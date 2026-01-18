Данныи труд, состоящий из десяти Слов, озаглавлен «Забота о душе» ввиду их цели. Первые четыре Слова составляют исследование о нравственной свободе, в котором мы стремимся доказать, что человек нравственно свободен и что, отворачиваясь от Бога, он согрешает против Него; в пятом Слове, посвященном греху, мы показываем, что грех есть великое зло и что покаяние для нас необходимо; шестое Слово касается покаяния; седьмое — и покаяния, и удовлетворения (греч. ίκανοποίησις) оскорбленной Божественной правде; восьмое и девятое посвящены исповеди; в последней беседе говорится о Божественной Евхаристии.

Порядок и последовательность содержания, которые мы тщательно выверили, позволяют воспринимать различные Слова как части, или главы, единого сочинения; таким образом, оно представляет собой законченный труд, отвечающий своему предназначению.

Цель объединения и издания этих Слов и бесед состоит в том, чтобы мы имели возможность включить в один небольшой том все наставления, необходимые для попечения о разумной и бессмертной душе. Таков наш труд, изданный тиражом 1500 экземпляров на средства Торгового союза города Ламия с тем, чтобы он распространялся бесплатно на благо души.

Святитель Нектарий Эгинский - Забота о душе - Покаяние и исповедь

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2023. — 256 с.

ISBN 978-5-7533-1823-7

Святитель Нектарий Эгинский - Забота о душе - Покаяние и исповедь - Содержание

Читателям

Слово 1. О нравственной свободе:о том, что человек нравственно свободен

Слово 2. О непреложности свободной воли человека

Слово 3. Об истиннойи ложной свободе

Слово 4. О том, как мы можем остаться нравственно свободными

Слово 5. О грехе

Слово 6. О покаянии

Слово 7. Спасение совершается как благодатью Божией, так и волей человека

Слово 8. Об исповеди

Слово 9. Об исповеди. О том, что она необходима

Слово 10. О Святой Евхаристии

Примечания