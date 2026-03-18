Немировский - История Древнего мира - Античность - 1

Первыми трудами, дающими обширную картину современной им истории, становятся сочинения Геродота, Фукидида и Ксенофонта. С первой половины IV в. до н. э., когда начавшийся в Греции кризис полиса, вызвавший угасание интереса к общественной жизни, обострил внимание к жизни частной, появляется жанр биографии, противостоящий изложению полисной истории.

На время покорения Греции Македонией и восточных походов Александра Македонского приходится творчество Аристотеля и его школы, созданной в 335 г. до н. э. Для воссоздания греческой истории исключительное значение имело бы грандиозное полотно политической жизни Греции - 158 «Политий» (государственных устройств) греческих и ряда негреческих полисов Средиземноморья, написанных Аристотелем и его учениками, но из них сохранилась только «Афинская полития», случайно найденная среди папирусов Египта в самом конце XIX столетия.

Из отдельных незначительных фрагментов, оставшихся от других «Политий», ясно, что они имели ту же структуру, что и «Афинская полития»: сначала излагалась краткая история полиса и эволюция его государственных учреждений, затем характеризовалось современное Аристотелю государственное устройство. Утрата этой уникальной серии лишила нас возможности по-настоящему проникнуть в историю греческого мира, сузив наши знания рамками главным образом Афин и Спарты.

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 448 с.

ISBN 5-691-00450-6

Александр Немировский - История Древнего мира: Античность. Учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 частях, ч.1 - Содержание

От автора

I. Мир источников

Глава 1. Литературные источники

Глава 2. Памятники материальной культуры

II. Эгейский мир

Глава 3. Крит и Киклады

Глава 4. Пеласгия, Ахейская Греция, Троя

III. Мир полисов и его крушение

Глава 5. Круг земель

Глава 6. «Темные века» и переселение народов (XI-1Хвв.дон. э.)

Глава 7. Рождение полиса

Глава 8. Полисы круга земель (VIII-VI вв. до н. э.)

Глава 9. Великая средиземноморская колонизация (VIII-VI вв. до н. э.)

Глава 10. От родоплеменных верований к полисной религии и мифологии

Глава 11. Античный человек в мире литературы, науки и искусства

Глава 12. Эпоха великих войн и политических перемен (конец VI-первая половина Vbb. до н. э.)

Глава 13. Первое столетие римской республики

Глава 14. Противостояние союзов

Глава 15. Духовная и материальная культура полисов в V в. до н. э

Глава 16. Кризис греческого полиса и бесплодная борьба за гегемонию (первая половина IV в. до н. э.)

Глава 17. Греческая культура в эпоху кризиса

Глава 18. Возвышение Македонии и Рима

Глава 19. Держава Александра

IV. Средиземноморский мир в эллинистическую эпоху