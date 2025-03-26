На праздник Рождества Христова я поехал к своим родственникам в село Покровское, и там произошло событие, которое побудило меня написать этот рассказ.

Перед праздником по селу были расклеены объявления о том, что в помещении Дома культуры состоится лекция «Как произошла вера в Бога?» В объявлениях также указывалось, что после доклада коммунистического лектора общества «Знание» товарища Матюхина И.П. состоится диспут.

Подбор лектора для Покровского имел особое значение. Народу пришло много: врачи, учителя во главе с директором школы, школьники; молодые и пожилые, верующие и атеистически настроенные заполнили зал Дома культуры. Слово «диспут» магически притягивал людей. Чтобы не ударить лицом в грязь перед приезжим лектором, директор Дома культуры позаботился о соответствующем оформлении зала. В зале развесили плакаты: «Религия — это опиум для народа», «Религия — это дурман» и «Ни одного отстающего в пути».

Подобные мероприятия в Покровском проводились редко, поэтому лектора представлял сам директор Дома культуры Альтшулер.

В противоположность тучному, с холодным, надменным взглядом и крикливым голосом Альтшулеру, лектор Матюхин выглядел спокойным, общительным; добрые глаза и приветливая улыбка располагали к себе. На вид он был лет 50-ти.

Альтшулер представил Матюхина и напомнил, что после лекции состоится диспут, в котором могут принять участие все желающие.

Выйдя на трибуну, лектор преобразился: с губ слетела улыбка, в глазах погасла доброта, лицо стало самоуверенным и решительным.

Не просто инстинкт

Пер. с англ. Томаш Сергей. – Ephrata, PA: Grace Press, б.г. – 50 с.

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