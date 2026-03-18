Немировский - История Древнего мира - Античность - 1

Первыми трудами, дающими обширную картину современной им истории, становятся сочинения Геродота, Фукидида и Ксенофонта. С первой половины IV в. до н. э., когда начавшийся в Греции кризис полиса, вызвавший угасание интереса к общественной жизни, обострил внимание к жизни частной, появляется жанр биографии, противостоящий изложению полисной истории.
На время покорения Греции Македонией и восточных походов Александра Македонского приходится творчество Аристотеля и его школы, созданной в 335 г. до н. э. Для воссоздания греческой истории исключительное значение имело бы грандиозное полотно политической жизни Греции - 158 «Политий» (государственных устройств) греческих и ряда негреческих полисов Средиземноморья, написанных Аристотелем и его учениками, но из них сохранилась только «Афинская полития», случайно найденная среди папирусов Египта в самом конце XIX столетия.
Из отдельных незначительных фрагментов, оставшихся от других «Политий», ясно, что они имели ту же структуру, что и «Афинская полития»: сначала излагалась краткая история полиса и эволюция его государственных учреждений, затем характеризовалось современное Аристотелю государственное устройство. Утрата этой уникальной серии лишила нас возможности по-настоящему проникнуть в историю греческого мира, сузив наши знания рамками главным образом Афин и Спарты.
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 448 с.
ISBN 5-691-00450-6
Александр Немировский - История Древнего мира: Античность. Учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 частях, ч.1 - Содержание
От автора
I. Мир источников
Глава 1. Литературные источники
Глава 2. Памятники материальной культуры
II. Эгейский мир
Глава 3. Крит и Киклады
Глава 4. Пеласгия, Ахейская Греция, Троя
III. Мир полисов и его крушение
Глава 5. Круг земель
Глава 6. «Темные века» и переселение народов (XI-1Хвв.дон. э.)
Глава 7. Рождение полиса
Глава 8. Полисы круга земель (VIII-VI вв. до н. э.)
Глава 9. Великая средиземноморская колонизация (VIII-VI вв. до н. э.)
Глава 10. От родоплеменных верований к полисной религии и мифологии
Глава 11. Античный человек в мире литературы, науки и искусства
Глава 12. Эпоха великих войн и политических перемен (конец VI-первая половина Vbb. до н. э.)
Глава 13. Первое столетие римской республики
Глава 14. Противостояние союзов
Глава 15. Духовная и материальная культура полисов в V в. до н. э
Глава 16. Кризис греческого полиса и бесплодная борьба за гегемонию (первая половина IV в. до н. э.)
Глава 17. Греческая культура в эпоху кризиса
Глава 18. Возвышение Македонии и Рима
Глава 19. Держава Александра
IV. Средиземноморский мир в эллинистическую эпоху
Глава 20. Эллинистический Восток и Запад. Распад и попытки объединения
Глава 21. Полисы и малые царства Причерноморья в эллинистическую эпоху
Глава 22. Столицы эллинистических царств
Глава 23. Наука, философия и религия эллинистической эпохи
Глава 24. Литература и искусство эпохи эллинизма
