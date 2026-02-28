Нечипуренко - Еврейская философия и каббала

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, Philosophy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Каббала

Тезис настоящего исследования заключается в том, что для зрелого еврейского мистицизма характерно не столько осмысление философских ответов, сколько новый охват философских вопросов. То есть хотя в ранней каббале частично использовалась неоплатоническая и даже аристотелевская терминология, а также неоплатонические и аристотелевские концепции, она более резко сместила акцент в еврейском мистицизме к чисто философским проблемам. Еврейский мистицизм становится тем, что Гершом Шолем и Моше Идэль назвали «еврейской теософией». Он становится альтернативным течением теологии, сменившим рационалистическое направление, но все же теологией. Создатели этой новой еврейской теологии принимают некоторые риторические постулаты своих философских оппонентов, относящиеся к нетеософским мистическим традициям, все еще существовавшим в ту эпоху.

Нечипуренко Виктор Николаевич - Еврейская философия и каббала: Сефер Йецира; 32 пути Мудрости; Объяснение десяти сефирот рабби Азриэля из Жероны (новые переводы с древнееврейского)

Ростов н/Д: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2006. - 512 с.

ISBN 5-9275-0267-9

Нечипуренко Виктор Николаевич - Еврейская философия и каббала: Сефер Йецира; 32 пути Мудрости; Объяснение десяти сефирот рабби Азриэля из Жероны (новые переводы с древнееврейского) - Содержание

  • Введение

    • Еврейская философия и каббала в историческом контексте

    • Проблема взаимодействия философии и мистики

  • Часть I. Еврейская философия и каббала

    • Средневековый контекст еврейской мысли

    • Рационализм и мистическая традиция

    • Влияние античной философии

    • Проблема языка и символа

  • Часть II. Каббала как форма мышления

    • Каббалистический дискурс

    • Миф и символ

    • Космология каббалы

    • Антропология каббалы

    • Проблема зла и исправления

  • Часть III. «Сефер Йецира»

    • Происхождение и структура текста

    • Тридцать два пути Мудрости

    • Буквы и числа в акте творения

    • Космологическое и антропологическое измерение

  • Часть IV. Учение о десяти сефирот

    • Происхождение учения о сефирот

    • Сефирот как структура Божественного

    • Динамика Божественного проявления

    • Символика и интерпретации

  • Часть V. Рабби Азриэль из Жероны

    • Исторический контекст

    • Объяснение десяти сефирот

    • Философские и мистические аспекты учения

    • Человек, мир и Божественное излучение

  • Заключение

  • Приложения

    • Переводы с древнееврейского

    • Комментарии к текстам

  • Библиография

Added 28.02.2026
Related Books

All Books