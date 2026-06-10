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Неттерсон - Тонке мистецтво виховання синів

Неттерсон - Тонке мистецтво виховання синів
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, Family, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Sociology Political Science
Series Саморозвиток (3 books)

Розшифрувати хлопців, тобто перекласти закодоване повідомлення зрозумілою мовою, знайти прихований зміст у їхніх учинках і почуттях, а також збагнути природу складних фізичних перетворень перехідного віку — ось у чому полягає тонке мистецтво виховання синів. Відома лікарка-педіатриня Кара Неттерсон, спираючись на багаторічний досвід клінічної практики, дані сучасної медицини та вікової психології, пропонує батькам унікальну оптику для розуміння процесів змужніння. Книжка закликає руйнувати стіну відчуженості й застарілих культурних упереджень, показуючи, що звичне підліткове мовчання є не ознакою незалежності, а небезпечною пасткою, яка позбавляє хлопців необхідної інформаційної та емоційної підтримки.

У цьому виданні детально розглядається взаємодія ендокринної системи та головного мозку, аналізується пришвидшений темп сучасного пубертату й розсинхронізованість між фізіологічним дозріванням тіла та повільним формуванням префронтальної кори. Авторка сміливо й відверто порушує найскладніші питання сьогодення: від повсюдної доступності онлайн-порнографії, обміну відвертими фотографіями та розмивання культури згоди до прихованого тиску маскулінних стандартів краси, поширення електронних цигарок та агресії на екранах і в шкільному просторі. Книжка озброює батьків конкретними стратегіями ведення регулярних діалогів без нотацій та осуду, допомагаючи убезпечити синів від передбачуваних катастроф цифрового світу й закласти надійний фундамент для побудови здорових, усвідомлених і сповнених любові стосунків.

Неттерсон Кара – Тонке мистецтво виховання синів – Про тонкощі перехідного віку, мовчання та важливість діалогу

Пер. з англ. Юлії Максимейко. — Х.: «Віват», 2023. — 256 с. — (Серія «Саморозвиток».)
ISBN 978-966-982-780-7

Неттерсон Кара – Тонке мистецтво виховання синів – Зміст

  • Вступ

  • Частина перша. ВНУТРІШНІ ЗМІНИ

    • Розділ 1. Як говорити з хлопцями

    • Розділ 2. Розібратися з тестостероном — чарівним гормоном, який перетворює хлопців на чоловіків

    • Розділ 3. Так, у вашого дев'ятирічки може розпочатися статеве дозрівання

    • Розділ 4. Пізніше, хлопче

    • Розділ 5. У дорослому тілі дитячий розум

  • Частина друга. ЗОВНІШНІ СИЛИ

    • Розділ 6. Хлопці й розмова «Про це»: революційна інформація ХХІ століття

    • Розділ 7. Хлопці та секс: порно, відверті фото і культура згоди змінюють правила гри

    • Розділ 8. Хлопці й образ тіла: доведеться попотіти

    • Розділ 9. Хлопці та залежності. Стимуляція системи підкріплення

    • Розділ 10. Хлопці та рушниці: агресія й жорстокість у школах і на екранах

  • Кінець моєї лекції. Початок вашої розмови

  • КІЛЬКА ЦІКАВИХ ПОДРОБИЦЬ

    • Біологія хлопчачого статевого дозрівання: все збільшується

  • Подяки

  • Бібліографія

  • Про авторку

Views 68
Rating 5.0 / 5
Added 10.06.2026
Author brat Vadim
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