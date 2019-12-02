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Морозов - Нектарий - Путь к свободе - О зависимости от вещей, людей и мнений

Нектарий (Морозов), игумен - Путь к свободе: О зависимости от вещей, людей и мнений
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Орел, который летает выше и быстрее всех птиц, если запутается одним только когтем в сети - пропал. Его сила и мощь окажутся бесполезными: он станет пленником. Так и человек, любимое творение Божие. Наделенный свободной волей, он, тем не менее, с легкостью сдается в плен как вещам большим и смертельно опасным, так и вещам до смешного малым.

Нектарий (Морозов), игумен - Путь к свободе: О зависимости от вещей, людей и мнений

Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2018. - 256 с.
ISBN 978-5-98599-189-5

Нектарий (Морозов), игумен - Путь к свободе - Содержание

  • Предисловие
  • Глава 1. Почему человек выбирает рабство? О природе зависимости
  • Глава 2. «Мое, не отдам!». О зависимости от мелочей
  • Глава 3. Алкоголь, наркотики, игромания: за что отдаем свободу?
  • Глава 4. «Не делайтесь рабами человеков...». О любви и зависимости
  • Глава 5. «Что скажут люди?». Зависимость от чужого мнения
  • Глава б. Буква и дух: о зависимости от внешних форм
  • Глава 7. Духовник и его паства. Опасности неправильных взаимоотношений
  • Глава 8. Зависимость в семье
  • Глава 9. Что такое свобода?

Нектарий (Морозов), игумен - Путь к свободе - Предисловие

Как попадает человек в зависимые состояния? Какие механизмы заставляют его отказываться от собственного мнения и чувства правды и, в конце концов, от самого себя? Почему взрослому здоровому человеку оказывается не под силу соблюсти пост, который с легкостью выдерживает какая-нибудь крохотная приходская старушка? Что толкает к наркотикам, азартным играм? Что заставляет пасовать перед манипуляторами - будь то глава тоталитарной секты, или недавний послушник, вообразивший себя старцем, или близкий человек, имеющий властный характер?
Эти и другие вопросы мы постарались поднять в книге (она создавалась как ряд бесед). Каждая глава посвящена тому или иному состоянию несвободы, от материальных ли вещей или - нематериальных: жизненных сценариев, людских мнений, собственных страхов. Это не опыт строгой систематизации скорее попытка посмотреть на зависимость как на то, что может отлучить человека от Бога и привести к утрате самого себя. И в таком взгляде на проблему зависимости уже содержится надежда на ее преодоление.
Views 381
Rating 5.0 / 5
Added 02.12.2019
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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