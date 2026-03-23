Category ESXATOS BOOKS, Theology
Series Библиотека журнала Символ (13 books)

Небесные Посредники - Иудейские Истоки Ранней Христологии

Сборник статей «Институт святого Фомы». Библиотека журнала "Символ",

под ред. Томаса Гарсии-Уидобро, S.J. и А. А. Орлова

пер. Ирина Колбутова, 2016 г.

ISBN 978-5-9907661-2-9

Небесные Посредники - Иудейские Истоки Ранней Христологии - Содержание

Предисловие

Глава I Методология

  • Ларри Хартадо Божественное посредничество в древнем иудейском монотеизме

  • Ларри Хартадо Персонифицированные атрибуты Бога как божественные посредники

  • Ларри Хартадо Вознесенные патриархи как божественные посредники

  • Ларри Хартадо Великие ангелы как божественные посредники

Глава II Мелхиседек как посредник Бога

  • Эрик Ф. Мейсон Интерпретация образа Мелхиседека в иудаизме Второго Храма

Глава III Моисей как посредник Бога

  • Андрей Орлов Енохические черты образа Моисея в Эксагоге Иезекииля Трагика

Глава IV Енох как посредник Бога

  • Андрей Орлов Традиция Еноха-Метатрона

Глава V Иисус и иудейские традиции посредников Бога

  • Томас Гарсия-Уидобро, S.J. Сравнительный анализ фигур-посредников: Енох и Иисус

