Неаполитанский - Тантра
Что такое тантра? Философия, наука, искусство, а также жизненный путь и комплекс практик, посредством которых человек может осознанно и творчески использовать свою энергию для духовного совершенствования. Тантра рассматривает противоположности на всех уровнях бытия — физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном. Радость и печаль, наслаждение и боль, любовь и привязанность, возвышенное и мирское, эрос и дух становятся инструментами познания самого себя и Божественного.
В книге освещаются метафизические, психологические и культурологические концепции тантры, приводятся цитаты из священных книг и философских трудов, даются описания практик самопознания и методов внутренней алхимии. Авторы представляют тантру как синтетическую духовную систему, соединяющую ритуал, медитацию, мантру, янтру, символику тела, космологию Шивы-Шакти и практическую дисциплину преобразования человеческой энергии.
Неаполитанский Сергей, Матвеев Сергей – Тантра – Введение
Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Тантра. Введение / С.М. Неаполитанский, С.А. Матвеев. — М.: Свет, 2015. — 336 с.
ISBN 978-5-00053-314-7
Неаполитанский Сергей, Матвеев Сергей – Тантра – Содержание
Предисловие
Важные предупреждения
Что такое тантра
О тантрических текстах
Тантра в христианстве
Три гуны
Аспекты тантрического обучения
Мантры
Необходимые мандалы и янтры
Девять мандал Шри-Янтры
Мудры
Пробуждение чакр
Работа с чакрами
Тантрические божества
Кали
Нитья Кали
Тара
Сундари
Янтра, мантра и тантра Лалиты
Пятнадцать нитья
Шри Пуджа Махатрипура Сундари
Бхуванешвари
Бхайрави
Чхиннамаста
Дхумавати
Багаламукхи
Матанги
Камалатмика
Кауладхарма
Тантрическое посвящение
Тантрический танец
Ритуал очищения элементов
Стихия огня
Стихия воды
Стихия дерева
Методы тантрического очищения
Методы тантрической защиты
Кундалини-йога тантра
Поклонение йони
Поклонение лингаму
Тантрическая сублимация
Значение камней
Выбор мазей
Пять «М»
Пранаяма
Асаны
Тантрические аффирмации
Музыка высших сфер
Правильный выбор одежды для занятий
Креативная тантрическая визуализация
Таттвы
Школы и методы тантры
Приложение
Виджняна Бхайрава тантра
Словарь терминов
Литература
No comments yet. Be the first!