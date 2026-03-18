Немировский - Античность - история и культура

Учебное пособие Александра Немировского «Античность: история и культура» представляет собой уникальный синтез исторического исследования и культурологического очерка, охватывающий путь древних цивилизаций от зари крито-микенской культуры до заката Римской империи. Автор, будучи не только выдающимся историком, но и знатоком античной словесности, ставит задачу показать Древний мир как целостный живой организм, где политические события неразрывно связаны с развитием философии, искусства и мифологии. Основная идея произведения заключается в том, что античность — это не «мертвое прошлое», а фундамент европейского самосознания, заложивший каноны красоты, логики и государственного устройства, которыми мы пользуемся по сей день.

Содержательная часть книги детально исследует феномен «греческого чуда» — рождения демократии, театра и классической архитектуры, а также римский гений в области права, военного дела и градостроительства. Немировский анализирует, как мифологическое сознание древних греков трансформировалось в стройные философские системы Сократа и Платона, и как римская практичность позволила создать беспрецедентную по масштабам мировую державу. Автор уделяет значительное внимание повседневной жизни античного человека, его религиозным верованиям и эстетическим идеалам, подчеркивая, что античная культура была глубоко антропоцентрична — в ее центре всегда стоял человек как «мера всех вещей». В пособии также рассматривается эпоха эллинизма как важнейший этап синтеза восточных и западных традиций, подготовивший почву для возникновения христианства.

Текст написан в высоком академическом стиле, который при этом отличается необычайной литературной выразительностью и образностью, что делает чтение увлекательным не только для студентов, но и для широкого круга любителей истории. Александр Немировский мастерски вплетает в повествование фрагменты античной поэзии и трудов древних историков, позволяя читателю услышать «голоса эпохи». Работа служит фундаментальным ресурсом для понимания истоков западной цивилизации и формирования гуманистических ценностей. Это чтение помогает осознать, что величие античности заключалось в гармоничном сочетании физического совершенства и интеллектуального поиска, оставившем человечеству недосягаемые образцы духа и созидания.

Александр Немировский - Античность: история и культура

М. : Издательство АСТ : ОГИЗ, 2021. 800 с.

ISBN 978-5-17-136678-0

Александр Немировский - Античность: история и культура - Содержание

Введение

Глава I. Круг земель и его древнейшие обитатели

Глава II. Эгейская окраина Восточного мира (II тысячелетие дон.э.)

Глава III. От Троянской войны до Гомера. Эпоха переселений

Глава IV. Мир полисов и его расширение (VIII-VI вв. до н. э.)

Глава V. От родоплеменных верований к полисной религии и мифологии

Глава VI. Античный человек в мире литературы, науки, искусства

Глава VII. Битвы народов (Конец VI — первая четверть V в. до н. э.)

Глава VIII. Эллинский мир после греко-персидских войн

Глава IX. Духовная и материальная культура полисов (V в. до н. э.)

Глава X. Кризис полиса и бесплодная борьба за гегемонию (Первая половина IV в. до н. э.)

Глава XI. Возвышение Македонии и Рима

Глава XII. Держава Александра

Глава XIII. Культура в эпоху кризиса

Глава XIV. Эллинистический Восток и Запад. Распад и попытки объединения (323-264 гг. до н. э.)

Глава XV. Материальная и духовная культура. Восточного Средиземноморья (III-II вв. до н. э.)

Глава XVI. Рим выходит на мировую арену (264-168 гг. до н. э.)

Глава XVII. Под римской калигой. Покоренные и непокорные (167-111 гг. до н. э.)

Глава XVIII. На стыке культур

Глава XIX. Ойкумена в пламени внешних и гражданских войн (111-79 гг. дон.э.)

Глава XX. Римская держава (70—60-е гг. I в. до н.э.)

Глава XXI. Союз ради могущества и его распад

Глава XXII. Литература, быт и нравы бурной эпохи

Глава XXIII. Время Августа: политика и культура (30 г. до н. э. — 14 г. н. э.)

Глава XXIV. Рим и Империя при ближайших преемниках Августа (14-68 гг.)

Глава XXV. Время рачительных императоров. Рим при Флавиях (69-96 гг.)

Глава XXVI. «Золотой век» Антонинов (96-192 гг.)

Глава XXVII. Город и мир

Глава XXVIII. Военная монархия. Рим при Северах (193-235 гг.)

Глава XXIX. Кризис III в.

Глава XXX. Религиозная жизнь в Риме (II—III вв.)

Глава XXXI. Римские интеллектуалы в мире власти: от Плиниев до Плотина

Глава XXXII. Римское право

ГлаваXXXIII. Император — «бог и господин». Возникновение домината

Глава XXXIV. От Алтаря Победы к торжествующей церкви

Глава XXXV«Стареющий век». Гибель Западной Римской империи

Глава XXXVI. Узоры на покрывале Прозерпины: культура последнего века Римской империи

Глава XXXVII. Лицо Рима. История в монетах

Заключение. «Золотая цепь» Гомера

ПРИЛОЖЕНИЯ