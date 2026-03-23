Неаполитанский - Наука посвящения

Книга «Наука Посвящения» — это фундаментальный труд С. М. Неаполитанского и С. А. Матвеева, представляющий собой синтез восточных и западных эзотерических традиций. В основе работы лежит интегральная система самопознания, базирующаяся на учении великого болгарского мастера Омраама Микаэля Айванхова и его учителя Петра Дынова. Книга предлагает читателю не просто теоретические знания, но практическую методологию духовного преображения личности.
Авторы объединяют мудрость герметизма, гнозиса, каббалы и йоги, создавая целостную картину микрокосма (человека) и макрокосма (Вселенной). Особое внимание уделяется работе с солнечной энергией, пробуждению внутренних сил и установлению связи с высшими иерархиями света.
С. М. Неаполитанский, С. А. Матвеев - Наука посвящения
М.: Свет, 2018. — 512 с.
ISBN: 978-5-413-01811-8
С. М. Неаполитанский, С. А. Матвеев - Наука посвящения - Содержание
Энергетическая анатомия человека: Подробное описание семи чакр (от Муладхары до Сахасрары), системы тонких каналов (нади — Ида, Пингала, Сушумна) и механизмов пробуждения энергии Кундалини.
Сефиротическое Древо Жизни: Анализ каббалистического Древа как карты мироздания. Рассматриваются мистерии сфирот, ангельские иерархии и уровни космического сознания (Адам Кадмон).
Йога Солнца (Сурья-йога): Уникальные методы работы со световыми импульсами, которые Айванхов считал ключом к духовному расцвету современной эпохи.
Алхимия и Тетраграмматон: Изучение сакрального имени Бога, четырех стихий и методов преобразования деструктивных мыслей в созидательную энергию.
