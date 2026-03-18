Немировский - История Древнего мира - Античность - 2

Вторая часть учебника Александра Немировского «История Древнего мира: Античность» представляет собой фундаментальный академический труд, посвященный истории Древнего Рима от его легендарного основания до падения Западной Римской империи. Автор ставит задачу не просто пересказать хронологию событий, а дать глубокий анализ социально-экономических, политических и культурных процессов, которые превратили небольшую общину на Тибре в мировую державу. Основная идея учебника заключается в преемственности античных традиций и исследовании того, как римская правовая и государственная система стала фундаментом для всей последующей европейской цивилизации.

Содержательная часть книги охватывает все ключевые этапы римской истории: эпоху царей, становление и расцвет Республики, а также длительный период Империи. Немировский детально анализирует борьбу патрициев и плебеев, расширение римского господства в Средиземноморье в ходе Пунических войн и глубокий кризис полисных структур, приведший к установлению принципата. Особое внимание в учебнике уделяется «золотому веку» Антонинов, а затем — процессам трансформации античного общества в период домината. Автор мастерски вписывает в канву политической истории разделы, посвященные римскому праву, архитектуре, религии и повседневной жизни, показывая, как христианство постепенно вытесняло языческий мировоззренческий базис.

Текст написан в строгом, классическом академическом стиле, который при этом отличается ясностью изложения и богатством фактического материала. Александр Немировский, будучи выдающимся историком и филологом, уделяет большое внимание источниковедческой базе, цитируя античных авторов и опираясь на данные археологии и эпиграфики. Работа служит незаменимым ресурсом для студентов исторических факультетов и всех, кто стремится к глубокому, системному пониманию античности. Это чтение помогает осознать величие и трагизм римского опыта, напоминая о том, что история Империи — это история великих достижений духа и одновременно суровых социальных потрясений.

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 480 с.

ISBN 5-691-00450-6

Александр Немировский - История Древнего мира: Античность. Учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 частях, ч.2 - Содержание

V. Образование Римской мировой державы

Глава 24.Рим выходит на мировую арену (264-200 гг. до н. э.)

Глава 25. Восточный узел (200-168 гг. до н. э.)

Глава 26. Под римской калигой. Покоренные и непокорные (167-111 гг. до н. э.)

Глава 27. Римская республика: государство и право

Глава 28. На стыке культур (III-II вв. до н. э.)

VI. Кризис и падение Римской республики

Глава 29. Основные факторы эк. развития и общественные катаклизмы 30-20-х гг. II в. до н. э

Глава 30. Ойкумена в пламени гражданских войн (111-79 г. до н. э.)

Глава 31. Римская держава в 70-60-х гг. I в. до н. э

Глава 32. Падение республики (60-31 гг. до н. э.)

Глава 33. Литература, быт и нравы бурной эпохи

VII. Императорский Рим в эпоху принципата

Глава 34. Время Августа: политика и культура (30 г. до н. э.-14 г. н. э.)

Глава 35. «Золотой век» римской литературы

Глава 36. Рим и империя при ближайших преемниках Августа (14-68 гг.)

Глава 37. Антиримские восстания и гражданская война в Риме (61-69 гг.)

Глава 38. Возникновение христианства

Глава 39. Династия Флавиев (69-96 гг.)

Глава40. «Золотой век» Антонинов (96-192 гг.)

Глава 41. Литература и наука в эпоху Антонинов

Глава 42. Город и мир

Глава 43. Военная монархия Северов (193-235 гг.)

Глава 44. Классическое римское право

Глава 45. Архитектура императорского Рима

VIII. Кризис III века и период домината

Глава 46. Кризис III в. Эпоха солдатских императоров (235-284 гг.)

Глава 47. Религиозная жизнь Римской империи во II-III вв.

Глава 48. Последняя реорганизация империи: доминат Диоклетиана и Константина (284-361 гг.)

Глава 49. Споры победителей: христианство в IV-V вв.

Глава 50. Уходящие боги. Юлиан Отступник

Глава 51. Последнее столетие Западной Римской империи

Глава 52. Культурный фон уходящего мира

Глава 53. Рим царей, консулов, императоров - потерянный и обретенный

Эпилог. Античность и мы

Приложения

Хронологическая таблица

Переводы произведений античных авторов

Рекомендуемая литература

Сравнительные таблицы

Наиболее распространенные системы мер и весов

Денежные системы Греции и Рима

Статистические данные