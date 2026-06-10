Неттерсон - Тонке мистецтво виховання синів

Розшифрувати хлопців, тобто перекласти закодоване повідомлення зрозумілою мовою, знайти прихований зміст у їхніх учинках і почуттях, а також збагнути природу складних фізичних перетворень перехідного віку — ось у чому полягає тонке мистецтво виховання синів. Відома лікарка-педіатриня Кара Неттерсон, спираючись на багаторічний досвід клінічної практики, дані сучасної медицини та вікової психології, пропонує батькам унікальну оптику для розуміння процесів змужніння. Книжка закликає руйнувати стіну відчуженості й застарілих культурних упереджень, показуючи, що звичне підліткове мовчання є не ознакою незалежності, а небезпечною пасткою, яка позбавляє хлопців необхідної інформаційної та емоційної підтримки.

У цьому виданні детально розглядається взаємодія ендокринної системи та головного мозку, аналізується пришвидшений темп сучасного пубертату й розсинхронізованість між фізіологічним дозріванням тіла та повільним формуванням префронтальної кори. Авторка сміливо й відверто порушує найскладніші питання сьогодення: від повсюдної доступності онлайн-порнографії, обміну відвертими фотографіями та розмивання культури згоди до прихованого тиску маскулінних стандартів краси, поширення електронних цигарок та агресії на екранах і в шкільному просторі. Книжка озброює батьків конкретними стратегіями ведення регулярних діалогів без нотацій та осуду, допомагаючи убезпечити синів від передбачуваних катастроф цифрового світу й закласти надійний фундамент для побудови здорових, усвідомлених і сповнених любові стосунків.

Неттерсон Кара – Тонке мистецтво виховання синів – Про тонкощі перехідного віку, мовчання та важливість діалогу

Пер. з англ. Юлії Максимейко. — Х.: «Віват», 2023. — 256 с. — (Серія «Саморозвиток».)

ISBN 978-966-982-780-7

Неттерсон Кара – Тонке мистецтво виховання синів – Зміст