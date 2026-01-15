«Можем ли мы сказать, что евангельская история есть изобретение? Такие вещи… не изобретаются, и история Сократа (в этом никто не сомневается) менее достоверна, чем история Иисуса Христа. Утверждать противное значило бы только отодвинуть в сторону сущность вопроса, но не разрешить его. Наш разум скорее готов принять, что одно лицо своею жизнью действительно дало содержание евангельской истории, чем допустить, будто несколько лиц, сговорившись, сочинили такую историю.

Иудейские писатели не в состоянии были изобрести ни такого тона, ни такой нравственности. Евангелие носит на себе такие высокие, удивительные и совершенно неподражаемые следы мудрости, что изобретатель заслуживал бы большего удивления, чем герой. Ко всему сказанному нужно прибавить, что Евангелие есть совершенно непостижимая вещь, которой не может постичь разум, но в то же время и не такая, которой не понимал бы мыслящий человек и с которою бы не мог согласиться».

Жан-Жак Руссо (1712– 1778), французский философ и писатель

Непознанный мир веры

12-е изд.

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 448 с. : ил.

ISBN 978-5-7533-0615-9

Непознанный мир веры - Содержание

От издателя

Самая великая тайна

Знаменитые люди о Священном Писании

Туринская Плащаница — свидетель воскресения Христа

Экспертиза для скептиков

Исследование отпечатка на Туринской Плащанице, произведенное в Сорбонне

Новые вопросы

Жизнь, смерть и воскресение из мертвых

Притча о жизненном пути

Стихотворный диалог А.С.Пушкина и святителя Филарета, митрополита Московского

По ту сторону смерти

Вторая жизнь святого Лазаря

Чудо воскрешения

Страшный грех самоубийства

Есть ли на свете чудеса?

Благодатный огонь

Из рассказов свидетелей схождения Благодатного огня

Великое чудо XX века

Существовал ли Ноев ковчег?

Ланчанское чудо

Зоино стояние

Чудо крови святого Ианнуария

Кровь целителя Пантелеимона

Дары волхвов сохранились до наших дней

Загадка недостающего дня

Сон принца

Духовный отец

«Уж это не мы сделали»

Чудеса на греческом острове

Святой пророк Илия накормил

Ожившее дерево

Явление Божией Матери

Не участвуйте в делах тьмы

Таинственные пришельцы

Современные формы магии и оккультизма

Духовные воздействия на человека

Как отличить доброе семя от плевел ?

Ккто такие святые?

Богатырь телом и духом

Сила духовной связи

Неопалимая купина

На греческом острове покоятся нетленные мощи пленного русского солдата

Смерть, пришедшая 19­го числа

Святитель Иннокентий и алеутский шаман

Матронушка

Помощь по молитвам к святой блаженной Матроне

Казненный за веру

Природа — книга Божественного Откровения

Сад во время зимы

Спор между Бором и Эйнштейном

Мироздание открывает премудрость Творца

Француз неверующий

На берегу океана

Существование Бога может быть доказано химическим путем

Почему люди блуждают в неизвестности?

Размышление при захождении солнца

В праздник Крещения вода во всем мире становится святой

Путь к Богу

Страх увидеть в себе Бога

В чем тут дело?

«Проверить и покончить с этим»

Слово о малом доброделании

Кто такой Бог?

О богослужении

Из Книги Екклесиаста

Человек не одинок

Объяснение Символа православной веры

Письмо к Богу

О молитве

«От Меня это было»

Церквь и Россия

Убийство ХХ века

«Совершилось ужасное дело…»

О последних днях царствования императора Николая II

Россия в проказе

Голодные волки и жадные коршуны

Что будем возрождать?

Патриаршее завещание

О предназначении Церкви

Как Пьер Паскье стал отцом Василием

Из жизни знаменитых людей

«Не удерживай…»

«Моя жизнь была одной радостью»

Неосторожные беседы

О смерти Пушкина

Мудрец жизни

Ученые­братья

Был ли академик Павлов верующим?

Маршал Жуков и старец Нектарий

«Иногда Бог помогает…»

На войне атеистов нет

«Меня спас Николай Чудотворец»

«Верую…»

Механика небесная и земная

Ошибки Вольтера

Хирург от Бога

«Полностью отдаю себя Иисусу Христу»

Есть только одна Книга

Величайшие открытия

Русский Архистратиг

Пирогов — хирург и христианин

Вера «государственного тенора»

Судьба декабриста

Подлинная ученость

Булат стал Иваном

Обыкновенное чудо

Путь ко Христу

Ельцин в монастыре

Откровения о самих себе и о вере

Алексей Баталов

Иннокентий Смоктуновский

Вия Артмане

Никита Михалков

Владислав Третьяк

Ирина Купченко

Екатерина Васильева

Ольга Остроумова

Евгений Миронов

София Ротару

Константин Кинчев

Наталия Варлей

Ирина Муравьева

Станислав Любшин

Валентина Толкунова

Людмила Зайцева

Николай Бурляев

Вячеслав Бутусов

Юрий Шевчук

Лидия Федосеева­Шукшина

Борис Штоколов

Тихон Хренников

Федор Углов

Вячеслав Клыков

Алексей Белов

Ольга Кормухина

Владимир Хотиненко

Светлана Коркошко

Алексей Петренко

Владимир Федосеев

Екатерина Градова

Анастасия Мельникова

Сергей Безруков

Михаил Лавровский

Юрий Лоза

Сергей Маковецкий

Людмила Зыкина

Евгений Ташков

Николай Дроздов

Ольга Гобзева

Аркадий Мамонтов

Андрис Лиепа

Илзе Лиепа

Петр Мамонов

Дмитрий Дюжев

Владимир Конкин

Игорь Кириллов

Оксана Федорова

Петр Толстой

Федор Конюхов

Олег Погудин

Борис Корчевников

Библиография

Список использованных иллюстраций

Непознанный мир веры - От издателя

В начале сотворил Бог небо и землю... — этими словами начинается Вечная Книга, Книга книг — Библия. Кто же такой Бог? Может ли человек постичь Его? Да и есть ли Он в этом мире, где несчастья, зло, несправедливость господствуют порой почти беспредельно? Этот страшный вопрос о бытии Бога задавали себе миллиарды людей. И каждое поколение, каждый из нас не уйдет от поисков ответа на этот вопрос. Он достанется в наследство и нашим потомкам. «Вечные, проклятые вопросы», — называл их Федор Михайлович Достоевский.

Из глубин страшного могучего атеизма, по сравнению с которым атеизм среднего современного человека — примитивная банальность, Достоевский пришел к осознанной и непоколебимой вере в Бога, своего Создателя и Спасителя. Познание Бога — путь всей человеческой жизни. Поколение за поколением уходит в иной мир. Одни переступают эту грань спокойно, с надеждой и верой, что их ждет новая жизнь, ждет ответ за содеянное, но ждет и Милосердный Творец мира, Которого они познали по мере своих человеческих сил. С ужасом умирают другие, вставшие на путь богоборчества, какими бы великими они ни казались миру.

В непонятный, таинственный мрак уходят люди, равнодушием погасившие в своей душе вопрос о вере. Хотя и они могли слышать слишком многое из того, что говорит: от вечности и от своей души человеку никуда не уйти даже после смерти. Об этом и о многом другом рассказывает книга, которую вы держите в руках. Она предназначена не только для верующих православных христиан, но и для тех, кто еще не обрел веру в Бога или пребывает в сомнениях, однако искренне и честно хочет разобраться в величайших вопросах, встающих в жизни каждого человека, — о бытии Бога и отношениях между Богом и человеком.

Со страниц этой книги с вами будут беседовать ученые, художники, писатели, полководцы, общественные деятели, космонавты, артисты, певцы и музыканты. Вы узнаете поразительные факты из истории и современной жизни христианства, факты, которые тщательно, порой столетиями, скрывались от большинства людей. Вам откроется богатейший материал для размышлений, а выводы вы будете делать сами.

Кто знает, может быть человек, ищущий истину, откроет на страницах этой своеобразной «мозаики» некий лично для него Богом уготованный и только ему понятный ответ. А православный читатель найдет здесь немало полезных, иногда весьма неожиданных фактов для укрепления своей веры.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)