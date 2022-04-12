Максим Нестеренко – Драгоценное из ничтожного

В Слове Божьем есть много текстов, которые мы любим и которые нам хорошо знакомы. Однако есть немало библейских стихов, глав и даже целых книг, которые мы незаслуженно обходим вниманием, поскольку они кажутся нам устаревшими, невзрачными или же неактуальными для Церкви сегодня.

В этой книге мы будем анализировать именно вторую группу текстов. Наши библейские исследования будут строиться вокруг тех мест Писания, значение которых мы обычно приуменьшаем, но которые содержат важные послания для нас. Возможно, они не настолько яркие, как 53-я глава Исайи, 3-я глава Евангелия от Иоанна или 22-й псалом. Однако Божья премудрость сохранила эти тексты и донесла их до нас как часть Библии. Уже сам этот факт требует от нас внимания и уважения к «неярким» библейским текстам.

В этой книге мы постараемся восполнить те «белые пятна», которые иногда возникают в нашем восприятии по причине того, что мы некоторые части Библии считаем неактуальными или незначительными. Название книге дали следующие величественные слова Господа: «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним» (Иер.15:19).

Можно ли считать библейские тексты «ничтожными»? Конечно, нет! Считаю ли я ничтожными тексты, которые являются объектами моего изучения в данной книге? Тоже нет! Я лишь говорю о том, что, когда мы не читаем те или иные части Библии, мы тем самым проявляем неуважение к ним. Сами по себе эти тексты не являются ничтожными, но мы делаем их таковыми в своем восприятии. Они кажутся нам ничтожными, когда мы не хотим обратить на них свое внимание, потому что считаем их неважными.

Моя молитва – о том, чтобы слова Господа из Иер.15:19 сбылись в жизни каждого из нас! Да поможет нам Господь извлекать драгоценное даже из того в Библии, что на первый взгляд кажется «ничтожным». Давайте не считать его ничтожным! Давайте читать эти тексты так же внимательно, как Нагорную проповедь! И тогда мы сможем не просто извлекать из них драгоценный смысл, но и артикулировать его, чтобы потом применять в практике нашей христианской жизни!

Максим Нестеренко – Драгоценное из ничтожного

Киев: Mission Eurasia, 2022. – 468 с.

ISBN 978-617-7374-60-1

Максим Нестеренко – Драгоценное из ничтожного – Содержание

Мужчины в Библии: лидеры и подкаблучники

Лот и ошибки в расчетах

Иаков и Рахиль: история любви и Божьего промысла

Потерянное время и парадокс Иосифа

Божьи заповеди и их приоритетное применение

Золото из Египта

Популизм в Библии

Библия о государстве: история и современность

Обещание Иеффая – назорейство по умолчанию

Амнон, Саул и Аман: трагедии зависимых

Обиженные – лучшие люди

Месть Иоава

Давид и Семей: месть и прощение

Давид в Божьих руках

Смех Илии и слезы пророков Ваала

«Лаодикийский синдром» Неемана

Хитрость Ииуя

«Радикал» Иосия и его «диктатура»

Царь Амасия и союз с миром

Восстановиться в служении Богу: инструкция от Ездры

Неемия как пример для христиан

Закон «нельзя отменить»

Загадочная личность Елиуя

Милость к животным как борьба с грехом

Пророчество Авдия: трагическое будущее «альфа-самцов»

Книга Наума – путеводитель христианина

Знамение Ионы пророка

Толкование притчи: принцип Иофама

Омовение ног – для тех, кто «чист весь»

Христианин отстаивает свои права