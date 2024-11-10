Эта книга представляет собой полное приключений путешествие в мир утерянного искусства и науки дыхания. Она познакомит вас с теми трансформациями, которые происходят у нас в организме каждые 3,3 секунды - то время, которое в среднем требуется человеку на вдох и выдох. Она объяснит, каким образом миллиарды и миллиарды молекул, попадающих внутрь нашего тела с каждым вдохом, становятся строительным материалом для наших костей, мышц, крови, мозга и органов и как все эти микроскопические изменения скажутся на вашем здоровье и настроении завтра, на следующей неделе, в следующем месяце, году и на протяжении многих десятилетий.

Я говорю об «утерянном» искусстве, потому что многие новые открытия ничего нового собой не представляют. Многие изученные мною методы были в ходу на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Они были созданы, документированы, забыты и вновь открыты в других культурах и в другие времена, а затем опять преданы забвению. Так продолжалось веками.

Джеймс Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве

Минск : Попурри, 2021. - 320 с.

ISBN: 978-985-15-4848-0

Джеймс Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве - Содержание

Введение

Часть I. Эксперимент Глава 1. Кто дышит хуже всех в царстве животных Глава 2. Дыхание через рот

Часть II. Утерянные искусство и наука дыхания Глава 3. Нос Глава 4. Выдох Глава 5. Медленное дыхание Глава 6. Дышите меньше Глава 7. Как мы жуем

Часть III. Дыхание + Глава 8. При необходимости можно и больше Глава 9. Задержка дыхания Глава 10. Быстро, медленно или вообще никак



Эпилог. Последний вздох

Слова благодарности

Приложение. Методы дыхания

Примечания