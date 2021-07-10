Немцев - Собранные во имя любви и истины
Апостол Павел, обращаясь к христианам Рима, хвалит их за то, что они и умом, и сердцем добровольно и осознанно приняли учение Христа: « Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя » (Рим . 6 : 1 7) . Наша вера тогда тверда и непоколебима, когда мы и духом, и разумом, и волей, и всем сердцем принимаем истины Божии и пребываем в них. Мы учимся , прежде всего, для жизни, а не для накопления суммы знаний, хотя и истинные знания важны для правильного построения жизни во Христе и их необходимо усваивать. «Порядок больше всего помогает ясному усвоению » , - писал Цицерон. Любое учение нуждается в стройности и системности. Христиане должны знать свои доктрины и должны уметь отстаивать то, во что они верят, потому что, как сказал И .В. Гете, « убеждение - это не начало, а венец всякого познания » . И . Ф . Шиллер, подчеркивая важность непоколебимости в убеждениях, утверждал : « Горе мне, если мои убеждения будут колебаться в зависимости от состояния моего сердца » . Авраам Линкольн призывал : «Давайте верить в то, что сила - н а стороне правды; и пусть эта вера поможет нам исполнить наш долг так, как мы его понимаем » . Единственным мерилом истины всегда выступало Слово Божье, являясь одновременно и источником познания истины. В Слове Божьем содержатся все основные доктрины христианства без всяких искажений. Нам важно только правильно понять и применять их.
Слово, которое в русском языке переводится как « доктрина» , встречается в Библии более 50 раз. Библейская доктрина - это систематическое, последовательно изложенное учение об основных истинах христианской веры и Священного Писания, которые необходимы для исполнения в жизни. В доктрине полно и системно изложена одна из христианских истин. Например, существуют доктрина о Библии, доктрина о Боге, доктрина о человеке, доктрина о спасении, доктрина о церкви и др. Слово « доктрина» обозначает учение. Оно пришло в русский язык из латинского языка. В латинском « доктрина» означает буквально « учение » . От этого латинского слова происходит слово « доктор » , то есть ученый.
Библейская доктрина исходит из Священного Писания . Ниодна книга в Библии не отражает полностью всю доктрину, для этого нужно использовать все книги Библии. Полноту той или иной истины можно узнать из Слова Божьего, в котором разные стороны истины изложены в разных местах, как бы рассыпаны крупицами золота, из которых нужно сложить один цельный слиток. Христианская доктрина выступает как истинное знание, которое необходимо воплощать в реальной жизни, и тогда тол ько люди будут блаженны. Без исполнения , одно только знание доктрины будет мертвым, так же, как и вера без дел - мертва (Иак . 2 : 2 6) . Голое знание, отсутствие исполнения доктрин приводят к тому, что вера не действует любовью, христианство не превращается в образ жизни, а становится фарисейством и ведет к гордости и надменности ( l Kop . 8 : 1 -3) . Знать - это еще не значит исполнять, а не исполнять - значит и не жить этим учением.
Виктор Силивеевич Немцев - Собранные во имя любви и истины - доктрина о Церкви
Минск : Церковь Пробуждение, 2010. - 640 с.
ISBN 978-98 5-61 84-40-9
Виктор Силивеевич Немцев - Собранные во имя любви и истины - доктрина о Церкви - Содержание
Глава 1. Понятие о доктрине
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Цель и задачи доктрин Библии
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Источники появления разных доктрин
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Бог и Его доктрины
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Человек и его доктрины
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Сатана и его доктрины
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Сущность и признаки библейской доктрины
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Отличительные признаки ложных доктрин
Глава 2. Доктрина о Церкви
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Что означает слово "Церковь"
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Когда образовалась Церковь
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Чем не является Церковь
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Принадлежность к Церкви. Вселенская Церковь и поместные церкви
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Определение понятия «Церковь. Взаимосвязь
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поместных церквей и Вселенской Церкви
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Принадлежность к Церкви
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Спасенные и нес пасенные в вечности
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Вера и спасение
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Что такое вера
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Важнейшие составляющие спасения
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Условия принадлежности к Церкви. Крещение Духом Святым
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Образы, в которых представляется Церковь
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Дом Божий (Божие строение, Храм, здание), в котором Иисус Христос - краеугольный камень, а верующие - живые камни, положенные на твердом основании
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Организм, Тело, в котором все члены соединены Духом Святым друг с другом и со Христом как Главою Тела
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Невеста Христа и жена Агнца
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Светильник и Держащий Судия и Свидетель
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Овцы и Пастырь
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Виноградная Лоза и ветви
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Царственное Священство и Первосвященник,
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Божий народ и Бог
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Единство Церкви
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Назначение Церкви
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Неверные взгляды на назначение Церкви
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Назначение Церкви по Писанию
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Главенствующая роль поместных церквей в исполнении Божьей воли на земле
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Основные задачи Церкви
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Евангелизация мира
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Духовный рост Церкви, подготовка Церкви и ее членов ко встрече с Господом
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Поклонение Богу, прославление Бога, проявление любви к Богу
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Церкви времен Апостолов и церкви в наше время.
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Критерии успешности
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Из истории развития Первоапостольской Церкви
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Критерии (признаки) живой и успешной церкви
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Божией в наше время
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Структура, организация и управление церковью
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Членство в поместной церкви
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Руководящие лица в церкви
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Какие лица Писание представляет как руководящие
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Требования к служителям и их женам
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Требования к епископу (пресвитеру, пастырю)
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Требования к дьяконам
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Формы правления церковью
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Дисциплина в церкви
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Различные взгляды на Церковь и их оценка в свете Библии
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Некоторые течения в богословии последнего времени
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Опасности либерализма
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Опасности харизматического движения и экумении
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Писание не говорит о пробуждении в последнее время, но говорит об обратном
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Харизматическое учение о последнем времени искажает Писание
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Учение харизматов идет вразрез с предупреждениями пророческого Слова о соблазнах последнего времени
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Иные языки, практикуемые в харизматических церквах, отличаются от иных языков в Церкви раннего периода и являются ложными
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Опасности кальвинизма
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Сущность кальвинизма
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История зарождения и становления кальвинизма
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Разные направления в кальвинизме
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Основные принципы кальвинизма и их рассмотрение в свете Библии
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Плоды кальвинизма в жизни церквей
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Взгляды католиков, православных и других конфессий на Церковь
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Католическое учение о Церкви
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Православное учение о Церкви
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Учения других конфессий о Церкви
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