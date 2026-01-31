Нестерук - Вселенная в образе IMAGO DEI
Книга Алексея Нестерука «Вселенная в образе IMAGO DEI» представляет собой глубокий философский прорыв в затянувшемся споре между наукой и религией. Автор утверждает, что современный «диалог» зашел в тупик: богословие лишь адаптируется к научным открытиям, а наука игнорирует богословские смыслы. Причина этого кризиса кроется в забвении центральной фигуры — человека. Нестерук предлагает сменить парадигму: рассматривать диалог не как столкновение двух доктрин, а как герменевтику человеческого состояния, где вселенная и субъект неразделимы.
В центре исследования лежит концепция человека как «ипостаси Вселенной». Используя методы феноменологии и экзистенциализма, автор анализирует «парадокс субъективности»: человек — лишь крошечная часть космоса с точки зрения физики, но именно в его сознании этот космос обретает бытие и смысл. Вселенная рассматривается как «насыщенный феномен», который невозможно полностью объективировать, поскольку она неразрывно связана с тайной человеческого существования и божественного Образа (Imago Dei).
Труд охватывает сложнейшие вопросы: от философской экспликации сотворения мира до космических условий Боговоплощения. Автор критикует «естественную установку» сознания и призывает к новому синтезу, где космология становится формой прославления Творца, а богословие обретает экзистенциальную подоплеку. Книга снабжена подробными словарями терминов, что делает её важным ресурсом как для профессиональных философов и физиков, так и для всех, кто ищет интеллектуально честный путь осмысления нашего места в мироздании.
А. В. Нестерук — Вселенная в образе IMAGO DEI. Диалог космологии и богословия как герменевтика человеческого состояния
СПб.: Издательство РХГА, 2025. — 482 с., ил.
ISBN 978-5-907987-43-2
А. В. Нестерук — Вселенная в образе IMAGO DEI — Содержание
Часть 1. Человек как центральная тема в диалоге
Философские основания: Почему диалог не может быть симметричным?
Парадокс субъективности: Непознаваемость человека и первичность жизни.
Герменевтика состояния: Логика Воплощения и космические условия человеческого бытия.
Само-аффективность жизни и ипостасное все-присутствие во Вселенной.
Часть 2. Вселенная как Ипостась человека
Богословие сотворения: От античной философии до современной физической космологии.
Критический анализ: Почему о сотворении нельзя рассуждать в «естественной установке» (критика Канта).
Вселенная как насыщенный феномен: Преодоление объективизма через христологическую герменевтику.
Исследование мироздания как литургический акт прославления Творца.
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