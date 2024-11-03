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Недошивин - Атлас - Литературный Петербург

Вячеслав Недошивин - Атлас - Литературный Петербург
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Cultural Studies Art, Philology Literature
Эта книга, почти энциклопедия, собиравшаяся мною всю жизнь, как раз об этом. Она для тех, кто любит «читать город», перелистывать улицы и проспекты, рассматривать, словно иллюстрации, реальные здания и оставлять закладки для памяти у наиболее выдающихся домов. И всё лишь для того, чтобы со временем понять: любое строение - это не архитектурный проект, не дерево или бетон, из которого построено, и не истории живших или живущих в нем, а - всё вместе!
В какой-то степени книга эта - продолжение всех тех бесчисленных путеводителей, указателей, адресных книг, справочников для туристов, издававшихся в прошлом.
Разумеется, вместить в одно издание весь литературно-географический Петербург - задача едва ли посильная одному автору. Но найти дома, где рождались, учились, женились и умирали и великие имена нашей литературы, и те, кого можно назвать «чернорабочими словесности», поэты и прозаики второго, третьего и даже шестого рядов, где писались, печатались и даже продавались те произведения, которые составили славу русской культуры, и где, наконец, собирались литераторы как в великосветских салонах, так и на бесчисленных «вторниках», «четвергах» и «пятницах» в своих квартирках или каморках, - цель, думается, вполне достижимая. А если вникать в суть вопросов, в сохранившиеся исторические документы и свидетельства, то можно установить поименно и тех, кто бывал в домах писателей, и даже где «обитали»т иные герои литературных произведений, а также их прототипы или прообразы. Обо всем этом и рассказывает этот необычный справочник, собравший под своей обложкой тысячи и тысячи литературных адресов.

Вячеслав Недошивин - Атлас - Литературный Петербург - Домовая книга русской словесности, или 7 тысяч адресов прозаиков, поэтов и критиков (XVII—XXI вв.)

Москва: АСТ, 2024. - 640 с.
ISBN: 978-5-17-160137-9

Вячеслав Недошивин - Атлас - Литературный Петербург - Содержание

Введение
  • А От Автовской улицы до Арсенальной набережной
  • Б От улицы Бабушкина до Бухарестской улицы
  • В От Введенской улицы до улицы Вязова
  • Г От Гаванской улицы до переулка Гривцова
  • Д От Дворцовой набережной до Дровяного переулка
  • Е От улицы Егорова до проспекта Елизарова
  • Ж От улицы Жака Дюкло до улицы Жуковского
  • З От Загородного проспекта до Зоологического переулка
  • И От Измайловского проспекта до Итальянской улицы
  • К От Кавалергардской улицы до набережной Кутузова
  • Л От Ланского шоссе до улицы Льва Толстого
  • М От набережной Макарова до Мытнинской набережной
  • Н От Наличной улицы до Новочеркасского проспекта
  • О От набережной Обводного канала до площади Островского
  • П От Перекупного переулка до Пушкинской улицы
  • Р От улицы Радищева до улицы Рылеева
  • С От улицы Савушкина до Сызранской улицы
  • Т От Таврической улицы до Тучкова переулка
  • У От проспекта Ударников до Университетской набережной
  • Ф От Финского переулка до Фурштатской улицы
  • Х От Харьковской улицы до улицы Хошимина
  • Ц Улица Цимбалина
  • Ч От улицы Чайковского до Чкаловского проспекта
  • Ш От улицы Шевченкодо Шпалерной улицы
  • Щ Щербаков переулок
  • Э Проспект Энергетиков
  • Ю Проспект Юрия Гагарина
  • Я От улицы Яблочкова до улицы Якубовича
Приложение № 1. Адреса литературных музеев Санкт-Петербурга
Приложение № 2. Адреса великих русских писателей (жирн. шрифтом выделены адреса, упомянутые в тексте)
Приложение № 3. Указатель адресов (жирн. шрифтом выделены адреса, упомянутые в тексте книги)
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Rating 5.0 / 5
Added 03.11.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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