Едва начав исследовать современную философию, я столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, мне всегда представлялось, что философия — наука о прошлом, поэтому она закончилась максимум где-то в середине XX века. Оказалось, это не совсем так.

Тогда я допустил, что современные философы выпускают книжки не только по истории своей науки. И тут обозначилось «во-вторых»: выяснилось, мне нечего прочесть по современной философии. Порог входа в литературу оказался слишком высоким для того, кто не занимается философией много лет: сложно понять термины, контексты, уловить проблемы, узнать концепции и определить, с чего начать и какие собственно тексты изучить.

Первая проблема может показаться надуманной, однако по опыту могу сказать: философия в общих представлениях часто действительно является дисциплиной прошлого — якобы ответы на ее вопросы давным-давно найдены. Одна из целей книги «В чем истина?» — опровергнуть это заблуждение и показать, что философия — всегда как минимум о настоящем, а часто — и о будущем. Она не заканчивается, когда разрешены старые и будто бы забытые проблемы. Философия непрерывно ищет возможности и новые способы продолжить осмысление мира, человека, общества, науки, политики, природы.

Вторая проблема — понимание реалий современной философии — более насущна. Чтобы решить ее, этой книге пришлось стать одновременно и введением в эту науку, и кратким путеводителем по ней. Есть немало текстов, кратко пересказывающих историю философии или популярно излагающих ее основные учения. Однако авторы такой литературы почти никогда не добираются до ныне здравствующих или хотя бы живших и творивших во второй половине прошлого столетия мыслителей. «В чем истина?» закрывает лакуны и направляет к современности — неожиданной, захватывающей и опасной.

Максимилиан Неаполитанский - В чем истина? Эксплейнер по современной философии от Фуко и Делеза до Жижека и Харауэй

Москва : МИФ, 2024. — 224 с.

ISBN 978-5-00214-494-5

Максимилиан Неаполитанский - В чем истина? - Содержание