕ
- ПРОРОЧЕСТВА И ИХ ИСПОЛНЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
Стен Тэлчин - Найти истину - Свидетельство - Из книги
Первый вопрос, на который мне предстояло ответить, был — верю ли я в Бога?
Дело не в теории. Я больше не собираюсь копаться в философствованиях великих биологов и ботаников. Хоть я и мог бы «предоставить» Дарвину право голоса, на что он вполне имеет право, но в данный момент его мнение для меня не важно. Я ставлю вопрос перед самим собой, и отвечать на него предстоит только мне.
Начав размышлять, я вспомнил все прочитанное, и из этого следовало, что у любого, кто верил в «Создателя», не хватает какого-то шарика в голове. Все открытия указывали на то, что Земле уже миллиарды лет, а тем самым явно подтверждалось — библейский Бог просто является плодом человеческой фантазии.
Мне вспомнилось, как в детстве я слышал слова о том, что «Бог — просто вымысел человека». Человек создал Бога по своему подобию, утверждали многие, потому что Он не мог вынести реальной действительности бытия. И все в том же духе: «Бог помогает уйти от действительности». «Религия годится только для коров и католиков». Не только эти, но и другие подобные «остроумные высказывания» ставили своей задачей возвысить «остроумов» над толпой — пусть все узнают, что есть человек, который может стоять на своих ногах, а не дожидаться, когда кто-то поможет. Добившийся всего сам человек, который знал, что жизнь одна и другой не дано, всех предупреждает: «Постарайтесь прожить эту жизнь как можно полнее, ведь живым из нее вам не выйти!»
Размышляя об этом, я сидел у себя в комнате, и вдруг мне пришла в голову мысль, что высказывания других о Боге мне известны, но вот что я сам о Нем думаю — этого мне высказывать не приходилось. Да и вообще я не помнил, чтобы когда-нибудь приходилось говорить по этому поводу с кем-либо другим — с родителями, братьями, сестрами, друзьями, даже с женой. Мы почему-то просто не затрагивали этот вопрос. Слушая разговоры о Боге всю свою жизнь, я однако не чувствовал, что кто-то старается надавить на меня, на мое отношение к Нему.
Все же временами я и сам обращался к Богу. Помню такой случай, когда мне было лет семь. В то время мы жили в уилльямсбургской части Бруклина, в четырехэтажном многоквартирном доме номер 375 на Пуласки Стрит. Рядом с домом был пустырь, на котором рабочие бывало разводили костер и периодически варили в ведрах смолу и потом по веревке поднимали эти ведра на крышу.
В один прекрасный день, когда рабочие ушли, мы, дворовые мальчишки, увидели, что они оставили ведро со смолой, которое все еще варилось над костром. Бенжи, один из самых взрослых мальчишек, нашел где-то ручку от метлы и подозвал нас к себе. Продев эту ручку от метлы через ручку ведра, Бенджи взялся за один конец и приказал мне взяться за другой. Так как он был старше, я повиновался. Мы дружно подняли ведро и понесли. Ведро было тяжелым и поэтому стало передвигаться в мою сторону. Можете себе представить: чем ближе ко мне передвигалось ведро, тем тяжелее, казалось, оно становилось. Меня уже обдавало жаром смолы.
— Мне тяжело! — закричал я.
— Ничего, держись, — буркнул он.
Дело не в теории. Я больше не собираюсь копаться в философствованиях великих биологов и ботаников. Хоть я и мог бы «предоставить» Дарвину право голоса, на что он вполне имеет право, но в данный момент его мнение для меня не важно. Я ставлю вопрос перед самим собой, и отвечать на него предстоит только мне.
Начав размышлять, я вспомнил все прочитанное, и из этого следовало, что у любого, кто верил в «Создателя», не хватает какого-то шарика в голове. Все открытия указывали на то, что Земле уже миллиарды лет, а тем самым явно подтверждалось — библейский Бог просто является плодом человеческой фантазии.
Мне вспомнилось, как в детстве я слышал слова о том, что «Бог — просто вымысел человека». Человек создал Бога по своему подобию, утверждали многие, потому что Он не мог вынести реальной действительности бытия. И все в том же духе: «Бог помогает уйти от действительности». «Религия годится только для коров и католиков». Не только эти, но и другие подобные «остроумные высказывания» ставили своей задачей возвысить «остроумов» над толпой — пусть все узнают, что есть человек, который может стоять на своих ногах, а не дожидаться, когда кто-то поможет. Добившийся всего сам человек, который знал, что жизнь одна и другой не дано, всех предупреждает: «Постарайтесь прожить эту жизнь как можно полнее, ведь живым из нее вам не выйти!»
Размышляя об этом, я сидел у себя в комнате, и вдруг мне пришла в голову мысль, что высказывания других о Боге мне известны, но вот что я сам о Нем думаю — этого мне высказывать не приходилось. Да и вообще я не помнил, чтобы когда-нибудь приходилось говорить по этому поводу с кем-либо другим — с родителями, братьями, сестрами, друзьями, даже с женой. Мы почему-то просто не затрагивали этот вопрос. Слушая разговоры о Боге всю свою жизнь, я однако не чувствовал, что кто-то старается надавить на меня, на мое отношение к Нему.
Все же временами я и сам обращался к Богу. Помню такой случай, когда мне было лет семь. В то время мы жили в уилльямсбургской части Бруклина, в четырехэтажном многоквартирном доме номер 375 на Пуласки Стрит. Рядом с домом был пустырь, на котором рабочие бывало разводили костер и периодически варили в ведрах смолу и потом по веревке поднимали эти ведра на крышу.
В один прекрасный день, когда рабочие ушли, мы, дворовые мальчишки, увидели, что они оставили ведро со смолой, которое все еще варилось над костром. Бенжи, один из самых взрослых мальчишек, нашел где-то ручку от метлы и подозвал нас к себе. Продев эту ручку от метлы через ручку ведра, Бенджи взялся за один конец и приказал мне взяться за другой. Так как он был старше, я повиновался. Мы дружно подняли ведро и понесли. Ведро было тяжелым и поэтому стало передвигаться в мою сторону. Можете себе представить: чем ближе ко мне передвигалось ведро, тем тяжелее, казалось, оно становилось. Меня уже обдавало жаром смолы.
— Мне тяжело! — закричал я.
— Ничего, держись, — буркнул он.
***
Старый конфликт, существовавший на протяжении всей истории человечества...
Вполне современная семья старается найти ответы на вопросы о своем многовековом культурном наследии...
Правдивая история, ошеломляющая читателя пророчествами, полностью исполнившимися в наши дни...
Найти Истину... - книга, в которой рассказывается об одной дружной семье, раздираемой противоречиями трагического исторического конфликта. Это рассказ о необычном «исцелении».
Вняв просьбам своей дочери, автор начинает поиски, возвращаясь назад, в прошлое... Наряду с этим он сталкивается с внутренним конфликтом, разрешение которого требует изменения всей его жизни. Вместе с автором читатель отправится в путешествие к истокам иудаизма и узнает о глубоком, тесном единстве между иудаизмом и христианством, познакомится с целительной силой духовности, которая может освободить вас от бремени самых тяжких событий вашей жизни, вы узнаете о том, как этой семье удалось разрешить казалось бы неразрешимые противоречия...
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