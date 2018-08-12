Иисус как Любовь и Возлюбленный - Нектарий - Мулациотис

От автора. Грекам хорошо известно благочестие вашего народа и его любовь к Богу. Также все мы знаем и о духовной жизни православной Руси, которая дала и дает сонму святых тысячи новомучеников, преподобных и праведных. Один из самых почитаемых и любимых в России угодников Божиих святой Серафим Саровский еще более объединяет нас, так как является святым покровителем нашего мужского монастыря.

Обитель была названа в честь святого Серафима после чудесного явления этого преподобного, которое произошло в ней в первые годы ее строительства. Однажды с неба спустился столп света и упал на большой деревянный крест, стоящий в монастыре. Явление повторялось на протяжении сорока дней.

При этом свет был отчетливо виден и днем и ночью. Подобное происходило и прежде, а именно в 1990 году: во время вечерней молитвы с детьми из православного лагеря, который с 1986 года организуется на территории нынешней обители, раскрылись небеса и все мы увидели, как на монастырский крест опустился столп света, преобразивший ночь в день. Это явление бывало каждый раз 19 июля, в день празднования обретения мощей преподобного Серафима. Как мы поняли позднее, это был тот же свет, который озарил святого Серафима во время его беседы с Мотовиловым.

Многие дети из нашего лагеря не раз видели, как некий седовласый старец в белой рясе обходит крест, озаренный светом. С тех пор преподобный не покидает нашего монастыря и через крест, на который нисходил свет с неба, совершает множество чудес и по сей день.

Наша обитель является единственным монастырем в Греции, который называется в честь святого Серафима Саровского, и преподобный не оставляет никого, кто обращается к нему и приезжает сюда, чтобы почтить его.

Нектарий (Мулациотис), архимандрит - Иисус как Любовь и Возлюбленный

Пер. с греч. М. Н. Крючкова, Д. А. Поспелова. — М.: Никея, 2011. — 232 с: ил.

ISBN 978-960-88314-1-4 (греч.)

ISBN 978-5-91761-053-5 (рус.)

Нектарий - Мулациотис - Иисус как Любовь и Возлюбленный - Содержание

Мой Иисус. Стихотворение старца Нектария

К русскому читателю

Предисловие

Часть первая

Бог на Западе

Рационалистическое понимание Бога

Бог на Востоке

Что означает слово «вера»

Часть вторая

Любовь рождает доверие

Почему сегодня люди не следуют за Христом

Почему Христос родился в пещере

Часть треть

Почему я люблю Иисуса

Как говорят влюбленные о Возлюбленном души своей

Место встречи с Возлюбленным души нашей. Чем является Церковь и церковная жизнь для того, кто любит Иисуса

Чем является молитва для того, кто любит Иисуса

Беседа отца Нектария с посетителями монастыря в архондарике обители

Притча о вентиляторе

История про одну неверующую женщину, пришедшую на исповедь

Чем является Божественное причастие для того, кто любит Иисуса

Условия, при которых любящий Христа может приступать ко святой Чаше

Чем является для возлюбивших Иисуса Его второе пришествие

Что есть рай и ад для любящих Иисуса

Еще два примера, поясняющие, чем являются рай и ад

Монахи — возлюбившие Иисуса

Монашество - любовь не только к Богу, но и к людям

Пребывать только с Иисусом или еще и с братом своим?

Святитель Василий Великий и его правила монашеской жизни

Приложение

Святой Иоанн Синайский (Лествичник)

Святой Симеон Новый Богослов

Святой Максим Исповедник

Святой Николай Кавасила

Святой Августин, епископ Гиппонский

Эпилог

Написанная сердцем молитва отца Нектария

Биография архимандрита Нектария (Мулациотиса)

Нектарий - Мулациотис - Иисус как Любовь и Возлюбленный - Предисловие

Греческий язык настолько богат смыслами и подтекстами, что посредством одного слова можно уяснить множество сложных понятий. Другие языки, как кажется, не способны передать смыслы, заключенные в словах, столь наглядно, насколько это может греческий язык. Поэтому и наука для точной передачи предмета высказывания весьма часто пользуется греческим лексиконом — как в медицине, так и в других областях. Подобным образом и богословие пользовалось греческим, потому что он был единственным языком, способным без искажений передать разнообразные понятия, смыслы и подтексты.

Мы читаем во многих книгах, что христианство, православие не есть просто какая-то религия, но вера и переживание, и прежде всего переживание каждодневное. Возможно, кому-то нелегко осознать, что значит каждодневное переживание и вера. И это происходит потому, что современный человек двадцатого и двадцать первого века отдалился от Бога и от Его Церкви. Причины такого отдаления, как я убежден, коренятся в том, что большая часть человечества извратила смысл христианства и уже не в состоянии понять, что значит иметь подлинную веру и почему христианство должно быть каждодневным переживанием и образом жизни.

Дальнейшие строки этой книги написаны со следующей целью: с опорой на Священное Писание и труды Отцов Церкви, а также на собственный опыт и знания как можно более наглядно растолковать и помочь уяснить это.

Я твердо убежден, что если человек во всей полноте постигнет эту истину, он уже никогда не оставит Бога, не предаст Его и не отдалится от Него, разве что пережитое им на собственном опыте придется ему не по душе и не наполнит всего его существа бесконечной радостью, а это вещь невозможная!

Те, кто подлинно вкусил христианства, не только не оставили Бога, но и ощутили в своей душе некое величие, некое неизреченное и неиссякаемое ликование и блаженство. Подобного на этой земле человек нигде не встретит. Лишь слабые отблески этой радости и блаженства, и то лишь в малой мере и приземленной форме, доступны человеку в пору первой влюбленности, когда впервые бьется в трепете его неокрепшее сердце.

Вы когда-нибудь встречали влюбленного человека? Посмотрите, как он сияет! Посмотрите, как он летает от радости и счастья!

Он не может скрыть того, что чувствует его сердце, того, что переживает все его существо!

И если человек находится в таком состоянии, когда он влюблен в другого человека, то можете ли вы до конца осознать или хотя бы помыслить то, что он чувствует и что переживает его сердце и все его существо, когда тот, кого он любит, не есть простой человек, но Сам Бог?! Когда его возлюбленный — не случайный человек, в какой-то момент появившийся в его жизни, но Творец и Создатель всего мира, Иисус Христос!

Нельзя скрыть и того, что по величию радости и блаженства человеческая любовь и Любовь Божественная разнятся так же, как галька и алмаз, как луна и солнце, как смерть и жизнь.

Как в своих проповедях, так и в выступлениях по телевидению я всегда старался выделить ту мысль, что православное христианство — это Божественная Любовь, это вера, преисполненная Любви, а не просто какая-то религия наряду с другими. Религии являются по большей части человеческими умопостроениями. А так как православие преисполнено Любви, оно и является подлинным переживанием Божественной Любви.

Лишь тот, кто на собственном опыте познает Иисуса, единственного, Кто подлинно любит человека, — осознает, что такое христианство и почему современный человек почти полностью утратил связь с Церковью.

Надеюсь, что настоящая книга, в которую вошли как прежде не издававшиеся статьи, так и статьи, опубликованные в журнале «Православное свидетельство», — поможет современному человеку, блуждающему по заводящим в тупик тропам действительности, вновь обрести тот путь, который приведет его к подлинному союзу со Христом.

Архимандрит Нектарий (Мулациотис)