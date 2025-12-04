Неаполитанский - В чем истина?
Едва начав исследовать современную философию, я столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, мне всегда представлялось, что философия — наука о прошлом, поэтому она закончилась максимум где-то в середине XX века. Оказалось, это не совсем так.
Тогда я допустил, что современные философы выпускают книжки не только по истории своей науки. И тут обозначилось «во-вторых»: выяснилось, мне нечего прочесть по современной философии. Порог входа в литературу оказался слишком высоким для того, кто не занимается философией много лет: сложно понять термины, контексты, уловить проблемы, узнать концепции и определить, с чего начать и какие собственно тексты изучить.
Первая проблема может показаться надуманной, однако по опыту могу сказать: философия в общих представлениях часто действительно является дисциплиной прошлого — якобы ответы на ее вопросы давным-давно найдены. Одна из целей книги «В чем истина?» — опровергнуть это заблуждение и показать, что философия — всегда как минимум о настоящем, а часто — и о будущем. Она не заканчивается, когда разрешены старые и будто бы забытые проблемы. Философия непрерывно ищет возможности и новые способы продолжить осмысление мира, человека, общества, науки, политики, природы.
Вторая проблема — понимание реалий современной философии — более насущна. Чтобы решить ее, этой книге пришлось стать одновременно и введением в эту науку, и кратким путеводителем по ней. Есть немало текстов, кратко пересказывающих историю философии или популярно излагающих ее основные учения. Однако авторы такой литературы почти никогда не добираются до ныне здравствующих или хотя бы живших и творивших во второй половине прошлого столетия мыслителей. «В чем истина?» закрывает лакуны и направляет к современности — неожиданной, захватывающей и опасной.
Максимилиан Неаполитанский - В чем истина? Эксплейнер по современной философии от Фуко и Делеза до Жижека и Харауэй
Москва : МИФ, 2024. — 224 с.
ISBN 978-5-00214-494-5
Максимилиан Неаполитанский - В чем истина? - Содержание
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ВВЕДЕНИЕ
- Контур современной философии
- Как устроена эта книга
- Можно ли читать эту книгу без знания философии
- Так в чем же истина?
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Глава 1 ЯВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
- Постмодерн в философии
- Постгуманизм: что случилось с человеком?
- Чем постгуманизм отличается от трансгуманизма?
- Спекулятивный реализм: кто вернул нам Канта
- Почему мышление может пугать? Ужас философии и философия ужаса
- Геофилософия: как земля стала философской идеей
- Животные в философии
- Как философия подружилась с квантовой физикой и что такое агентный реализм
- Феминистская эпистемология: связь знания и неравенства
- Призраки в философии: хонтология
- Как философия сделала медиа «темными»?
- Почему современная философия обратилась к «поверхности»?
- Кто и почему «поворачивает» философию?
- Можно ли считать экзистенциализм актуальной философией
- Что произошло с теологией после смерти Бога
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Глава 2 СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЛИЦАХ
- Почему Жиль Делез так популярен
- Хайдеггер VS Уайтхед. Кому принадлежит философия XX века?
- Как Фуко и Деррида спорили о безумии
- Бруно Латур — социальный философ
- Потаенный историк разума: идеи Петера Слотердайка
- Юк Хуэй: новая философия техники, которой нет в Китае
- Философы Кант, Витгенштейн, Делез и Симондон — школьные учителя
- Ханна Арендт: между философией и политикой
- Бодрийяр — внимательный наблюдатель современности
- Гваттари возвращается в философию
- Ницше в XX веке
- Главные идеи Фуко
- Жижек — суперзвезда. Главные идеи и известность
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Глава 3 ЧТЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
- Короткие тексты для знакомства с современной философией
- Главные книги по темной антропологии
- Что почитать о философии труда?
- Как современная философия осмысляет любовь?
- Необычная дружба: книга Тимоти Мортона «Род человеческий»
- По ту сторону человеческого: книга Донны Харауэй «Оставаясь со смутой»
- Как управлять временем? Отвечают Пруст и Делез
- Что такое «эстетическое бессознательное» и как оно влияет на искусство?
- Философы о поэзии: главные книги
- Очень краткий путеводитель по самым важным книгам Агамбена
- Философское завещание: книга Агамбена «Пульчинелла, или Развлечение для детей»
- Пять книг о том, что такое постантропоцентризм
- Как узнать структурализм?
- Современная философия в России: пять оригинальных книг
- Максимально быстрое введение в современную эстетику: ключевые тексты
- Как Реза Негарестани создал философский комикс?
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Глава 4 КАРТА ПОНЯТИЙ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
- Деконструкция
- Антропоцен
- Ризома
- Бессознательное
- Смерть автора
- Гиперобъекты
- Контингентность
- Витальность
- Номадизм
- Желание
- Хора
- Забота
- Имманентность
- Симулякр
- Машина войны
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Глава 5 СОВЕТЫ
- Как не бояться читать сложные философские тексты?
- Как написать «Критику чистого разума». Пошаговая инструкция
- Как собрать себя для занятий философией?
- Как заниматься и понимать историю философии?
- Как говорить с друзьями о философии?
- Как произнести философский тост?
- БЛАГОДАРНОСТИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
- ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
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