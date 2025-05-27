Вместе с Александром Негровым и Алексеем Беловым я приветствую вас и выражаю благодарность за чтение этого труда, который является плодом совместных усилий и нацелен на то, чтобы углубить ваше понимание служения и лидерства в некоммерческом секторе. Данная книга сосредоточена на управленческой роли попечительских советов и их взаимодействии с исполнительной дирекцией.

Для меня честь быть соавтором этой книги и поделиться с вами своим более чем 35-летним опытом взаимодействия с сотнями некоммерческих организаций. Большая часть этой книги была написана до того, как мир столкнулся с пандемией COVID-19. На момент завершения ее написания никто - будь то политические лидеры, работники образования, технические специалисты, предприниматели, лидеры и сотрудники НКО или деятели искусства - не знает, куда сложившаяся во всем мире ситуация нас приведет. Мы считаем, однако, что сейчас в условиях неопределенности мы наблюдаем формирование новых норм жизни.

Пути назад нет. Вы можете задаться вопросом: «Выглядела бы эта книга иначе, если бы авторы начали работать над ней в мае 2020 года?». Едва ли. Конечно, мы бы сделали больший упор на возросшую потребность большинства стран в организациях, которые действительно заботятся о благополучии людей. К таковым относятся НКО, стремящиеся удовлетворить физические, психологические, эмоциональные и духовные потребности людей. Попытки остановить распространение вируса жизненно важны сегодня. И чем быстрее будут найдены эффективные меры, тем лучше для всех.

Негров Александр - Лидерство и деятельность попечительских советов некоммерческих организаций

Андринга Р., Белов А. Лидерство и деятельность попечительских советов некоммерческих организаций: перспективы, исследования, инструменты. Wheaton: Hodos Institute, 2020.

ISBN 978-1-7353774-0-7

Негров Александров - Лидерство - Содержание

КРАТКО О НАШЕМ ИНСТИТУТЕ

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ОТЗЫВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ. Управление в условиях неопределенности

ВВЕДЕНИЕ

Кратко о содержании этой книги

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Благодарность

ЧАСТЬ 1

Глава 1. Некоммерческие организации и попечительские советы

1.1.1 О некоммерческих организациях

1.1.2 О формах внутреннего управления в НКО

1.1.3 ПС НКО: западный опыт и страны Евразии

Глава 2. Нравственное и эффективное лидерство в НКО

1.2.1 Что такое лидерство

1.2.2 О лидерстве в НКО

1.2.3 О нравственности и эффективности в организациях

1.2.4 Лидерство и духовно-нравственные ценности

1.2.5 О важности духовного интеллекта

1.2.6 ПС как команда

1.2.7 Власть, авторитет и лидерство

1.2.8 Роль ПС в формировании и реализации видения, миссии, стратегии, ценностей и целей НКО

1.2.9 Роль ПС в обеспечении ресурсами и формировании бюджета НКО

Глава 3. Грани организационного лидерства и деятельность ПС

1.3.1 Здравое и токсичное лидерство

1.3.2 Партисипативное и авторитарное лидерство

1.3.3 Активное и пассивное участие в ПС

1.3.4 Видимое и невидимое лидерство

1.3.5 Директивное управление и наставничество

1.3.6 Единство и многообразие

1.3.7 Кросскультурное лидерство

1.3.8 Лидерство, основанное на аналитике или интуиции

1.3.9 Лидерство и психологические типы личности

1.3.10 Эмоциональное и когнитивное лидерство

1.3.11 Лидерство, ориентированное на финансовый контроль или на маркетинг

1.3.12 Лидерство, ориентированное на развитие профессионалов или на достижение целей организации

1.3.13 Лидерство, ориентированное на реализацию или на мотивацию

1.3.14 Лидерство, ориентированное на изменения или на постоянство

1.3.15 Лидерство, ориентированное на конкуренцию или на адаптацию

1.3.16 Лидерство, ориентированное на одиночные или совместные достижения

1.3.17 Лидерство в среде работающих по найму и волонтеров

1.3.18 Лидерство, ориентированное на «здесь и сейчас» или на создание наследия

1.3.19 Личный и организационный бренды лидерства

ЧАСТЬ 2

Попечительские советы в некоммерческих организациях Евразии: результаты анализа исследовательских интервью

2.1 Материалы исследовательских интервью по теме деятельности ПС в НКО Евразии

2.2 Общее понимание ролей ПС

2.3 Зоны ответственности ПС

2.4 Регламентация работы ПС

2.5 Обучение и оценка деятельности членов ПС

2.6 Понимание роли ПС сотрудниками НКО

2.7 Основные проблемы и вызовы в деятельности ПС НКО

2.8 Чего нельзя допускать в работе ПС

2.9 Общие пожелания, комментарии, рекомендации респондентов

2.10 Заключение

ЧАСТЬ 3

Глава 1. Учимся задавать сильные вопросы

3.1.1 Фундаментальные вопросы

3.1.2 Общие вопросы о деятельности ПС НКО

3.1.2.1 Устойчивость и духовная, социальная и энвайронментальная ответственности НКО

3.1.2.2 Основные функции ПС

3.1.2.3 Структура ПС

3.1.2.4 Избрание и развитие членов ПС

3.1.2.5 Встречи ПС и комитетов

3.1.2.6 Фидуциарная роль ПС

3.1.2.7 Взаимодействие ПС и работников НКО

3.1.2.8 Изменения в НКО

3.1.2.9 Лидерство

3.1.3 Вопросы при принятии решения об участии в работе ПС НКО

3.1.4 Заключение

Глава 2. Принципы лидерства ПС

3.2.1 Как привести совет от хорошего к великому

3.2.2 Базовые принципы эффективного лидерства

3.2.3 Что важнее для ПС - процесс или результат?

3.2.4 Составление качественных отчетов для ПС

Глава 3. Нравственные аспекты деятельности ПС

3.3.1 Как разработать и культивировать корпоративные ценности ПС

3.3.2 Влияние ПС на уровень доверия

3.3.3 Как составить этический кодекс ПС

3.3.4 Заявление об отсутствии конфликта интересов

Глава 4. Эффективная управленческая деятельность ПС

3.4.1 Опрос по теме деятельности ПС НКО

3.4.2 Чек-лист «Оценка наличия и применяемости управленческих практик»

3.4.3 Два вида управленческих решений ПС

3.4.4 Чек-лист «Эффективные vs неэффективные советы»

3.4.5 Пятиуровневая модель вовлеченности ПС в деятельность НКО

Глава 5. Состав, подбор и обучение

3.5.1 Пять направлений деятельности ПС

3.5.2 Как создать профиль для поиска новых членов ПС

3.5.3 Как обучать новых членов ПС

3.5.4 Профессионализация членов ПС и помощь консультантов

3.5.5 Чек-лист «Подтверждение намерений / обязательств члена ПС»

Глава 6. Динамика отношений между ПС и исполнительной дирекцией

3.6.1 Как сбалансировать роли ПС и исполнительного директора

3.6.2 Как выстроить эффективное взаимодействие между исполнительным директором и председателем ПС

3.6.3 Контрольная карта «Исполнительный директор, ориентированный на ПС»

3.6.4 Десять ключей к успешной работе исполнительного директора

3.6.5 Как достичь эффективных преемственности и избрания нового исполнительного директора

Глава 7. Роли и ответственности членов ПС

3.7.1 Роли и функции высокоэффективного председателя ПС

3.7.2 Деятельность ПС между заседаниями

Глава 8. Документация ПС

3.8.1 Как создать систему и субординацию регламентирующих политик

3.8.2 Какие проблемы решает руководство по политике ПС

3.8.3 Принципы составления документа «Руководство по политике и деятельности совета»

3.8.4 Как составить документ «Руководство по политике и деятельности совета»

Глава 9. Структура, комитеты и проведение встреч ПС

3.9.1 Как создать структуру ПС с оптимальным размером

3.9.2 Как проводить эффективные встречи ПС

3.9.3 Как проводить экзекутивные заседания ПС

3.9.4 Как повысить эффективность комитетов ПС

3.9.5 Как достичь эффективности исполнительного комитета ПС

3.9.6 Как достичь эффективности комитета по развитию ПС

3.9.7 Как повысить эффективность работы ПС с помощью современных технологий

Глава 10. Стратегия, фандрайзинг, антикризисное лидерство

3.10.1 Роль ПС в стратегическом планировании и фандрайзинге

3.10.2 Роль ПС в стратегическом планировании

3.10.3 Антикризисное лидерство

3.10.4 ПС и антикризисное лидерство

Глава 11. Оценка работы ПС

3.11.1 Что ПС должен оценивать в своей работе

3.11.2 Как проводить самооценку деятельности ПС

3.11.3 Чек-лист «Управленческие функции ПС НКО»

Глава 12. Универсальные принципы и лучшие практики ПС

Глава 13. Рекомендации по улучшению деятельности ПС

СЛОВАРЬ

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