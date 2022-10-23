Мастера-рассказчики - это также мастера-психологи, которые знают, что жизнь человека формируется под влиянием огромных трансперсональных сил. Неизменная притягательность их произведений заключается в сочном взаимодействии между человеком и чем-то большим, чем человек, называем ли мы это роком, судьбой или богами. Это взаимодействие раскрывает пикантную хрупкость жизни: как многого мы желаем и как мало можем контролировать. «Есть, стало быть, на свете божество, устраивающее наши судьбы. По-своему», - говорит Гамлет. Платон называет эту божественность дай-моном, личным спутником, сопровождающим нас по жизни, тем, кто направляет нас и подталкивает нас вспомнить историю, которую мы забыли, когда пережили шок воплощения.

Мы можем увидеть влияние даймона отчасти через истории, которые преследуют нас, те, к которым по непонятным причинам мы должны возвращаться снова и снова: роман, который мы перечитываем каждый год, или фильм, который мы смотрели десятки раз. Такие истории могут быть лекарством для души: мы знаем, что они нам нужны, но не совсем понимаем, как они действуют.

История, которая преследует меня, немного смущает. Честно говоря, я бы ее не выбрал. Эта мелодрама настолько хорошо известна и так тщательно изучена в моей области, что один коллега недавно предположил, что это может быть тщательно продуманной шуткой... над нами. Часть меня была бы гораздо больше удовлетворена чем-то непонятным и редким, чем-то сексуальным. Но, похоже, это выбрало меня, нравится мне это или нет. «Эрос и Психея» - иногда ее еще называют «Амур и Психея» или «Купидон и Психея» - из римского романа двухтысячелетней давности. Это история любви между смертной девушкой Психеей и бессмертным богом Эросом, так что мы сразу знаем: у них будут проблемы в отношениях. Возможно, это одна из причин, почему эта история сохранилась до наших дней. Проблемы взаимоотношений универсальны. Другая причина в том, что Психея очень человечна в своей сложности и противоречивости. Она нежна и безжалостна, робка и смела, проницательна и наивна, уязвима и сильна. Она действует смело и сожалеет о своем поступке; она не умеет действовать и чувствует себя некомпетентной; она запуталась в один момент и все поняла в следующий; она проявляет необыкновенную веру, а затем переживает глубокие периоды отчаяния. Другими словами, Психея похожа на большинство из нас. Вкратце история выглядит следующим образом.

У царя и царицы рождается третья из трех дочерей, настолько прекрасная, что люди пренебрегают настоящей богиней красоты Афродитой и делают подношения девочке, Психее. Она растет обожествленной и одинокой. В то время как ее старшие сестры выходят замуж и покидают дом, у Психеи нет женихов. В недоумении родители обращаются к оракулу, и им говорят, что их дочери суждено выйти замуж за чудовище, возможно, даже за саму Смерть. Они планируют свадебную церемонию, которая заканчивается тем, что их дочь бросают на скале на произвол судьбы.

Элизабет Эовин Нельсон - Нож Психеи. Архетипические исследования любви и силы

М.: «Касталия», 2021. - 284 с.

ISBN 978-5-521-16291-8

Элизабет Эовин Нельсон - Нож Психеи. Архетипические исследования любви и силы - Содержание

Предисловие

Глава 1. Потерянный нож

Глава 2. Алхимический нож

Глава 3. Жертвенный нож

Глава 4. Лунный нож

Глава 5. Фаллический нож

Глава 6. Ваш нож

Приложение

Сноски

Ссылки