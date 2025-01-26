Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья
Много ли найдется людей в современном обществе, насквозь пронизанном духом конкуренции, которые по-настоящему довольны собой? Это чувство кажется таким зыбким - в особенности потому, что нам, чтобы ощущать себя на высоте, требуется чувствовать себя особенными и выше среднего уровня. Либо так, либо ты неудачник. Помню, будучи первокурсницей, я как-то раз, после того как несколько часов наряжалась на большую вечеринку, пожаловалась бойфренду, что мои прическа, макияж и наряд никуда не годятся. Он попытался меня разубедить:
- Не переживай, ты хорошо выглядишь.
- Хорошо? Ну, отлично, всегда мечтала хорошо выглядеть...
В желании чувствовать себя особенным нет ничего странного. Проблема в том, что все одновременно не могут быть выше среднего - просто по определению. Каждый из нас в чем-то выделяется, однако всегда найдется кто-то умнее, красивее, успешнее. Как мы с этим справляемся? Не так уж достойно. Чтобы нравиться себе, мы раздуваем собственное «я», а других людей умаляем, что позволяет нам в сравнении с ними чувствовать себя молодцами. Но эта стратегия выходит нам боком: она не позволяет полностью реализовать себя.
Кристин Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья
М. : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 272 с.
ISBN: 978-5-00214-056-5
Кристин Нефф - Сочувствие к себе - Главная практика для внутренней опоры и счастья - Содержание
Часть первая. Почему именно сочувствие к себе?
- Глава первая. Знакомимся с сочувствием к себе
- Глава вторая. Положить конец безумию
Часть вторая. Главные составляющие сочувствия к себе
- Глава третья. Быть добрым к себе
- Глава четвертая. Мы все в одной лодке
- Глава пятая. Быть внимательным к тому, что есть
Часть третья. Преимущества сочувствия к себе
- Глава шестая. Эмоциональная устойчивость
- Глава седьмая. Выход из самооценочной игры
- Глава восьмая. Мотивация и личностный рост
Часть четвертая. Сочувствие к себе и сочувствие к другим
- Глава девятая. Сочувствие к другим
- Глава десятая. Сочувствующие родители
- Глава одиннадцатая. Любовь и близость
Часть пятая. Радость сочувствия к себе
- Глава двенадцатая. Рождение бабочки
- Глава тринадцатая. Самоодобрение
Заключение
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