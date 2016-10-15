Жаркое летнее солнце сияло над террасой дома Аврелия Августина в окрестностях Милана, в Италии. За стеной, окружавшей сад, простирались холмы, поросшие виноградниками. В саду сидели Августин, его лучший друг Алипий и их гость Понтиканий. Несмотря на боль в груди, занятость и овладевшее им в последнее время беспокойство, Августин все же нашел время для разговора с влиятель ным чиновником.

Блестяще образованный, красивый, Августин был одним из самых знаменитых профессоров риторики в городе. Когда он говорил, его слова воздействовали на слушателей словно удар грома. Никто не мог одолеть его в споре, и немногие могли сравниться с ним. Во время беседы то и дело появлялась мать Августина, предлагая гостям напитки и другие угощения. На самом деле она просто не же лала ни на минуту оставить сына. С самого младенчества она денно и нощно молилась за него, чтобы он стал христианином.

Но хотя Августин очень любил свою мать, тут он не хотел уступать ей. Моника овдовела, когда сын был подростком. С тех пор они не разлучались. Чтобы вырваться из-под опеки матери, ему пришлось обмануть ее и уехать одному в Италию. Он солгал ей, назвав неточное время отплытия корабля, и уплыл с любовницей и их сыном. Но вскоре Моника приехала к нему в Милан.

Неизвестное об известных - сборник биографий

сост. Л. А. Жибрик

Минск : ЖИЗНЬ; Смоленск : “ЖИЗНЬ”, 2012. - 192 с.

(Библиотека журнала «Надежда для тебя»).

ISBN 978-985-6922-03-2

ISBN 978-5-905061-07-3

Неизвестное об известных: сборник биографий - Содержание

Аврелий Августин

Солунские братья

Ефросинья Полоцкая

Франциск Ассизский

Христофор Колумб

Рембрандт ван Рейн

Блез Паскаль

Ртищев Федор Михайлович

Антонио Вивальди

Георг Фридрих Гендель

Ломоносов Михаил Васильевич

Император, который сокрушил Наполеона

Фридрих Йосиф Гааз

Рылеев Кондратий Федорович

Ханс Христиан Андерсен

Пирогов Николай Иванович

Чарриет Бичер-Стоу

Флоренс Найтингейл

Лорд Редсток

Кристина Рой

Чехов Антон Павлович

Павлов Иван Петрович

Эми Кармайкл

Елена Келлер

Марк Шагал

Анна Ахматова

Джон Толкиен

Корри Тен Бум

Солженицын Александр Исаевич

Вера Кушнир

Неизвестное об известных: сборник биографий - Отрывок из книги

Середина 19 века — время, когда в России стал заявлять о себе атеизм. Появились приверженцы материализма, нигилисты, хорошо описанные Достоевским в романе “Бесы”. Это эпоха, когда зародился тип того грубого атеиста, который, выйдя из подполья после октябрьской революции, стал открыто гнать Церковь, закрывать и разрушать храмы, но был побежден и остановлен народной верой. В это же время началось и нечестное использование науки для борьбы с Богом. Атеисты не хотели быть просто неверующими — они хотели оправдаться тем, что именно на основании научных данных отвергают Бога.

В это время жил Николай Иванович Пирогов. И вот что он думал и писал: “Смело и несмотря ни на какие исторические исследования, всякий христианин должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься и еще менее дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которые содержатся в учении Христа; нельзя не почувствовать, что они не от мира сего. Веруя, что основной идеал учения Христа по своей недосягаемости остается вечным и вечно будет влиять на души, мы ни минуты не можем сомневаться в том, что этому учению суждено быть неугасимым маяком на извилистом пути нашего прогресса”.

Как видим, настоящий прогресс человечества Пирогов видел в том, чтобы люди приблизились к Евангелию, стали добрыми, правдивыми, чистыми сердцем, бескорыстными и милосердными. Камень, брошенный в воду, вызывает круги. Чувства, мысли и дела человека тоже вызывают соответствующие им круги в окружающем мире: добро или зло. Человеческое добро рождает отклик добра, улучшая человеческие отношения и самую жизнь. Зло, таящееся в одном сердце, отравляет жизнь многих...

Евангелие было любимой книгой Пирогова. Он верил, что евангельское откровение есть истинное Слово Божие, и потому свою жизнь строил по его принципам. Он говорил, что все можно подвергать сомнению, кроме Евангелия, которое нужно принимать верой. Заметьте, что такое глубокое религиозное отношение к жизни отмечает путь всех великих ученых, истинных слуг человечества. Николай Иванович Пирогов считал, что, уклоняясь от правды Христовой, люди впадают временами в демоническое состояние. Разве мы не стали этому свидетелями в наш век? Человечество омрачается, когда отходит от Бога и Его заповедей. Сегодня еще есть шанс обратиться к Творцу. Его Божественная рука дружески протянута к нам.

Сегодня еще звучит спасительное слово приглашения. Прислушайтесь к нему и откликнитесь. Полюбите Бога всем своим сердцем, подтвердите свою веру делами и посвятите свою жизнь тому, чтобы творить добро, как это сделал ученый, профессор, врач Николай Иванович Пирогов.