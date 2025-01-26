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Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья

Кристин Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья
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Category ESXATOS BOOKS, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Много ли найдется людей в современном обществе, насквозь про­низанном духом конкуренции, которые по-настоящему довольны собой? Это чувство кажется таким зыбким - в особенности пото­му, что нам, чтобы ощущать себя на высоте, требуется чувствовать себя особенными и выше среднего уровня. Либо так, либо ты неудач­ник. Помню, будучи первокурсницей, я как-то раз, после того как несколько часов наряжалась на большую вечеринку, пожаловалась бойфренду, что мои прическа, макияж и наряд никуда не годятся. Он попытался меня разубедить:
- Не переживай, ты хорошо выглядишь.
- Хорошо? Ну, отлично, всегда мечтала хорошо выглядеть...
В желании чувствовать себя особенным нет ничего странного. Проблема в том, что все одновременно не могут быть выше средне­го - просто по определению. Каждый из нас в чем-то выделяется, однако всегда найдется кто-то умнее, красивее, успешнее. Как мы с этим справляемся? Не так уж достойно. Чтобы нравиться себе, мы раздуваем собственное «я», а других людей умаляем, что позволяет нам в сравнении с ними чувствовать себя молодцами. Но эта стратегия выходит нам боком: она не позволяет полностью реализовать себя.

Кристин Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 272 с.
ISBN: 978-5-00214-056-5

Кристин Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья - Содержание

Часть первая. Почему именно сочувствие к себе?
  • Глава первая. Знакомимся с сочувствием к себе
  • Глава вторая. Положить конец безумию
Часть вторая. Главные составляющие сочувствия к себе
  • Глава третья. Быть добрым к себе
  • Глава четвертая. Мы все в одной лодке
  • Глава пятая. Быть внимательным к тому, что есть
Часть третья. Преимущества сочувствия к себе
  • Глава шестая. Эмоциональная устойчивость
  • Глава седьмая. Выход из самооценочной игры
  • Глава восьмая. Мотивация и личностный рост
Часть четвертая. Сочувствие к себе и сочувствие к другим
  • Глава девятая. Сочувствие к другим
  • Глава десятая. Сочувствующие родители
  • Глава одиннадцатая. Любовь и близость
Часть пятая. Радость сочувствия к себе
  • Глава двенадцатая. Рождение бабочки
  • Глава тринадцатая. Самоодобрение
Заключение
Views 275
Rating 5.0 / 5
Added 26.01.2025
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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