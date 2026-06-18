Назаров - Введение в эзотерику
Учебник В. Н. Назарова представляет собой систематическое введение в историю, структуру и основные понятия эзотерических учений. Его цель — не апология эзотерики, а аналитическое рассмотрение эзотерического знания через критерии сверхчеловеческого источника, инициатического опыта и символического языка. Автор выстраивает иерархическую типологию эзотерических учений, различая подлинную эзотерическую традицию, оккультные доктрины, псевдоэзотерику и контрэзотерику.
Книга охватывает широкий круг тем: от примордиальных гиперборейской и атлантической традиций до герметизма, астрологии, алхимии, магии, теософии, антропософии, Живой Этики, движения «Нью Эйдж» и постмодернистского оккультизма. Особое внимание уделяется символике Таро, феномену инициации, тайным обществам, сакральным наукам и современным формам массового оккультизма.
Назаров Владимир – Введение в эзотерику
Назаров В. Н. Введение в эзотерику: учебник. – М.: Гардарики, 2008. – 303 с.: ил.
ISBN 978-5-8297-0327-1
Назаров Владимир – Введение в эзотерику – Содержание
Введение
Раздел I. Основные понятия эзотерики
Глава 1. Предмет и метод эзотерики
Понятие эзотерики. Эзотерика как выражение традиции тайного знания
Arcanum как основа универсальной эзотерики. Общая характеристика Арканов Таро
Сакральные истины как предмет эзотерических учений
Методы эзотерического знания: тайна творения
Глава 2. Язык эзотерики
Тарологические доктрины эзотерики
Эзотерическая история Арканов Таро
Арканы Таро и «Священная Книга Тота»
Таро и орден тамплиеров
Русская тарологическая школа и метафизическая арканология В. А. Шмакова
Глава 3. Критерии достоверности эзотерического знания
Сверхчеловеческий источник эзотерического знания
Инициатический опыт и его виды
Символизм языка
Глава 4. Эзотерические учения и тайные общества
Генеалогия тайных обществ
Понятие и структура тайных обществ
Хранители тайного знания
Инициатические организации
Глава 5. Структура эзотерического знания и типология эзотерических учений
Понятие эзотерической традиции и формы ее манифестации
Контрэзотерика
Псевдоэзотерика
Глава 6. Феномен инициации
Понятие и виды инициации
Мистериальная инициация
Глава 7. Инициация смерти
Понятие и символика инициатической смерти
Ступени инициации смерти
Ритуал прохождения порога смерти
Тайна «второй смерти»
Глава 8. Посвящение и посвятительные церемонии
Понятие и символика посвящения
Понятие мистерии
Назначение Малых и Великих мистерий
Глава 9. Культурно-исторические виды посвящений
Ведическое посвящение
Посвящение в мистерии Исиды и Осириса
Посвящение в Элевсинские мистерии
Масонское посвящение
Раздел II. Эзотерические традиции
Глава 10. Гиперборейская традиция
Мифологема гиперборейства
Сверхчеловеческий источник гиперборейского знания
Гиперборейская эзотерика как метафизика космических циклов
Духовный опыт гиперборейского откровения
Язык и символика гиперборейства
Глава 11. Атлантическая традиция
Культурно-мифологическая характеристика Атлантиды
Место атлантической эзотерики в культуре
Источник и содержание атлантической эзотерики
Инициатический опыт атлантической эзотерики
Язык и символика атлантической эзотерики
Глава 12. Герметическая традиция
Культурно-мифологическая характеристика герметизма
Высокий герметизм
Низкий герметизм
Христианский герметизм
Язык герметизма
Раздел III. Традиционные формы эзотерического знания
Глава 13. Астрология
Понятие и символика астрологии
Культурно-мифологический базис астрологии
Эзотерическая астрология и ее предмет
Основные направления эзотерической астрологии
Астрологическая самоинициация
Глава 14. Алхимия
Культурно-мифологическая характеристика алхимии
Алхимический процесс
Тайна философского камня
Психологическая интерпретация алхимии
Эротическая символика алхимии
Эзотерический смысл алхимии
Глава 15. Магия
Определение магии
Доктринальные основания магии
Типология и символика магии
Этика магов
Магическая инициация
Магический ритуал
Раздел IV. Оккультные доктрины
Глава 16. Общее понятие оккультизма
Оккультизм как особый тип эзотерического знания
Оккультное возрождение
Типология оккультных доктрин
Глава 17. Теософия
Мифологема теософии
Теософская инициация
Источник теософского знания
Специфика теософского опыта
Глава 18. Антропософия
Источник антропософского знания
Антропософское посвящение
Солнечные и лунные мистерии
Антропософский опыт
Глава 19. Учение Живой Этики
Источник и содержание учения
Духовный опыт Живой Этики
Глава 20. Современный массовый оккультизм
Взрыв оккультизма
Парадигма массового оккультизма
Массовый оккультизм и движение «Нью Эйдж»
Типология учений «Нью Эйдж»
Глава 21. Мистерии массовой культуры
Ченнелинг как нью-эйджеровский вид инициации
Современный спиритизм
Инструментальная транскоммуникация
Глава 22. Постмодернистский оккультизм
Тайна и символика зла
«Магия Хаоса»
«Таро Теней»
Заключение
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