Назаров - Введение в эзотерику

Учебник В. Н. Назарова представляет собой систематическое введение в историю, структуру и основные понятия эзотерических учений. Его цель — не апология эзотерики, а аналитическое рассмотрение эзотерического знания через критерии сверхчеловеческого источника, инициатического опыта и символического языка. Автор выстраивает иерархическую типологию эзотерических учений, различая подлинную эзотерическую традицию, оккультные доктрины, псевдоэзотерику и контрэзотерику.

Книга охватывает широкий круг тем: от примордиальных гиперборейской и атлантической традиций до герметизма, астрологии, алхимии, магии, теософии, антропософии, Живой Этики, движения «Нью Эйдж» и постмодернистского оккультизма. Особое внимание уделяется символике Таро, феномену инициации, тайным обществам, сакральным наукам и современным формам массового оккультизма.

Назаров Владимир – Введение в эзотерику

Назаров В. Н. Введение в эзотерику: учебник. – М.: Гардарики, 2008. – 303 с.: ил.

ISBN 978-5-8297-0327-1

Назаров Владимир – Введение в эзотерику – Содержание