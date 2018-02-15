Цивилизации ледникового периода - Джеймс Ньенгуис

Древние народы внимательно следили за упорядоченным и неизменным движением солнца и созвездий по небосводу. Астрономия была объектом точных математических измерений и религиозных культов. О знаниях древних в этой области свидетельствуют предания, мегалитические сооружения, навигационные карты. Ученые древности наблюдали равноденствие и солнцестояние; им даже удалось измерить скорость прецессии - медленного колебания земной оси, полный цикл которого совершается за 25 920 лет.

Благодаря этому знанию наши предки сумели измерить Землю, точно вычислив ее радиус и, следовательно, окружность. Подобные расчеты позволяли им заниматься мореплаванием и составлять точные карты большей части земной поверхности на протяжении нескольких столетий ледникового периода. С помощью астрономических методов они определяли расположение географических объектов на поверхности земли, измеряя из года в год положение созвездий на горизонте. Это «движение» созвездий объясняется тем, что земная ось медленно колеблется, отклоняясь, подобно вращающемуся в космосе волчку.

Воплощением астрономических и геодезических знаний древности служит пирамида Хеопса в Египте. Ее размеры основаны на астрономических расчетах; они свидетельствуют о том, что ее создатели знали о прецессии Земли, а значит, могли измерить и саму Землю. Пирамида стояла на древнем нулевом меридиане (подобно Гринвичской обсерватории, которая находится на современном нулевом меридиане) и служила географической точкой отсчета при составлении карт. Таким образом, расстояния до древних мегалитических сооружений определялись относительно пирамиды Хеопса с помощью прецессионных расчетов.

Из старинных карт видно, что мореплаватели времен ледникового периода путешествовали по всей земле и составляли карты ее поверхности. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли это происходило более чем за десять тысяч лет до нашей эры, когда пещерный человек якобы только учился возделывать землю с помощью каменных орудий и жить в жалких лачугах? Выходит, этот же человек строил большие океанские корабли и пользовался точными навигационными приборами, путешествуя по всей земле и составляя карты. Сложно поверить, что «пещерный человек», о котором нам твердит популярная археология,

достиг такого прогресса в навигации и картографии. В разных уголках мира на отмелях недалеко от берега покоятся затонувшие уникальные древние мегалиты. Эти сооружения - несомненно, рукотворные - сложены из массивных отесанных каменных блоков, плотно подогнанных друг к другу. Мегалитические конструкции были созданы во время ледникового периода - то есть, согласно популярному мнению, более чем за десять тысяч лет до нашей эры. Когда же ледниковый период закончился, снега и льды растаяли, и уровень океана поднялся на десятки метров, затопив около 65 миллионов квадратных километров суши.

Сторонники официальной научной догмы оказываются в очень затруднительном положении. Оказывается, человек путешествовал по океанам и возводил сложнейшие мегалитические сооружения не позднее 12 тысяч лет назад - до окончания ледникового периода, согласно «официальной» датировке. Иначе им придется признать, что ледниковый период на самом деле закончился около 2000 г. до н. э. - а именно этим временем следует датировать сооружение подводных мегалитических конструкций исходя из их формы и функции. Существование многочисленных подводных мегалитов у берегов Мальты, Египта, Греции, Ливана, Испании, Индии,

Китая и Японии не вызывает сомнений. Однако большинство ученых просто закрывают на них глаза или придумывают неубедительные объяснения их появлению. Поэтому я предлагаю вам самим ознакомиться с этими подводными сооружениями и задуматься над тем, какие выводы из этого следуют. Замечательные снимки некоторых подводных мегалитов размещены на веб-сайтах www. GrahamHancock.com и http://www.Morien-Institute.org , и я рекомендую вам ознакомиться с ними. Мы также поговорим о древних навигационных картах, на которых расстояния по линии «восток-запад» (долгота) измерены с точностью, недоступной вплоть до конца XVIII века,

когда был изобретен хронометр Гаррисона. Следовательно, древние ученые измеряли землю с помощью другого инструмента - археометра, или кельтского креста. Фрагменты такого прибора («реликвии Диксона») были найдены в пирамиде Хеопса в XIX веке археологом Пьяцци Смитом. Кельтский крест (археометр) представлял собой измерительный прибор в виде креста, к центру которого прикреплялось колесо. Крест такой формы часто встречается на надгробиях и в ювелирных изделиях. Изначально этот прибор позволял древним ученым измерять Землю, и удивительное знание о взаимосвязи прецессионного времени с размерами Земли

давало обладателям кельтского креста ощущение могущества. Древние народы поклонялись Солнцу как источнику жизни. Видимость движения созвездий, вызванная прецессией, представлялась им разыгрывавшейся в небесах космической драмой. Солнцепоклонники, умевшие измерять прецессию, во время ледникового периода путешествовали из земель Ближнего Востока и Египта по всему миру, основывая поселения в дальних уголках земли. Они строили астрономически ориентированные мегалитические ритуальные пирамиды и многоярусные платформы - для измерения солнцестояний и равноденствий.

Кроме того, они возводили каменные круги, подобные Стоунхенджу. Эти круги представляли собой астрономические часы, которые позволяли наблюдать движение созвездий вдоль горизонта, вызванное медленным колебанием земной оси (полный цикл этого колебания совершается за 25 920 лет). Некоторые из этих сооружений сейчас лежат на морском дне. Они оказались под водой, когда уровень моря поднялся на десятки метров в результате таяния ледового покрова после окончания ледникового периода. К этому же времени закончились снегопады, а в средних широтах прекратились сильные ливни.

А ведь именно благодаря обильным осадкам Сахара, Ближний Восток и долина реки Инд, ныне отличающиеся засушливым климатом, во время ледникового периода были покрыты зелеными лесами и лугами. Внезапная перемена климата, происшедшая в течение всего нескольких десятилетий после окончания ледникового периода, привела к тому, что просторы этих плодородных земель превратились в пустыни и обезлюдели примерно за полторы тысячи лет до нашей эры. Задумайтесь над таким вопросом. Неужели древние народы обосновались бы в Египте, на Ближнем Востоке и в северо-западной Индии, если эти земли были пустынями - как сейчас?

На самом деле, люди селились в этих местах потому, что в прошлом эти районы были влажными и плодородными. Там текли полноводные реки. Однако в конце ледникового периода, когда уровень осадков резко снизился, начался стремительный упадок цивилизаций в Египте, Шумере (Вавилон), Эламе (Персия) и Индии. В то время пересохла река Сарасвати, питавшая индо-сарасватскую цивилизацию, а плодородные пастбища и леса превратились в голые пустыни - так эти местности выглядят и в наши дни.

Я рад, что вы решили пуститься со мной в это путешествие, и надеюсь, что приведенные в книге факты помогут вам пересмотреть популярные представления о древней истории человечества, которые упорно навязывает нам официальная наука. Не забывайте, что ученые до сих пор так и не могут объяснить причину оледенения на Земле. Исследуя происхождение человечества и его расселение на ранних этапах истории, мы неизбежно затронем и эту тему.

Джеймс Ньенгуис - Цивилизации ледникового периода

Перевод на русский язык. Христианский научноапологетический центр

Симферополь: Диайпи, 2009. - 256 с.

ISBN 978-966-491-074-0 (Укр.)

ISBN 0-9726206-2-1 (США)

Джеймс Ньенгуис - Цивилизации ледникового периода - Оглавление

Введение

Глава 1. Царства-амфибии

Глава 2.Колесо времени, измеренное в Гизе

Глава 3. Древние карты мира

Глава 4. Прецессия в древних легендах

Глава 5. Дожди ледникового периода

Глава 6. Символические обозначения прецессии в древности

Глава 7. Вечные сумерки и черный дождь

Глава 8. Шестиугольные архитектурные памятники и зодиак

Глава 9. Владыки морей, покорившие Тихий океан

Глава 10. Владыки морей и Европа времен ледникового периода

Глава 11. Число 6 в древних играх

Глава 12. Полурыбы и полубоги

Глава 13.Неандертальцы и Homo erectus — это мы

Глава 14. Астральные проекции людей

Глава 15.Прецессионная религия древних народов

Эпилог

Приложение I. Пирамида Хеопса и астрономическая карусель

Приложение II. Кельтский крест - ключ к тайнам древних народов?

Приложение III. Древние мореплаватели покорили мировой океан с помощью хенджей, пирамид и кельтского креста

Приложение IV Южная Азия — подводное наследие Индии

Приложение V. Чрезвычайно сомнительная догма

Примечания

Потоп в Черном море: когда это было?

Джеймс Ньенгуис - Цивилизации ледникового периода - Царства-Амфибии

Неподалеку от мегалитических сооружений древних цивилизаций - в Египте, на Мальте (минойская и финикийская цивилизации), в Индии (тамильская и индо-сарасватская цивилизации), на Тайване и в Японии (цивилизация дзёмон) - на морском дне, как и на берегу, стоят развалины мегалитических построек. Логично предположить, что все эти сооружения - и на суше, и под водой - были созданы представителями одних и тех же древних цивилизаций. Когда окончился ледниковый период, уровень моря поднялся более чем на сто метров, и некоторые из построек оказалась под водой.

Перемена климата пришлась на период расцвета этих цивилизаций, и все же жителям этих мест пришлось привыкать к новым условиям: количество осадков резко уменьшилось, а уровень моря поднялся. Началось массовое переселение народов. По данным археологов, это произошло около 1500 г. до н. э. Считается, что основание и расцвет древней индо- сарасватской цивилизации (занимавшей территорию восточного Пакистана и северо-восточной Индии) пришлись на период около 2000 г. до н. э. Ее представители строили города, возводя мегалитические каменные сооружения и здания из высококачественного кирпича.

В городах была строгая планировка улиц и канализационная система; на алтарях горел жертвенный огонь, а с помощью каменных кругов производились астрономические наблюдения. На дне Камбейского залива, на расстоянии примерно 65 километров от берега и на глубине около 30 метров, у русла древней реки обнаружены два города. Они во многом напоминают древние города, найденные на суше в Мохенджо-Даро, Харрапе и Лотхале, которые датируются временем около 2000 г. до н.э. Общность архитектурного стиля позволяет отнести подводные города к этому же периоду. По данным радиолокационного обследования этих двух подводных городов,

каждый из них представлял собой прямоугольник размерами три на восемь километров, а форма их зданий во многом напоминает здания древних городов на суше. Глиняная посуда и орудия, поднятые из подводных городов, также характерны для индо-сарасватской цивилизации. К сожалению, мутные и неспокойные воды залива не позволяют получить подводные фотографии этих городов. Изображения городов, сделанные радиолокационным методом, и фотоснимки предметов культуры приводятся в книге археолога-журналиста Грэма Хэнкока «Загадки затонувших цивилизаций» (Underworld), а также на сайте автора,

где можно найти снимки других затопленных мегалитов, сделанные в разных частях света. Хэнкок обстоятельно изучил необычайно точные карты, составленные мореплавателями ледникового периода, а также подводные мегалиты, созданные, вероятно, во время ледникового периода. Однако он пришел к совершенно необоснованному выводу о том, что многие колоссальные мегалитические сооружения якобы были возведены до 10 000 г. до н. э. - поскольку считается, что ледниковый период окончился именно тогда. Получается, что и древние мореплаватели совершали путешествия еще до 10 000 г. до н. э. и составляли необычайно точные карты,

на которых видны очертания берегов до окончания ледникового периода - до того, как вследствие таяния ледников уровень моря поднялся более чем на сто метров. Впрочем, Хэнкок отмечает (видимо, вняв голосу совести), что все подводные мегалиты во многом напоминают сооружения, стоящие на берегу и датированные 2000 г. до н. э. Таким образом, автор признает, хоть и неохотно, несоответствие между общепринятой датой окончания ледникового периода (10 000 г. до н. э.) и возрастом подводных мегалитов (2 000 г. до н. э.). Столкнувшись с этой дилеммой, многие ученые либо отрицают существование подводных мегалитов, либо утверждают,

что эти мегалиты были построены до 10 000 г. до н. э. Однако и то, и другое неприемлемо для сторонников нынешнего статус-кво в археологии: ведь они относят появление мегалитических цивилизаций - египетской, шумерской и индо-сарасватской - примерно к 2 000 г. до н. э., и в этом они правы (хотя многие из них скорее склоняются к дате 3000 г. до н. э.). Таким образом, они сами указывают на несоответствие между 10 000 г. до н. э. - общепринятой датировкой окончания ледникового периода - и моментом внезапного появления мегалитических строений - 2 000 г. до н. э. (или 3 000 г. до н. э., согласно их представлениям).

Еще один город индо-сарасватской цивилизации - древняя Дварака - сейчас находится на дне моря неподалеку от современной Двараки. Во время ледникового периода древняя Дварака стояла на реке Гомати, в 80 километрах от морского побережья. Затем уровень моря поднялся примерно на 90 метров, и город оказался под водой. Его здания во многом напоминают нынешнюю Двараку, построенную на новом берегу: например, в нем есть длинные пересекающиеся стены, сооруженные из подогнанных друг к другу мегалитических блоков в форме буквы L. Такими же блоками в затопленном городе сложены каменные цитадели по обе стороны реки Гомати.

После того как уровень моря поднялся до нынешней высоты, на новом побережье была построена новая Дварака, в которой использовались такие же конструкции. Погружение Двараки под воду упоминается в одной из древних летописей. По мнению большинства ученых, описываемые события относятся примерно к 2 000 г. до н. э., а вовсе не к 10 000 г. до н. э. (когда пещерные люди якобы только начинали выбираться из пещер). Эти данные подтверждают, что ледниковый период окончился во время расцвета древней индской цивилизации - около 1 500 г. до н. э. Резкое поднятие уровня моря упоминается и в легендах тамилов, живущих на юге Индии.

Эти легенды повествуют о том, что в древние времена остров Цейлон (Шри-Ланка) соединялся мостом с южной оконечностью Индии. На этой земле, ныне скрытой под водой, находилось древнее царство Кумари Кандам. Река Прахули орошала землю, а вдоль реки тянулись гряды холмов, среди которых возвышалась гора Кумари (которая, по всей видимости, была не более чем холмом). Это царство оказалось под водой после окончания ледникового периода, когда таяние льдов привело к поднятию уровня моря примерно на 90 метров. Аквалангисты, побывавшие в затопленном городе, описывают храм - одно из многих зданий,

напоминающих окруженную колоннами пирамиду (пагоду) в Махабалипураме в Юго-Восточной Индии. В декабре 2004 года, когда перед наступлением цунами вода отошла от берега, обнажились мегалитические сооружения подводного Махабалипурама. Их существование не вызывает сомнения, но ученые, придерживающиеся официальных научных догм, всё равно отказываются заниматься их исследованием.

В соответствии с тамильской легендой, здания древней школы Кумари Кандама ушли под воду за 1 850 лет до того, как перестала существовать последняя школа - то есть, до 350 г. н. э. Мегалитические сооружения этой «новой» школы были возведены на побережье после того, как уровень моря поднялся до нынешней высоты. Простые подсчеты показывают, что уровень моря поднялся около 1 500 г. до н. э.