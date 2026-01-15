Брошюра «Любите верить» представляет собой сборник проповедей Евгения Недзельского, прозвучавших в конце 1990-х годов. Автор предлагает читателю оригинальный и глубокий богословский взгляд на отношения человека с Творцом, призывая оставить парализующий страх ради светлой и радостной веры. Лейтмотивом книги служит эмоциональный призыв: никогда не страшиться Бога, но доверять Его безусловной и абсолютно верной любви, которая остается неизменной, даже когда человек проявляет неверность.

Особое внимание автор уделяет теме духовного родства. Бог в понимании Недзельского — это не далекий Абсолют, а бесконечно близкая Личность, Небесный Отец. Через таинство причастия христианин вступает в уникальное единство с Господом, имея с Ним «одну кровь и одно тело». Это единство становится фундаментом для веры, которая не является тяжким долгом, а превращается в живую потребность любящего сердца.

Книга направлена на утверждение оптимистического христианства. Каждая глава брошюры — это поиск ответов на сложнейшие вопросы Библии через призму «Живой воды Бога». Автор стремится показать, что истинная вера, о которой говорил Иисус Христос, несовместима с рабским страхом, ведь совершенная любовь изгоняет всякое опасение, открывая путь к истинной духовной свободе.

Е. Н. Недзельский — Любите верить

Санкт-Петербург: «Мирт», 1998. — 64 с.

ISBN: 5-88869-092-9

Е. Н. Недзельский — Любите верить — Содержание