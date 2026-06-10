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Неаполитанский - Тантра

Неаполитанский - Тантра
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм

Что такое тантра? Философия, наука, искусство, а также жизненный путь и комплекс практик, посредством которых человек может осознанно и творчески использовать свою энергию для духовного совершенствования. Тантра рассматривает противоположности на всех уровнях бытия — физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном. Радость и печаль, наслаждение и боль, любовь и привязанность, возвышенное и мирское, эрос и дух становятся инструментами познания самого себя и Божественного.

В книге освещаются метафизические, психологические и культурологические концепции тантры, приводятся цитаты из священных книг и философских трудов, даются описания практик самопознания и методов внутренней алхимии. Авторы представляют тантру как синтетическую духовную систему, соединяющую ритуал, медитацию, мантру, янтру, символику тела, космологию Шивы-Шакти и практическую дисциплину преобразования человеческой энергии.

Неаполитанский Сергей, Матвеев Сергей – Тантра – Введение

Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Тантра. Введение / С.М. Неаполитанский, С.А. Матвеев. — М.: Свет, 2015. — 336 с.

ISBN 978-5-00053-314-7

Неаполитанский Сергей, Матвеев Сергей – Тантра – Содержание

  1. Предисловие

    • Важные предупреждения

  2. Что такое тантра

    • О тантрических текстах

    • Тантра в христианстве

    • Три гуны

  3. Аспекты тантрического обучения

    • Мантры

    • Необходимые мандалы и янтры

    • Девять мандал Шри-Янтры

    • Мудры

    • Пробуждение чакр

    • Работа с чакрами

  4. Тантрические божества

    • Кали

    • Нитья Кали

    • Тара

    • Сундари

    • Янтра, мантра и тантра Лалиты

    • Пятнадцать нитья

    • Шри Пуджа Махатрипура Сундари

    • Бхуванешвари

    • Бхайрави

    • Чхиннамаста

    • Дхумавати

    • Багаламукхи

    • Матанги

    • Камалатмика

  5. Кауладхарма

    • Тантрическое посвящение

    • Тантрический танец

    • Ритуал очищения элементов

    • Стихия огня

    • Стихия воды

    • Стихия дерева

    • Методы тантрического очищения

    • Методы тантрической защиты

  6. Кундалини-йога тантра

    • Поклонение йони

    • Поклонение лингаму

    • Тантрическая сублимация

    • Значение камней

    • Выбор мазей

    • Пять «М»

    • Пранаяма

    • Асаны

  7. Тантрические аффирмации

    • Музыка высших сфер

    • Правильный выбор одежды для занятий

    • Креативная тантрическая визуализация

  8. Таттвы

  9. Школы и методы тантры

  10. Приложение

    • Виджняна Бхайрава тантра

  11. Словарь терминов

  12. Литература

Views 27
Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2026
Author brat Vadim
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