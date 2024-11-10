Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве
Эта книга представляет собой полное приключений путешествие в мир утерянного искусства и науки дыхания. Она познакомит вас с теми трансформациями, которые происходят у нас в организме каждые 3,3 секунды - то время, которое в среднем требуется человеку на вдох и выдох. Она объяснит, каким образом миллиарды и миллиарды молекул, попадающих внутрь нашего тела с каждым вдохом, становятся строительным материалом для наших костей, мышц, крови, мозга и органов и как все эти микроскопические изменения скажутся на вашем здоровье и настроении завтра, на следующей неделе, в следующем месяце, году и на протяжении многих десятилетий.
Я говорю об «утерянном» искусстве, потому что многие новые открытия ничего нового собой не представляют. Многие изученные мною методы были в ходу на протяжении сотен, а то и тысяч лет. Они были созданы, документированы, забыты и вновь открыты в других культурах и в другие времена, а затем опять преданы забвению. Так продолжалось веками.
Джеймс Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве
Минск : Попурри, 2021. - 320 с.
ISBN: 978-985-15-4848-0
Джеймс Нестор - Дыхание - Новые факты об утраченном искусстве - Содержание
Введение
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Часть I. Эксперимент
- Глава 1. Кто дышит хуже всех в царстве животных
- Глава 2. Дыхание через рот
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Часть II. Утерянные искусство и наука дыхания
- Глава 3. Нос
- Глава 4. Выдох
- Глава 5. Медленное дыхание
- Глава 6. Дышите меньше
- Глава 7. Как мы жуем
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Часть III. Дыхание +
- Глава 8. При необходимости можно и больше
- Глава 9. Задержка дыхания
- Глава 10. Быстро, медленно или вообще никак
Эпилог. Последний вздох
Слова благодарности
Приложение. Методы дыханияПримечания
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