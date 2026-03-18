Немировский - Античность - история и культура

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Учебное пособие Александра Немировского «Античность: история и культура» представляет собой уникальный синтез исторического исследования и культурологического очерка, охватывающий путь древних цивилизаций от зари крито-микенской культуры до заката Римской империи. Автор, будучи не только выдающимся историком, но и знатоком античной словесности, ставит задачу показать Древний мир как целостный живой организм, где политические события неразрывно связаны с развитием философии, искусства и мифологии. Основная идея произведения заключается в том, что античность — это не «мертвое прошлое», а фундамент европейского самосознания, заложивший каноны красоты, логики и государственного устройства, которыми мы пользуемся по сей день.

Содержательная часть книги детально исследует феномен «греческого чуда» — рождения демократии, театра и классической архитектуры, а также римский гений в области права, военного дела и градостроительства. Немировский анализирует, как мифологическое сознание древних греков трансформировалось в стройные философские системы Сократа и Платона, и как римская практичность позволила создать беспрецедентную по масштабам мировую державу. Автор уделяет значительное внимание повседневной жизни античного человека, его религиозным верованиям и эстетическим идеалам, подчеркивая, что античная культура была глубоко антропоцентрична — в ее центре всегда стоял человек как «мера всех вещей». В пособии также рассматривается эпоха эллинизма как важнейший этап синтеза восточных и западных традиций, подготовивший почву для возникновения христианства.

Текст написан в высоком академическом стиле, который при этом отличается необычайной литературной выразительностью и образностью, что делает чтение увлекательным не только для студентов, но и для широкого круга любителей истории. Александр Немировский мастерски вплетает в повествование фрагменты античной поэзии и трудов древних историков, позволяя читателю услышать «голоса эпохи». Работа служит фундаментальным ресурсом для понимания истоков западной цивилизации и формирования гуманистических ценностей. Это чтение помогает осознать, что величие античности заключалось в гармоничном сочетании физического совершенства и интеллектуального поиска, оставившем человечеству недосягаемые образцы духа и созидания.

Александр Немировский - Античность: история и культура

М. : Издательство АСТ : ОГИЗ, 2021. 800 с.

ISBN 978-5-17-136678-0

Александр Немировский - Античность: история и культура - Содержание

Введение

  • Глава I. Круг земель и его древнейшие обитатели

  • Глава II. Эгейская окраина Восточного мира (II тысячелетие дон.э.)

  • Глава III. От Троянской войны до Гомера. Эпоха переселений

  • Глава IV. Мир полисов и его расширение (VIII-VI вв. до н. э.)

  • Глава V. От родоплеменных верований к полисной религии и мифологии

  • Глава VI. Античный человек в мире литературы, науки, искусства

  • Глава VII. Битвы народов (Конец VI — первая четверть V в. до н. э.)

  • Глава VIII. Эллинский мир после греко-персидских войн

  • Глава IX. Духовная и материальная культура полисов (V в. до н. э.)

  • Глава X. Кризис полиса и бесплодная борьба за гегемонию (Первая половина IV в. до н. э.)

  • Глава XI. Возвышение Македонии и Рима

  • Глава XII. Держава Александра

  • Глава XIII. Культура в эпоху кризиса

  • Глава XIV. Эллинистический Восток и Запад. Распад и попытки объединения (323-264 гг. до н. э.)

  • Глава XV. Материальная и духовная культура. Восточного Средиземноморья (III-II вв. до н. э.)

  • Глава XVI. Рим выходит на мировую арену (264-168 гг. до н. э.)

  • Глава XVII. Под римской калигой. Покоренные и непокорные (167-111 гг. до н. э.)

  • Глава XVIII. На стыке культур

  • Глава XIX. Ойкумена в пламени внешних и гражданских войн (111-79 гг. дон.э.)

  • Глава XX. Римская держава (70—60-е гг. I в. до н.э.)

  • Глава XXI. Союз ради могущества и его распад

  • Глава XXII. Литература, быт и нравы бурной эпохи

  • Глава XXIII. Время Августа: политика и культура (30 г. до н. э. — 14 г. н. э.)

  • Глава XXIV. Рим и Империя при ближайших преемниках Августа (14-68 гг.)

  • Глава XXV. Время рачительных императоров. Рим при Флавиях (69-96 гг.)

  • Глава XXVI. «Золотой век» Антонинов (96-192 гг.)

  • Глава XXVII. Город и мир

  • Глава XXVIII. Военная монархия. Рим при Северах (193-235 гг.)

  • Глава XXIX. Кризис III в.

  • Глава XXX. Религиозная жизнь в Риме (II—III вв.)

  • Глава XXXI. Римские интеллектуалы в мире власти: от Плиниев до Плотина

  • Глава XXXII. Римское право

  • ГлаваXXXIII. Император — «бог и господин». Возникновение домината

  • Глава XXXIV. От Алтаря Победы к торжествующей церкви

  • Глава XXXV«Стареющий век». Гибель Западной Римской империи

  • Глава XXXVI. Узоры на покрывале Прозерпины: культура последнего века Римской империи

  • Глава XXXVII. Лицо Рима. История в монетах

Заключение. «Золотая цепь» Гомера

ПРИЛОЖЕНИЯ

