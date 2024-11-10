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Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве

Джеймс Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве
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Category ESXATOS BOOKS, Health
Эта книга представляет собой полное приключений путешествие в мир утерянного искусства и науки дыхания. Она познакомит вас с теми трансформациями, которые происходят у нас в организме каждые 3,3 секунды - то время, которое в среднем требуется человеку на вдох и выдох. Она объяснит, каким образом миллиарды и миллиарды молекул, попадающих внутрь нашего тела с каждым вдохом, становятся строительным материалом для наших костей, мышц, крови, мозга и органов и как все эти микроскопические изменения скажутся на вашем здоровье и настроении завтра, на следующей неделе, в следующем месяце, году и на протяжении многих десятилетий.
Я говорю об «утерянном» искусстве, потому что многие новые открытия ничего нового собой не представляют. Многие изученные мною методы были в ходу на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Они были созданы, документированы, забыты и вновь открыты в других культурах и в другие времена, а затем опять преданы забвению. Так продолжалось веками.

Джеймс Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве

Минск : Попурри, 2021. - 320 с.
ISBN: 978-985-15-4848-0

Джеймс Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве - Содержание

Введение
  • Часть I. Эксперимент
    • Глава 1. Кто дышит хуже всех в царстве животных
    • Глава 2. Дыхание через рот
  • Часть II. Утерянные искусство и наука дыхания
    • Глава 3. Нос
    • Глава 4. Выдох
    • Глава 5. Медленное дыхание
    • Глава 6. Дышите меньше
    • Глава 7. Как мы жуем
  • Часть III. Дыхание +
    • Глава 8. При необходимости можно и больше
    • Глава 9. Задержка дыхания
    • Глава 10. Быстро, медленно или вообще никак
Эпилог. Последний вздох
Слова благодарности
Приложение. Методы дыхания
Примечания
Views 358
Rating 3.5 / 5
Added 10.11.2024
Author brat Vasil
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3.5/5 (3)

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