Святой Нектарий Пентапольский - Христология

Какие радостные слова! Какое благородство и власть в них! Как изумительны и драгоценны глаголы сии! Какое желанное людям благовестие!

Слова, исполненные жизни, исполнены удовлетворения желаний человеческих сердец, как приятны они для слуха! Какое радостное благовествование! Как прекрасны воистину уста, благовествующие мир, благовествующие благая! Сколь благоразумны слова, благовествующие человечеству пришествие чаяния языков. Какие выразительные слова! Сколь высоки и божественны! “Аз ешь путь, истина и жизнь”. Они заключают в себе целое сокровище, сокровище, обогащающее все человечество. В них содержится свод желаний всего человечества от века.

Красота их небесная есть радость невыразимая. Звучание их, как небесная мелодия, очаровывает уши внемлющих; как луч солнца, они рассеивают темные облака незнания, просвещают во тме и сени смертней сидящее человечество, возбуждают его спящего от сна беззаботности и ведут на поприще его жизни, озаряют мысленные очи души и делают их крепкими, дабы пристально смотреть на свет истины и знать вочеловечешегося Бога, чаяния языков, Сына Человеческого, исповедующего, что Он есть путь, истина и жизнь.

Итак, вечные желания человеческого рода исполнились, благодать, спасительное явление, свет воссиял, разумение озарилось, мрак рассеялся, сень прошла, спящий пробужден. Человек уже может шагать прямо к спасению, уже незнающий истину может познать неизреченную красоту её и сбросить груз незнания, лежащий веками на груди его и возмущающий его мысли. Незнание истины было мраком и сенью смертною: незнание сбивало с пути истины человечество, и темнота и мрак окружали его, поэтому со светом великим сравнивает пророк открывающуюся истину, говоря: “Люди седящии во тме видеша свет велий” (Мф. 4,16; Ис. 9, 1-2). И воистину свет великий воссиял, ибо он как солнце правды осветил человечество, которое увидело чаяние народов, Спасителя мира, ожидаемого Сына Человеческого, путь, истину и жизнь.

Путь, истину и жизнь искали люди, и жгучее это желание человечества Бог исполнил, послав Сына Своего Единородного, послание которого обетовал человечеству сразу после падения первозданных: оно (человечество) искало путь истины, ведущий в вечную жизнь, ибо знало, что заблуждалось, искало истину, ибо ложь затопила землю, искало жизнь, ибо душевная смерть преобладала в ней.

Святой Нектарий Пентапольский - Христология

(Вселенское Православие)

Нижний Новгород

306 с.

Святой Нектарий Пентапольский - Христология - Содержание

Часть I. О божественном характере и искупительном деле Спасителя нашего Иисуса Христа

Глава I. О Спасителе и Избавителе человеческого рода

Глава II. О Вечной жизни и что она обретается в познании открывшейся истины

Глава III. О пришествии Спасителя и отличительных признаках Его

Глава IV. О необходимости веры во Христа Иисуса Сына Божия

Глава V. Развитие свидетельств о светлости Христианской веры

Глава VI. О божественности Христианской веры и силы её

Глава VII. О причине отвержения чудес

Глава VIII. Что по одной вере во Христа Иисуса вечная жизнь, а не от дел закона

Глава IX. Божественный характер и дело Спасителя нашего Иисуса Христа, свидетельствуемые историей

Глава X. О божественном характере Спасителя нашего Иисуса Христа

Глава XI. О деле послания Спасителя нашего Иисуса Христа

Глава XII. Об избавительном деле Спасителя Христа, или о пророческом архиерейском и царском достоинстве Его

Глава XIII. Об искупительном деле Спасителя нашего Иисуса Христа, увековеченном Святой Его Церковью

Глава XIV. Божество Господа нашего Иисуса Христа и единосущие Его Богу и Отцу, свидетельствуемое из Святых Писаний

Глава XV. О двух природах Господа нашего Иисуса Христа, ибо будучи совершенным Богом, стал и совершенным человеком

Глава XVI. Об открывшемся Боге в Ветхом Завете под именем Иехова (Ιεχωβά), что Он есть Сын Бога Отца, Который в последние дни ставший человеком соделал спасение человеческого рода

Часть II.

Глава I. Откровение Божие в мире, свидетельствуемое из исполнения пророчеств

Глава II

Глава III. Божественный характер Спасителя нашего Иисуса Христа, предписанный святыми пророками

Часть III

Глава I. Об исполнении пророчеств вообще

Глава II. Пророчества, сообщающие о близлежащих народах, нападающих на сынов Израиля