Нелихов Антон - Мифы окаменелостей - От костей великанов и пальцев водяных до зубов дракона и стрел с неба

Люди всегда находили окаменевшие остатки древних, уже вымерших животных и растений. Из них делали лекарства, их использовали как талисманы и обереги. Их хранили в храмах, спрашивали у них советов. Эта книга рассказывает про легенды и суеверия, которые связаны с окаменелостями, от каменного века до наших дней. Под одной обложкой в ней встретились Тор с динозаврами, Дева Мария с мамонтами, Беовульф и шаманы с ископаемыми крабами и зубами гигантских акул. Множество забытых, но достоверных историй из прошлого показывают, что окаменелости присутствовали в жизни людей во все времена и так или иначе находили свое применение у них в быту.

Бывшая столица Франкской империи, город Ахен, находится на западе Европы, где сходятся границы Германии, Бельгии и Нидерландов. Это провинциальное тихое место, курорт для пенсионеров. Слава и роскошь Ахена остались в прошлом.

В центре города возвышается символ былого величия — средневековый собор, заложенный более тысячи лет назад. В его стенах короновались императоры Священной Римской империи, которая в Средние века объединяла земли Западной и Центральной Европы.

В 814 году в соборе похоронили первого императора Запада, «отца Европы» Карла Великого. Его саркофаг не раз вскрывали, кости разбирали на реликвии. Почти все, что осталось, сложено в ларец, рядом с которым стоит реликварий: позолоченный бюст Карла Великого, внутри которого вделаны кусочки его черепа.

Бюст украшен короной. Историки до сих пор спорят, кому она принадлежала. Может быть, самому Карлу Великому, но скорее ее сделали спустя пару веков после его кончины для коронации следующих императоров. Корона весит два килограмма, украшена изумрудами, аметистами, жемчугом. Среди ярких самоцветов странно смотрятся два полупрозрачных коричневых камешка размером с ноготок. Они вставлены в заднюю часть короны, которая прилегала к затылку. Эти невзрачные камешки высоко ценились в Средние века. Их называли буфонитами от латинского bufo, т. е. «жаба», или краподинами, от французского crapaud — «жаба». На русском языке они были жабным камнем, или жабовиком.

Нелихов Антон - Мифы окаменелостей - От костей великанов и пальцев водяных до зубов дракона и стрел с неба

Москва: «МИФ», 2025. – 323 с. – (Мифы от и до.)

ISBN 978-5-00214-518-8

Нелихов Антон - Мифы окаменелостей – Содержание

Введение

ЧАСТЬ I Любители окаменелостей: от птиц до Геродота

Глава 1 Начало: украшения каменного века

Глава 2 Символы: личины, могилы, святилища

Глава 3 Летающие змеи Геродота

ЧАСТЬ II Большие кости

Глава 1 Античность: герои, титаны, гиганты

Глава 2 Европа: великаны, святые, линдвурмы

Глава 3 Россия: богатыри, волоты, «кости страха»

Глава 4 Америка: исполины, призраки, бизоны

Глава 5 Сказка про ногу ящерицы

Глава 6 Китай: драконы из аптеки

Глава 7 Сибирские чудовища, духи, ящеры

ЧАСТЬ III Боги и черти

Глава 1 Камни солнца

Глава 2 Стрелы и зубы, упавшие с неба

Глава 3 Проклятые и нечистые

Глава 4 Следы на камне

Глава 5 Механизм суеверий

Заключение

Игры в кости

Благодарности

Примечания

Источники иллюстраций