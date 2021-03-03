Прежде чем проводить анализ социокультурной идентичности граждан России в связи с феноменом новой нетрадиционной религиозности, рассмотрим своеобразие состояния современной российской культуры, а также затронем основные тенденции, существующие в современной мировой культуре, учитывая, что первое есть часть второго. Времена холодной войны и «железного занавеса» убедительно показали невозможность полной изоляции культуры какой-либо отдельно взятой страны от общечеловеческого культурного поля. После распада СССР, когда Россия стала более «проникающей» в другие культуры, а, вместе с тем, также и куда более «проницаемой» для этих культур, различия между западноевропейскими культурными стандартами и их российскими аналогами стали не так уж велики.

В современном мире происходят значительные экономические, политические и культурные изменения, в ходе которых разрушаются прежние системы ценностей, имеют место процессы, ведущие к социальной и культурной глобализации, формируется единое мировое информационное пространство и, таким, образом возникает новая культура со своими формами, а также законами развития и функционирования. Еще в середине XX века европоцентристский модернизм в культуре начал сменяться мировым постмодернизмом, для которого характерны принципы культурного плюрализма, релятивизма, скептицизма, а также смешение стилей и отказ от авторитета устоявшихся традиций. Развитие такой культуры носит нелинейный и крайне противоречивый характер. Среди наиболее важных тенденций общемирового культурного процесса XXI века можно отметить такие, как продолжение разрушения старых традиционных национальных парадигм культуры на фоне нарастания цивилизационных процессов унификации и глобализации, а также быстрое развитие планетарного информационного пространства.

Реакция общества, которая возникает в ответ на эти изменения, является далеко неоднозначной. С одной стороны, многие люди (особенно в США и Европе) признают глобализацию как неизбежный этап развития мирового сообщества, а с другой, немалая часть граждан разных стран относятся к данному явлению критически, а некоторые из них даже участвуют в протестных акциях (например, антиглобалисты). Следует особо отметить и появление целого ряда стран, проводящих политику собственного суверенитета и ратующих за создание многополярного мира (прежде всего это страны БРИКС), что вносит существенные поправки в некогда простой и линейный путь однополярной глобализации. Общее положение дел значительно усложняется в связи с усиление феномена религиозного фундаментализма, широкое распространение угрозы мирового терроризма, а также существующие геополитические разногласия между крупнейшими государствами и союзами государств. Общая экономическая нестабильность и возросшая миграция населения из бедных стран в богатые только усиливают состояние неопределенности в сфере мировой культуры. Даже система международных законов в последнее время стала подвергаться коррозии, а в отдельных случаях и полному разрушению.

Александр Владимирович Неронов - Социокультурная идентичность и новая религиозность в России 90-х годов XX — начала XXI в.

Монография

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет

Москва: КНОРУС, 2021. — 182 с.

ISBN 978-5-406-02594-9

Александр Владимирович Неронов - Социокультурная идентичность и новая религиозность в России 90-х годов XX — начала XXI в. - Содержание

Введение

Глава 1. Ценности новой нетрадиционной религиозности и коллективная культурная идентичность в современной России

1.1. Социокультурный кризис, кризис идентичности и новая нетрадиционная религиозность в постперестроечной России

1.2. Ценности новых религиозных движений и проблемы коллективной идентичности в современной России

1.3. Коллективная культурная идентичность и эзотеризм в современной России

Глава 2. Новая нетрадиционная религиозность в России и проблемы персональной культурной идентичности

2.1 Изменение картины мира и кризис персональной культурной идентичности

2.2. Проблемы персональной культурной идентичности и ценностные смыслы деятельности НРД в России

2.3. Культурная идентичность в России и современный эзотеризм

Заключение

Приложение 1. Кризис идентичности и социокультурный гомеостаз

Приложение 2. Новорелигиозный культ и его организация

Список литературы