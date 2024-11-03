Эта книга, почти энциклопедия, собиравшаяся мною всю жизнь, как раз об этом. Она для тех, кто любит «читать город», перелистывать улицы и проспекты, рассматривать, словно иллюстрации, реальные здания и оставлять закладки для памяти у наиболее выдающихся домов. И всё лишь для того, чтобы со временем понять: любое строение - это не архитектурный проект, не дерево или бетон, из которого построено, и не истории живших или живущих в нем, а - всё вместе!

В какой-то степени книга эта - продолжение всех тех бесчисленных путеводителей, указателей, адресных книг, справочников для туристов, издававшихся в прошлом.

Разумеется, вместить в одно издание весь литературно-географический Петербург - задача едва ли посильная одному автору. Но найти дома, где рождались, учились, женились и умирали и великие имена нашей литературы, и те, кого можно назвать «чернорабочими словесности», поэты и прозаики второго, третьего и даже шестого рядов, где писались, печатались и даже продавались те произведения, которые составили славу русской культуры, и где, наконец, собирались литераторы как в великосветских салонах, так и на бесчисленных «вторниках», «четвергах» и «пятницах» в своих квартирках или каморках, - цель, думается, вполне достижимая. А если вникать в суть вопросов, в сохранившиеся исторические документы и свидетельства, то можно установить поименно и тех, кто бывал в домах писателей, и даже где «обитали»т иные герои литературных произведений, а также их прототипы или прообразы. Обо всем этом и рассказывает этот необычный справочник, собравший под своей обложкой тысячи и тысячи литературных адресов.

Вячеслав Недошивин - Атлас - Литературный Петербург - Домовая книга русской словесности, или 7 тысяч адресов прозаиков, поэтов и критиков (XVII—XXI вв.)

Москва: АСТ, 2024. - 640 с.

ISBN: 978-5-17-160137-9