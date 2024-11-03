Недошивин - Атлас - Литературный Петербург
Эта книга, почти энциклопедия, собиравшаяся мною всю жизнь, как раз об этом. Она для тех, кто любит «читать город», перелистывать улицы и проспекты, рассматривать, словно иллюстрации, реальные здания и оставлять закладки для памяти у наиболее выдающихся домов. И всё лишь для того, чтобы со временем понять: любое строение - это не архитектурный проект, не дерево или бетон, из которого построено, и не истории живших или живущих в нем, а - всё вместе!
В какой-то степени книга эта - продолжение всех тех бесчисленных путеводителей, указателей, адресных книг, справочников для туристов, издававшихся в прошлом.
Разумеется, вместить в одно издание весь литературно-географический Петербург - задача едва ли посильная одному автору. Но найти дома, где рождались, учились, женились и умирали и великие имена нашей литературы, и те, кого можно назвать «чернорабочими словесности», поэты и прозаики второго, третьего и даже шестого рядов, где писались, печатались и даже продавались те произведения, которые составили славу русской культуры, и где, наконец, собирались литераторы как в великосветских салонах, так и на бесчисленных «вторниках», «четвергах» и «пятницах» в своих квартирках или каморках, - цель, думается, вполне достижимая. А если вникать в суть вопросов, в сохранившиеся исторические документы и свидетельства, то можно установить поименно и тех, кто бывал в домах писателей, и даже где «обитали»т иные герои литературных произведений, а также их прототипы или прообразы. Обо всем этом и рассказывает этот необычный справочник, собравший под своей обложкой тысячи и тысячи литературных адресов.
Вячеслав Недошивин - Атлас - Литературный Петербург - Домовая книга русской словесности, или 7 тысяч адресов прозаиков, поэтов и критиков (XVII—XXI вв.)
Москва: АСТ, 2024. - 640 с.
ISBN: 978-5-17-160137-9
Вячеслав Недошивин - Атлас - Литературный Петербург - Содержание
Введение
- А От Автовской улицы до Арсенальной набережной
- Б От улицы Бабушкина до Бухарестской улицы
- В От Введенской улицы до улицы Вязова
- Г От Гаванской улицы до переулка Гривцова
- Д От Дворцовой набережной до Дровяного переулка
- Е От улицы Егорова до проспекта Елизарова
- Ж От улицы Жака Дюкло до улицы Жуковского
- З От Загородного проспекта до Зоологического переулка
- И От Измайловского проспекта до Итальянской улицы
- К От Кавалергардской улицы до набережной Кутузова
- Л От Ланского шоссе до улицы Льва Толстого
- М От набережной Макарова до Мытнинской набережной
- Н От Наличной улицы до Новочеркасского проспекта
- О От набережной Обводного канала до площади Островского
- П От Перекупного переулка до Пушкинской улицы
- Р От улицы Радищева до улицы Рылеева
- С От улицы Савушкина до Сызранской улицы
- Т От Таврической улицы до Тучкова переулка
- У От проспекта Ударников до Университетской набережной
- Ф От Финского переулка до Фурштатской улицы
- Х От Харьковской улицы до улицы Хошимина
- Ц Улица Цимбалина
- Ч От улицы Чайковского до Чкаловского проспекта
- Ш От улицы Шевченкодо Шпалерной улицы
- Щ Щербаков переулок
- Э Проспект Энергетиков
- Ю Проспект Юрия Гагарина
- Я От улицы Яблочкова до улицы Якубовича
Приложение № 1. Адреса литературных музеев Санкт-Петербурга
Приложение № 2. Адреса великих русских писателей (жирн. шрифтом выделены адреса, упомянутые в тексте)
Приложение № 3. Указатель адресов (жирн. шрифтом выделены адреса, упомянутые в тексте книги)
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