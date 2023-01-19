Если не принимать во внимание моральные связи и не учитывать все духовные воздействия, то происхождение примитивной религии было биологическим и определялось естественным ходом эволюции. У высших животных есть страх, но нет иллюзий, поэтому нет и религии. Человек создает свои первобытные религии из своего страха и посредством своих иллюзий.

В процессе эволюции человеческих видов примитивные формы поклонения появляются задолго до того, как разум человека становится способным сформулировать более сложные представления о нынешней и потусторонней жизни, заслуживающие названия религии. По своей природе ранняя религия была целиком рациональной и основывалась только на ассоциативных обстоятельствах. Предметы поклонения подсказывались самой окружающей действительностью, представляя собой природные объекты, которые были либо под рукой, либо казались важными в повседневном опыте недалеких первобытных землян.

Стоило религии преодолеть поклонение природе, как у нее появились духовные корни, однако она всегда определялась социальной средой. С развитием поклонения природе у человека сложилось представление о разделении труда в сверхъестественном мире: он считал, что природные духи есть у озер, деревьев, водопадов, дождя и сотен других обычных земных явлений.

В то или иное время смертный человек боготворил всё, что есть на земле, включая себя самого. Кроме того, он поклонялся всему, что можно вообразить на небе и под землей. Первобытный человек боялся всех проявлений силы; он поклонялся каждому природному явлению, которое не мог понять. Наблюдения могущественных природных сил, таких как штормы, наводнения, землетрясения, оползни, вулканы, пожары, жара и холод оказывали огромное впечатление на эволюционирующее человеческое сознание. До сих пор происходящие в жизни необъяснимые явления называются «деяниями Божьими» и «неисповедимым Божьим промыслом».