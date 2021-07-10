Апостол Павел, обращаясь к христианам Рима, хвалит их за то, что они и умом, и сердцем добровольно и осознанно приняли учение Христа: « Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя » (Рим . 6 : 1 7) . Наша вера тогда тверда и непоколебима, когда мы и духом, и разумом, и волей, и всем сердцем принимаем истины Божии и пребываем в них. Мы учимся , прежде всего, для жизни, а не для накопления суммы знаний, хотя и истинные знания важны для правильного построения жизни во Христе и их необходимо усваивать. «Порядок больше всего помогает ясному усвоению » , - писал Цицерон. Любое учение нуждается в стройности и системности. Христиане должны знать свои доктрины и должны уметь отстаивать то, во что они верят, потому что, как сказал И .В. Гете, « убеждение - это не начало, а венец всякого познания » . И . Ф . Шиллер, подчеркивая важность непоколебимости в убеждениях, утверждал : « Горе мне, если мои убеждения будут колебаться в зависимости от состояния моего сердца » . Авраам Линкольн призывал : «Давайте верить в то, что сила - н а стороне правды; и пусть эта вера поможет нам исполнить наш долг так, как мы его понимаем » . Единственным мерилом истины всегда выступало Слово Божье, являясь одновременно и источником познания истины. В Слове Божьем содержатся все основные доктрины христианства без всяких искажений. Нам важно только правильно понять и применять их.

Слово, которое в русском языке переводится как « доктрина» , встречается в Библии более 50 раз. Библейская доктрина - это систематическое, последовательно изложенное учение об основных истинах христианской веры и Священного Писания, которые необходимы для исполнения в жизни. В доктрине полно и системно изложена одна из христианских истин. Например, существуют доктрина о Библии, доктрина о Боге, доктрина о человеке, доктрина о спасении, доктрина о церкви и др. Слово « доктрина» обозначает учение. Оно пришло в русский язык из латинского языка. В латинском « доктрина» означает буквально « учение » . От этого латинского слова происходит слово « доктор » , то есть ученый.

Библейская доктрина исходит из Священного Писания . Ниодна книга в Библии не отражает полностью всю доктрину, для этого нужно использовать все книги Библии. Полноту той или иной истины можно узнать из Слова Божьего, в котором разные стороны истины изложены в разных местах, как бы рассыпаны крупицами золота, из которых нужно сложить один цельный слиток. Христианская доктрина выступает как истинное знание, которое необходимо воплощать в реальной жизни, и тогда тол ько люди будут блаженны. Без исполнения , одно только знание доктрины будет мертвым, так же, как и вера без дел - мертва (Иак . 2 : 2 6) . Голое знание, отсутствие исполнения доктрин приводят к тому, что вера не действует любовью, христианство не превращается в образ жизни, а становится фарисейством и ведет к гордости и надменности ( l Kop . 8 : 1 -3) . Знать - это еще не значит исполнять, а не исполнять - значит и не жить этим учением.

Виктор Силивеевич Немцев - Собранные во имя любви и истины - доктрина о Церкви

Минск : Церковь Пробуждение, 2010. - 640 с.

ISBN 978-98 5-61 84-40-9

Виктор Силивеевич Немцев - Собранные во имя любви и истины - доктрина о Церкви - Содержание

Глава 1. Понятие о доктрине

Цель и задачи доктрин Библии

Источники появления разных доктрин

Бог и Его доктрины

Человек и его доктрины

Сатана и его доктрины

Сущность и признаки библейской доктрины

Отличительные признаки ложных доктрин

Глава 2. Доктрина о Церкви