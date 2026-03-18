Этот словарь я начал составлять в 1999 году, будучи студентом -третьекурсником отделения новогреческой и английской филологии факультета романо-германской филологии Кубанского государственного университета. Поставив перед собой цель по возможности полно отразить пласт церковной лексики современного греческого языка (димотики), я продолжил работу над словарем во время обучения на богословском факультете Фессалоникийского университета имени Аристотеля (!реция), обращаясь за консультациями к моим греческим коллегам. Словарь не является академическим изданием, отражающим все известные науке дефиниции богословских терминов в творениях святых отцов на протяжении истории развития православного богословия. Первый опыт создания корпуса церковной лексики не претендует на всеобъемлемость, однако я надеюсь, что это издание станет надежным помощником переводчикам, студентам, изучающим греческий язык, а также всем любознательным читателям, желающим прикоснуться к неиссякаемому живому источнику духовной традиции Восточной Кафолической Православной Церкви.

Александр Назаренко - Греческо-русский словарь христианской церковной лексики

Назаренко Александр, свящ., 2015

Издательство Московской Патриархии

Русской Православной Церкви, 2015

ISBN 978-5-88017-448-5