Неаполитанский - Тантра

Что такое тантра? Философия, наука, искусство, а также жизненный путь и комплекс практик, посредством которых человек может осознанно и творчески использовать свою энергию для духовного совершенствования. Тантра рассматривает противоположности на всех уровнях бытия — физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном. Радость и печаль, наслаждение и боль, любовь и привязанность, возвышенное и мирское, эрос и дух становятся инструментами познания самого себя и Божественного.

В книге освещаются метафизические, психологические и культурологические концепции тантры, приводятся цитаты из священных книг и философских трудов, даются описания практик самопознания и методов внутренней алхимии. Авторы представляют тантру как синтетическую духовную систему, соединяющую ритуал, медитацию, мантру, янтру, символику тела, космологию Шивы-Шакти и практическую дисциплину преобразования человеческой энергии.

Неаполитанский Сергей, Матвеев Сергей – Тантра – Введение

Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Тантра. Введение / С.М. Неаполитанский, С.А. Матвеев. — М.: Свет, 2015. — 336 с.

ISBN 978-5-00053-314-7

Неаполитанский Сергей, Матвеев Сергей – Тантра – Содержание