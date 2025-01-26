Много ли найдется людей в современном обществе, насквозь про­низанном духом конкуренции, которые по-настоящему довольны собой? Это чувство кажется таким зыбким - в особенности пото­му, что нам, чтобы ощущать себя на высоте, требуется чувствовать себя особенными и выше среднего уровня. Либо так, либо ты неудач­ник. Помню, будучи первокурсницей, я как-то раз, после того как несколько часов наряжалась на большую вечеринку, пожаловалась бойфренду, что мои прическа, макияж и наряд никуда не годятся. Он попытался меня разубедить:

- Не переживай, ты хорошо выглядишь.

- Хорошо? Ну, отлично, всегда мечтала хорошо выглядеть...

В желании чувствовать себя особенным нет ничего странного. Проблема в том, что все одновременно не могут быть выше средне­го - просто по определению. Каждый из нас в чем-то выделяется, однако всегда найдется кто-то умнее, красивее, успешнее. Как мы с этим справляемся? Не так уж достойно. Чтобы нравиться себе, мы раздуваем собственное «я», а других людей умаляем, что позволяет нам в сравнении с ними чувствовать себя молодцами. Но эта стратегия выходит нам боком: она не позволяет полностью реализовать себя.

Кристин Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 272 с.

ISBN: 978-5-00214-056-5

Кристин Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья - Содержание

Часть первая. Почему именно сочувствие к себе?

Глава первая. Знакомимся с сочувствием к себе

Глава вторая. Положить конец безумию

Часть вторая. Главные составляющие сочувствия к себе

Глава третья. Быть добрым к себе

Глава четвертая. Мы все в одной лодке

Глава пятая. Быть внимательным к тому, что есть

Часть третья. Преимущества сочувствия к себе

Глава шестая. Эмоциональная устойчивость

Глава седьмая. Выход из самооценочной игры

Глава восьмая. Мотивация и личностный рост

Часть четвертая. Сочувствие к себе и сочувствие к другим

Глава девятая. Сочувствие к другим

Глава десятая. Сочувствующие родители

Глава одиннадцатая. Любовь и близость

Часть пятая. Радость сочувствия к себе

Глава двенадцатая. Рождение бабочки

Глава тринадцатая. Самоодобрение

Заключение