О Церкви без предубеждения - Нектарий - Елена Балаян

Когда мне говорят, что в стране ничто не меняется к лучшему — только в сторону пущего безнадежного негатива, я порой возражаю, чаще упрямо помалкиваю, но точно знаю, что это не так. Меняется единственная, она же главная часть нашей жизни — взаимоотношения человека и Церкви, частью которой он пока себя не чувствует, но к которой испытывает взволнованный интерес. Один из очевиднейших признаков этой эволюции — появление в списках бестселлеров вроде бы абсолютно «церковных», рассчитанных на специальную аудиторию книг. Открыл дорогу к читательским сердцам архимандрит Тихон (Шевкунов) со своими «Несвятыми святыми», продолжит, не сомневаюсь, игумен Нектарий (Морозов), чей труд вы сейчас держите в руках. Нектарий (Морозов), игумен - Елена Балаян - О Церкви без предубеждения - Беседы со светским журналистом Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2013.— 464 с: фотоил. ISBN 978-5-98599-133-8

Нектарий (Морозов), игумен - Елена Балаян - О Церкви без предубеждения - Содержание

Часть 1. ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК О несвятой простоте и некритическом мышлении Симеон Столпник и шестисотый «мерседес» «Куда нам еще себя ограничивать?» «Паки-паки, иже Херувимы...»: на каком языке говорит Церковь? «Врата смирения», или От платка к апокалипсису Часть 2. ДУХОВНЫЕ СОМНЕНИЯ «Иисус любит тебя»: скромное обаяние протестантизма О страдании и «культе вины» «Конфета» от экстрасенса «Кругом враги», или Кое-что о мании преследования Бодхисатва и потеря сострадани «Нация прозака»: нужен ли верующему психолог? Часть 3. ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО О Конституции и церковном «вмешательстве» Церковные «репрессии» и «борьба с инакомыслящими» Любить врагов: немного об исламском терроризме Гей-толерантность: куда идет «парад»? Такой обыкновенный фашизм Общественное мнение: об ослике Ходжи Насреддина

Часть 4. ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА «Обмирщение» Церкви и государственный «клерикализм» О «соглашательстве» с властями и «сотрудничестве» с КГБ Приход и партия... едины? О масонах, ИНН и «мировой закулисе» Часть 5. ЦЕРКОВЬ И ДЕНЬГИ «ОАО РПЦ»: почем «опиум» для народа? «Храм Спаса на детсаде»: стоит ли возвращать церковную недвижимость? «Мастерская гробов»: на что живет храм О «рясах» по цене автомобиля. «Сами мы не местные», или Стоит ли подавать милостыню Церковь и бизнес: где оставить миллион? О «храмах на крови» и церковных наградах Часть 6. ЦЕРКОВЬ, СМИ И КУЛЬТУРА «Запоили святой водой...» Вера и Интернет: тролли против Православная журналистика: явление или недоразумение? Массолит церковного разлива Часть 7. ЛЮДИ В ЦЕРКВИ От коммунистов до единороссов Бог и Его «посредники» О духовном росте и деградации «Охотники за ветром»: маргиналы в церковной среде Часть 8. БОЛЕЗНИ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ Сильная Церковь: протест и благочестие Формализм веры О священниках: как «не сгореть на работе»? Кому надоел колокольный звон? «Мы в ответе за тех, кого оттолкнули» Часть 9. ПАРАДОКСЫ ВЕРЫ «Беги, Форест, беги...», или Немного о смысле жизни За что нам эти мучения? Прогулки по воде: как поверить в невозможное? Задание стать богом

Нектарий (Морозов), игумен - Елена Балаян - О Церкви без предубеждения - О НЕСВЯТОЙ ПРОСТОТЕ И НЕКРИТИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ

— Отец Нектарий, давайте начнем наш разговор с того, что, на мой скромный взгляд, представляется бичом современного общества,— поговорим о стереотипах. Эти плоские, превратно толкуемые, а порой и совершенно глупые представления о чем-либо настолько завладевают нашими умами, что мешают видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, во всей их живой полноте. Стереотип всегда обедняет человека, а стереотипы о вере и Церкви, о верующих людях еще и уводят от самого главного в жизни — от Бога. Современный человек судит о Церкви во многом исходя как раз из этих глупых и плоских штампов, которые уже стали приметой времени. Это — с одной стороны, с другой — многие из этих штампов, кажется, не лишены основания и находят подтверждение в реальной жизни.

Один из самых распространенных заключается в том, что среди православных есть категория людей, которым нравится делить мир на белое и черное. Они рассуждают так: человек ходит в церковь, значит все, что бы он ни делал и ни говорил, хорошо и правильно. А атеист заведомо плохой, и поэтому от него лучше держаться подальше. Этот странный радикализм выражается не только в отношении к людям, но и во взгляде, например, на политику. Если Русь, то обязательно Святая, если Запад, то загнивающий. Царь — помазанник, а демократию насаждает «мировое правительство». Есть ощущение, что такой религиозный максимализм серьезно компрометирует Церковь. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что жизнь гораздо сложнее таких примитивных построений...

— Безусловно, жизнь гораздо сложнее и интереснее, чем любые наши представления о ней, причем не только если наши представления носят примитивный характер, но и если мы — люди очень широкие, глубокие, серьезные. При всех этих качествах жизнь все равно будет гораздо интереснее и сложнее, чем мы привыкли о ней думать.

Привычку примитивизировать жизнь вряд ли можно назвать склонностью исключительно людей верующих. Определенные штампы в представлениях о Церкви, как Вы уже сказали, характерны и для неверующих, которые рассматривают Церковь, религию и саму веру как некий внешний феномен, о котором они имеют лишь поверхностные представления. Примитивность мышления не есть качество человека верующего или неверующего: это просто качество человека определенного склада.

— В святоотеческой литературе говорится, что вера должна сообщать человеку простоту. Но речь ведь не идет, если я правильно понимаю, о неспособности смотреть на мир широко. Между тем, когда смотришь на некоторых православных, складывается впечатление, что они не видят и не слышат многое из того, что происходит вокруг, не пытаются открывать новое, анализировать, удивляться. На все у них есть готовый ответ. Такая простота не делает им чести и не привлекает людей к вере, а, напротив, отталкивает...

— Есть простота, про которую говорят, что она «хуже воровства». Эта простота носит характер легкомысленный, порой очень жестокий. Мы не хотим вдаваться в подробности, не хотим брать на себя ответственность. Мы просто говорим: «Этот человек плохой, а этот человек хороший. Это правильно, а это неправильно». А есть масса нюансов, которые надо бы рассмотреть и принять во внимание. Но мы от этого уклоняемся и рубим с плеча. Это не лучший пример простоты.

Если же говорить о простоте, к которой стремится по-настоящему верующий человек, то эта простота совершенно иного порядка. Знаете ли Вы, что самое простое существо — это Бог? В Нем нет никакой сложности. Сложность — это изломанность, это проникшая в человека, в его природу порча. Если говорить о первозданном человеке, об Адаме, мы находим в Священном Писании свидетельство о том, что он не мыслил изломанно — он мыслил просто. Господь представил перед ним всех животных, которые были сотворены, и человек дал им имена. Простота его мышления — не примитивность, а именно простота — позволяла выделить в любом явлении или предмете самое главное и по этому главному дать название.

Мы же, когда с чем-то сталкиваемся, уже не в состоянии мыслить так просто. Мы начинаем думать о посторонних, порой весьма незначительных деталях предмета и о том, какие он вызывает в нас чувства, переживания. Вот, скажем, встретились на улице два человека, поздоровались. И один, здороваясь, имел в виду именно то, что в этом приветствии заключается: он пожелал своему встречному здравия и благополучия. А другой человек, здороваясь, думал: «А вот интересно: он действительно мне желает здравствовать или просто здоровается по долгу приличия? А как на самом деле он ко мне относится? Чего он от меня хочет?». Вот это та порочная сложность, которая убивает все доброе, что есть между людьми.

— Как отделить эту сложную изломанность от способности критически мыслить, потому что в отсутствии именно этого дара атеисты-интеллектуалы, агностики или, скажем, поклонники эзотерических учений обвиняют православных верующих?..

— Есть склад мышления конструктивный и деструктивный. Подлинное критическое мышление носит конструктивный характер, при котором, оценив явление критически, человек способен двигаться дальше. А если под критическим мышлением понимать именно изломанность и сложность,приобретенную в результате грехопадения, то такая критика будет все разрушать, и ни к чему хорошему мы не придем.

— Тем не менее именно людей церковных часто обвиняют в той самой неконструктивной критике, о которой Вы говорите, и касается она, как правило, людей неверующих, к которым их верующие оппоненты иногда относятся с явным пренебрежением. Помнится, меня поразил такой случай: на одном форуме человек — по-видимому, атеист — не очень лестно отозвался о другом комментаторе, верующем. Тот в ответ заявил, что такие люди, как его обидчик, для того только и нужны, чтобы вызывать в других отвращение к атеизму. Есть в этом какое-то фарисейство — не считать за людей тех, кто мыслит иначе...

— Сказанное в полемике нельзя считать истиной в последней инстанции. Конечно же, каждый человек — безотносительная ценность, для любого верующего это должно быть очевидно. Сам Господь говорит о том, что нет ничего дороже души человека [1] . Он не уточняет при этом — души верующего или неверующего, потому что никто из нас не рождается верующим или неверующим: мы ими становимся. Есть масса примеров в истории Церкви, когда человек, живший свято, менялся, утрачивал лучшие свои качества и заканчивал жизнь последним грешником. Вместе с тем мы имеем немало и других примеров, когда люди, которые были закоренелыми грешниками, богоборцами, в одно мгновение, пережив внутреннее потрясение, всем своим существом обращались к Богу и либо принимали смерть за Христа, либо другим образом свидетельствовали о своей верности Ему. Поэтому ни о ком нельзя сказать, что он существует только для того, чтобы другие люди могли испытать к чему-то отвращение или, наоборот, к чему-то расположиться.

Я очень часто вижу, как с «разгромной критикой» Церкви в Интернете выступают люди, едва знакомые с правилами русского языка...

— Неграмотность — еще не признак дилетантства.

— Я понимаю. Но человек, который не умеет грамотно писать, скорее всего, не получил высшего образования. Возможно, он является выпускником профессионального технического училища, а может, его оттуда отчислили за неуспеваемость. При этом я вижу, что эти люди сидят на форумах часами. Это значит, что у человека нет той работы и того дела, которое бы занимало его настолько, чтобы у него для этого времени не было. И у меня возникают большие сомнения в том, что он состоялся в жизни.