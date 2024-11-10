Ответы, предлагаемые в дальнейших главах, - это лишь наметки, а не окончательные выводы, и какие-то из них неизбежно окажутся ошибочными. На это не стоит досадовать: на раннем этапе развития научной области любые гипотезы проходят проверку и отбраковку. Как выразился Дарвин, «ложные взгляды, если они поддержаны некоторыми доказательствами, приносят мало вреда, потому что каждому доставляет спасительное удовольствие доказывать, в свою очередь, их ошибочность; а когда это сделано, то один из путей к заблуждению закрывается, и часто в то же время открывается путь к истине».

Из-за непрекращающихся разногласий и довольно медленного прогресса в психиатрии назрела острая необходимость искать новые подходы к изучению душевных заболеваний. Эволюционная биология сама по себе наука далеко не молодая, она дает прочную и основательную научную базу для объяснения нормального поведения, но опираться на нее при исследовании отклонений от нормы стали только теперь. Сквозь призму эволюционной медицины, дающей новое понимание причинам нашей подверженности соматическим болезням, теперь всё больше начинают рассматривать и психические расстройства. Настало время выходить на новые рубежи и осваивать неизведанную пока область эволюционной психиатрии.

Рэндольф Несси - Хорошие плохие чувства - Почему эволюция допускает тревожность, депрессию и другие психические расстройства

М.: Альпина нон-фикшн, 2021. - 540 с.

ISBN: 978-5-00139-281-1

Рэндольф Несси - Хорошие плохие чувства - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОЧЕМУ В ПСИХИАТРИИ ВСЕ ТАК ЗАПУТАНО?

Глава 1. Новый вопрос

Глава 2. Являются ли психические расстройства болезнями?

Глава 3. Почему психика так уязвима?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВ

Глава 4. Хорошие причины плохих чувств

Глава 5. Тревожность и пожарная сигнализация

Глава 6. Уныние и умение вовремя отступиться

Глава 7. Без всяких на то оснований? Когда отказывает регулятор настроения

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПРЕЛЕСТИ И ОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Глава 8. Как понять отдельную личность

Глава 9. Горе и чувство вины — цена любви и доброты

Глава 10. Познай себя? Не надо!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ РАССТРОЙСТВА

Глава 11. Плохой секс — это хорошо. Для наших генов

Глава 12. Первобытные аппетиты

Глава 13. Плохие причины хороших чувств

Глава 14. Срывы психики с крутых вершин отбора

Эпилог. Эволюционная психиатрия — не остров, а мост

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Примечания