Неизвестное об известных
Жаркое летнее солнце сияло над террасой дома Аврелия Августина в окрестностях Милана, в Италии. За стеной, окружавшей сад, простирались холмы, поросшие виноградниками. В саду сидели Августин, его лучший друг Алипий и их гость Понтиканий. Несмотря на боль в груди, занятость и овладевшее им в последнее время беспокойство, Августин все же нашел время для разговора с влиятель ным чиновником.
Блестяще образованный, красивый, Августин был одним из самых знаменитых профессоров риторики в городе. Когда он говорил, его слова воздействовали на слушателей словно удар грома. Никто не мог одолеть его в споре, и немногие могли сравниться с ним. Во время беседы то и дело появлялась мать Августина, предлагая гостям напитки и другие угощения. На самом деле она просто не же лала ни на минуту оставить сына. С самого младенчества она денно и нощно молилась за него, чтобы он стал христианином.
Но хотя Августин очень любил свою мать, тут он не хотел уступать ей. Моника овдовела, когда сын был подростком. С тех пор они не разлучались. Чтобы вырваться из-под опеки матери, ему пришлось обмануть ее и уехать одному в Италию. Он солгал ей, назвав неточное время отплытия корабля, и уплыл с любовницей и их сыном. Но вскоре Моника приехала к нему в Милан.
Неизвестное об известных - сборник биографий
сост. Л. А. Жибрик
Минск : ЖИЗНЬ; Смоленск : “ЖИЗНЬ”, 2012. - 192 с.
(Библиотека журнала «Надежда для тебя»).
ISBN 978-985-6922-03-2
ISBN 978-5-905061-07-3
Неизвестное об известных: сборник биографий - Содержание
- Аврелий Августин
- Солунские братья
- Ефросинья Полоцкая
- Франциск Ассизский
- Христофор Колумб
- Рембрандт ван Рейн
- Блез Паскаль
- Ртищев Федор Михайлович
- Антонио Вивальди
- Георг Фридрих Гендель
- Ломоносов Михаил Васильевич
- Император, который сокрушил Наполеона
- Фридрих Йосиф Гааз
- Рылеев Кондратий Федорович
- Ханс Христиан Андерсен
- Пирогов Николай Иванович
- Чарриет Бичер-Стоу
- Флоренс Найтингейл
- Лорд Редсток
- Кристина Рой
- Чехов Антон Павлович
- Павлов Иван Петрович
- Эми Кармайкл
- Елена Келлер
- Марк Шагал
- Анна Ахматова
- Джон Толкиен
- Корри Тен Бум
- Солженицын Александр Исаевич
- Вера Кушнир
Неизвестное об известных: сборник биографий - Отрывок из книги
Середина 19 века — время, когда в России стал заявлять о себе атеизм. Появились приверженцы материализма, нигилисты, хорошо описанные Достоевским в романе “Бесы”. Это эпоха, когда зародился тип того грубого атеиста, который, выйдя из подполья после октябрьской революции, стал открыто гнать Церковь, закрывать и разрушать храмы, но был побежден и остановлен народной верой. В это же время началось и нечестное использование науки для борьбы с Богом. Атеисты не хотели быть просто неверующими — они хотели оправдаться тем, что именно на основании научных данных отвергают Бога.
В это время жил Николай Иванович Пирогов. И вот что он думал и писал: “Смело и несмотря ни на какие исторические исследования, всякий христианин должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься и еще менее дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, которые содержатся в учении Христа; нельзя не почувствовать, что они не от мира сего. Веруя, что основной идеал учения Христа по своей недосягаемости остается вечным и вечно будет влиять на души, мы ни минуты не можем сомневаться в том, что этому учению суждено быть неугасимым маяком на извилистом пути нашего прогресса”.
Как видим, настоящий прогресс человечества Пирогов видел в том, чтобы люди приблизились к Евангелию, стали добрыми, правдивыми, чистыми сердцем, бескорыстными и милосердными. Камень, брошенный в воду, вызывает круги. Чувства, мысли и дела человека тоже вызывают соответствующие им круги в окружающем мире: добро или зло. Человеческое добро рождает отклик добра, улучшая человеческие отношения и самую жизнь. Зло, таящееся в одном сердце, отравляет жизнь многих...
Евангелие было любимой книгой Пирогова. Он верил, что евангельское откровение есть истинное Слово Божие, и потому свою жизнь строил по его принципам. Он говорил, что все можно подвергать сомнению, кроме Евангелия, которое нужно принимать верой. Заметьте, что такое глубокое религиозное отношение к жизни отмечает путь всех великих ученых, истинных слуг человечества. Николай Иванович Пирогов считал, что, уклоняясь от правды Христовой, люди впадают временами в демоническое состояние. Разве мы не стали этому свидетелями в наш век? Человечество омрачается, когда отходит от Бога и Его заповедей. Сегодня еще есть шанс обратиться к Творцу. Его Божественная рука дружески протянута к нам.
Сегодня еще звучит спасительное слово приглашения. Прислушайтесь к нему и откликнитесь. Полюбите Бога всем своим сердцем, подтвердите свою веру делами и посвятите свою жизнь тому, чтобы творить добро, как это сделал ученый, профессор, врач Николай Иванович Пирогов.
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