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Немцев - Собранные во имя любви и истины

Виктор Силивеевич Немцев - Собранные во имя любви и истины - доктрина о Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational
Апостол Павел, обращаясь к христианам Рима, хвалит их за то, что они и умом, и сердцем добровольно и осознанно приняли учение Христа: « Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя » (Рим . 6 : 1 7) . Наша вера тогда тверда и непоколебима, когда мы и духом, и разумом, и волей, и всем сердцем принимаем истины Божии и пребываем в них. Мы учимся , прежде всего, для жизни, а не для накопления суммы знаний, хотя и истинные знания важны для правильного построения жизни во Христе и их необходимо усваивать. «Порядок больше всего помогает ясному усвоению » , - писал Цицерон. Любое учение нуждается в стройности и системности. Христиане должны знать свои доктрины и должны уметь отстаивать то, во что они верят, потому что, как сказал И .В. Гете, « убеждение - это не начало, а венец всякого познания » . И . Ф . Шиллер, подчеркивая важность непоколебимости в убеждениях, утверждал : « Горе мне, если мои убеждения будут колебаться в зависимости от состояния моего сердца » . Авраам Линкольн призывал : «Давайте верить в то, что сила - н а стороне правды; и пусть эта вера поможет нам исполнить наш долг так, как мы его понимаем » . Единственным мерилом истины всегда выступало Слово Божье, являясь одновременно и источником познания истины. В Слове Божьем содержатся все основные доктрины христианства без всяких искажений. Нам важно только правильно понять и применять их.
Слово, которое в русском языке переводится как « доктрина» , встречается в Библии более 50 раз. Библейская доктрина - это систематическое, последовательно изложенное учение об основных истинах христианской веры и Священного Писания, которые необходимы для исполнения в жизни. В доктрине полно и системно изложена одна из христианских истин. Например, существуют доктрина о Библии, доктрина о Боге, доктрина о человеке, доктрина о спасении, доктрина о церкви и др. Слово « доктрина» обозначает учение. Оно пришло в русский язык из латинского языка. В латинском « доктрина» означает буквально « учение » . От этого латинского слова происходит слово « доктор » , то есть ученый.
Библейская доктрина исходит из Священного Писания . Ниодна книга в Библии не отражает полностью всю доктрину, для этого нужно использовать все книги Библии. Полноту той или иной истины можно узнать из Слова Божьего, в котором разные стороны истины изложены в разных местах, как бы рассыпаны крупицами золота, из которых нужно сложить один цельный слиток. Христианская доктрина выступает как истинное знание, которое необходимо воплощать в реальной жизни, и тогда тол ько люди будут блаженны. Без исполнения , одно только знание доктрины будет мертвым, так же, как и вера без дел - мертва (Иак . 2 : 2 6) . Голое знание, отсутствие исполнения доктрин приводят к тому, что вера не действует любовью, христианство не превращается в образ жизни, а становится фарисейством и ведет к гордости и надменности ( l Kop . 8 : 1 -3) . Знать - это еще не значит исполнять, а не исполнять - значит и не жить этим учением.

Виктор Силивеевич Немцев - Собранные во имя любви и истины - доктрина о Церкви

Минск : Церковь Пробуждение, 2010. - 640 с.
ISBN 978-98 5-61 84-40-9

Виктор Силивеевич Немцев - Собранные во имя любви и истины - доктрина о Церкви - Содержание

Глава 1. Понятие о доктрине
  • Цель и задачи доктрин Библии
  • Источники появления разных доктрин
  • Бог и Его доктрины
  • Человек и его доктрины
  • Сатана и его доктрины
  • Сущность и признаки библейской доктрины
  • Отличительные признаки ложных доктрин
Глава 2. Доктрина о Церкви
  • Что означает слово "Церковь"
  • Когда образовалась Церковь
  • Чем не является Церковь
  • Принадлежность к Церкви. Вселенская Церковь и поместные церкви
  • Определение понятия «Церковь. Взаимосвязь
  • поместных церквей и Вселенской Церкви
  • Принадлежность к Церкви
  • Спасенные и нес пасенные в вечности
  • Вера и спасение
  • Что такое вера
  • Важнейшие составляющие спасения
  • Условия принадлежности к Церкви. Крещение Духом Святым
  • Образы, в которых представляется Церковь
  • Дом Божий (Божие строение, Храм, здание), в котором Иисус Христос - краеугольный камень, а верующие - живые камни, положенные на твердом основании
  • Организм, Тело, в котором все члены соединены Духом Святым друг с другом и со Христом как Главою Тела
  • Невеста Христа и жена Агнца
  • Светильник и Держащий Судия и Свидетель
  • Овцы и Пастырь
  • Виноградная Лоза и ветви
  • Царственное Священство и Первосвященник,
  • Божий народ и Бог
  • Единство Церкви
  • Назначение Церкви
  • Неверные взгляды на назначение Церкви
  • Назначение Церкви по Писанию
  • Главенствующая роль поместных церквей в исполнении Божьей воли на земле
  • Основные задачи Церкви
  • Евангелизация мира
  • Духовный рост Церкви, подготовка Церкви и ее членов ко встрече с Господом
  • Поклонение Богу, прославление Бога, проявление любви к Богу
  • Церкви времен Апостолов и церкви в наше время.
  • Критерии успешности
  • Из истории развития Первоапостольской Церкви
  • Критерии (признаки) живой и успешной церкви
  • Божией в наше время
  • Структура, организация и управление церковью
  • Членство в поместной церкви
  • Руководящие лица в церкви
  • Какие лица Писание представляет как руководящие
  • Требования к служителям и их женам
  • Требования к епископу (пресвитеру, пастырю)
  • Требования к дьяконам
  • Формы правления церковью
  • Дисциплина в церкви
  • Различные взгляды на Церковь и их оценка в свете Библии
  • Некоторые течения в богословии последнего времени
  • Опасности либерализма
  • Опасности харизматического движения и экумении
  • Писание не говорит о пробуждении в последнее время, но говорит об обратном
  • Харизматическое учение о последнем времени искажает Писание
  • Учение харизматов идет вразрез с предупреждениями пророческого Слова о соблазнах последнего времени
  • Иные языки, практикуемые в харизматических церквах, отличаются от иных языков в Церкви раннего периода и являются ложными
  • Опасности кальвинизма
  • Сущность кальвинизма
  • История зарождения и становления кальвинизма
  • Разные направления в кальвинизме
  • Основные принципы кальвинизма и их рассмотрение в свете Библии
  • Плоды кальвинизма в жизни церквей
  • Взгляды католиков, православных и других конфессий на Церковь
  • Католическое учение о Церкви
  • Православное учение о Церкви
  • Учения других конфессий о Церкви
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Rating 5.0 / 5
Added 10.07.2021
Author brat Aleksey
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5.0/5 (1)

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