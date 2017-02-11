«Книга созерцания» относится к так называемому «Кругу созерцания» – письменной традиции в ранней каббале, имеющей связи с мистикой Меркавы, Шиур кома и литературой Ѓейхалот («Чертогов»). Но не только с ними. Просматривается общее влияние неоплатонизма через «Книгу пяти субстанций» Псевдо- Эмпедокла, «Теологию Аристотеля», трактаты Ицхака Исраэли, Шломо ибн Габироля и Азриэля из Жероны. Очевидно также влияние не только космогонической литературы, но и этической, например, хасидей ашкеназ, а также суфизма.

Виктор Николаевич Нечипуренко - Каббалистическое учение «Книги Созерцания» (Сефер ѓа-ийюн): опыт текстуального комментария

Ростов на Дону: Северо-Кавказского научного центра высшей школы ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», 2009 г. – 52 с

ISBN 978-5-87872-509-5

Виктор Николаевич Нечипуренко - Каббалистическое учение «Книги Созерцания» (Сефер ѓа-ийюн): опыт текстуального комментария

Это «Книга созерцания», которую сочинил рабби Хамай, благословенной памяти, глава говорящих о предмете внутреннем. И открыл в ней суть реальности Славы, скрытой от глаз, которую не все создания могут верно [узреть] в сути Его реальности и Его Естества, ибо Он – равноедин (ахдут ѓа-шава), ибо в полноте Его соединяются верхние и нижние, и Он – основа всего скрытого и явного, и из Него исходит все проистекающее из удивительного единства. И разъяснил рав Хамай все эти вопросы относительно Маасе Меркава и пророчества Иезекииля. Вот начало книги в [должном] порядке. Да будет благословенно и превознесено имя Возвышенного силой, Он Один, единый со Своими силами, подобно пламени огня, которое едино со цветами своими. И силы Его происходят из Единственности Его, подобно свету глаза, исходящему из внутренней черноты, что в глазу. И происходят эти от тех, как запах от запаха, как свеча от свечи, ибо эта происходит от той, а та от другой, и сила Эманатора в эманируемом. И нет в Эманаторе недостатка ни в чем. Так, Святой, благословен Он, до того, как сотворил нечто, был один – изначальный, неисследимый и беспредельный, без соединения и без разделения, без изменения и без движения, и был сокрыт силой самодостаточности (бе-коах киюм). Во времена, когда была Его изначальность умопостигаемой, еще до всего изначального, исходящего в срединной эманации (ацилут ѓа-митмаца), [Он] был сокрыт, возможно, пребывая в Себе, и [тогда] не была явна Его сила.

А когда она поднялась в Его Даат, дабы создать все Его действия, явилась Его Слава, и открылись совокупно Его Слава и Его сияние. Достигается Его знание пятью действиями, и это: исправление (тикун), перестановка (церуф), речение (ма’амар), сложение (михлаль) и счет (хешбон). Знание этих пяти действий – особенное в ветвях корня гласного звука, усиливающегося в корне тринадцати видов перестановки (тмура). Что есть тикун? Он производит слово речением, а речение – словом; сложение – счетом, а счет – сложением до установления всех слов в источнике пламени и пламени в источнике; а до тех пор нет [еще] обнаружения, как нет и [никакого] света – [он] сокрыт в сокрытом в толще покрова тьмы. Знание Единства и Его корня – это тьма, и она проясняется здесь, как истолковал сие рабби Ишмаэль бен Элиша, великий священник, в Гранитной Палате. Беседовали, сказал рабби Ишмаэль, в тот прекрасный день я и рабби Акива бен Йосеф, перед рабби Нехуния бен ѓа-Кана. И был там рабби Ханина бен Тарадион. И обратился я к рабби Нехунии бен ѓа-Кана, и сказал ему: «Рабби, покажи мне Славу Царя вселенной, дабы знание Его, как другие Его действия, стало ясным в сердце моем». Сказал мне Сын благородный: «Приходи, и займемся мы великим кольцом, коим запечатаны небеса, именем АРАРИТА ( "א ארארית ,(и кольцом земли, чье [имя] АЃАВ ( "ו אה ,(и покажу тебе все». Я вошел внутрь Внешнего Святого Чертога и вынес оттуда книгу рабби Нехунии бен ѓа-Кана, названную «Книгой Чертогов», и нашел я следующее, написанное в начале книги. Могущественный в горницах величия сидит на колесах Своей колесницы с печатью «Эѓье Ашер Эѓье» («Я буду тем, кем Я буду») и с великим кольцом, коим запечатаны небеса, именем АРАРИТА, что означает: Одно Начало Его Единства, Начало Его Единственное, Перестановка Его Одна, Единственная и Особенная; Единственный, Особенный Один. И с кольцом земли, [имя] которому АЃАВ; оно означает: Единый был и будет. Он – посредник между обоими, «слово сказавший колесам». [Он] был до творения мира, Он в этом мире и будет в мире грядущем. И [сие] означает: [Он] делал, делает и будет делать.